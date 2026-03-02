Gwiazdor zaatakował Polaka! Nie gryzł się w język. "Tego nie znoszę w Hubercie Hurkaczu"

Hubert Hurkacz ma za sobą rozczarowujący początek sezonu, z wyjątkiem United Cup.

Kilka tygodni po turnieju w Australii Alex de Minaur otwarcie skrytykował polskiego tenisistę.

Co przeszkadza Australijczykowi w Hurkaczu? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Gwiazdor uderzył w Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz wrócił w styczniu do gry po kontuzji. I narobił kibicom naprawdę sporych nadziei przed Australian Open, gdy w ramach United Cup poprowadził Polskę do triumfu. Niestety, później było już tylko gorzej. W pierwszym wielkoszlemowym turnieju sezonu Polak odpadł już w drugiej rundzie z niżej notowanym Amerykaninem Ethanem Quinnem, a następnie poniósł jeszcze trzy porażki z rzędu: w Montpellier, Rotterdamie i Dubaju, odpadając już w pierwszych rundach. Mimo to, Hurkacz i tak zaszedł za skórę jednemu z rywali!

Iga Świątek gra w Indian Wells. Kiedy losowanie? O której godzinie drabinka?

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie

"Tego nie znoszę w Hubim"

Mowa o Alexie de Minaurze - szóstym obecnie tenisiście świata. Australijczyk jest teraz w swoim kraju największą gwiazdą męskiego tenisa, więc nic dziwnego, że liczono na jego sukces. Tymczasem w United Cup to właśnie Polska zatrzymała gospodarzy, i choć de Minaur wygrał zacięty trzysetowy mecz z Hurkaczem, i tak nie ma najlepszych wspomnień. Przyznał to otwarcie przed kamerą.

- To, czego nie znoszę w Hubim Hurkaczu to to, jak wychodzi na kort... Podchodzi do serwisu chwiejnym krokiem, jakby w ogóle nie był zainteresowany. Podchodzi do linii, odbija piłkę kilka razy i dalej nie wygląda na zainteresowanego. A potem serwuje asa 234 km/h! To jest strasznie frustrujące - wypalił de Minaur przed kamerą ATP.

Iga Świątek i Casper Ruud grają miksta w Indian Wells. Kiedy Tie Break Tens? GODZINA i TRANSMISJA

Oczywiście, słowa Australijczyka należy potraktować z przymrużeniem oka, tym bardziej że już po ostatnim ich meczu oddawał szacunek Hurkaczowi i cieszył się z jego powrotu. Teraz postawił na żartobliwy prztyczek w przestrzeni publicznej.

- Okaż trochę pasji, dobra? Przynajmniej poczułbym się trochę lepiej po tym, jak już poślesz mi asa. Ale ty to robisz za każdym razem i robisz to tak, że wygląda zdecydowanie za łatwo. Nie lubię tego w tobie - dodał Australijczyk.

Przypomnijmy, że Polak zaserwował w ich ostatnim starciu 19 asów, przy 6 de Minaura.