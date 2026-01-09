Hurkacz - de Minaur RELACJA NA ŻYWO: Hurkacz odrabia straty! Będzie trzeci set

Na żywo Hubert Hurkacz - Alex de Minaur Potężny serwis Polaka, de Minaur nie odebrał. 40:30. Po 30! As Hurkacza, 15:30. Rywal wciąż dwie piłki od meczu. Dwa szybkie punkty dla de Minaura... 4:6, 6:4, 3:5 Gem de Minaur. Hurkacz walczył jak mógł, pomagała taśma, ale w końcu i od niego się szczęście odwróciło - przy 40:30 dla Australijczyka Polak trafił w taśmę i piłka wróciła na jego stronę. Świetnie gra Australijczyk, Hubert poszedł do siatki, niby wszystko dobrze zrobił, ale de Minaur zdołał jakoś wcisnąć piłkę obok niego i zmieść ją w korcie. 4:6, 6:4, 3:4 Gem Hurkacz. Dość szybki gem na konto Hurkacza. De Minaur dużo popełniał błędów, ale głównie z powodu agresywnej gry. Wie, że może pozwolić sobie na odrobinę ryzyka przy podaniu Polaka. 4:6, 6:4, 2:4 Gem de Minaur. 6. rakieta świata nie oddała Hurkaczowi nawet punktu w tym gemie. Coraz bliżej negatywnego rozstrzygnięcia. Świetne wymiany z obu stron, niestety, każda ostatecznie na konto de Minaura... 4:6, 6:4, 2:3 Gem Hurkacz. Uff, udało się wybronić przed kolejnym przełamaniem. Wciąż jednak musi myśleć o odrabianiu strat. Jeszcze broni się Hurkacz. Australijczyk wymusił błąd na Hurkaczu. Break-point dla niego. W sam narożnik trafia de Minaur, Hurkacz nawet nie miał jak tego sięgnąć. 40:40. As na ratunek, 40:30. Hurkacz znów w siatkę, za nisko uderza. 30:30 przy jego podaniu. 4:6, 6:4, 1:3 Gem de Minaur. Niestety, Hurkacz miał szansę dopaść rywala, ale popełniał za dużo błędów, w decydującej akcji zagrał w siatkę. Szkoda. Hurkacz wyrzuca w aut! Przewaga Australijczyka. De Minaur mógł już zamknąć gema, ale znów popełnia błąd i zagrywa na aut! 40:40. Ale i de Minaur się myli, 30:30. Szkoda, Hurkacz chciał agresywnie zaatakować serwis rywala, ale trafił w siatkę. Świetne uderzenie z bekhendu po prostej Hurkacza. 0:15. 4:6, 6:4, 1:2 Gem de Minaur, przełamanie! Tym razem Hurkacz nie potrafił złamać Australijczyka serwisem, a w wymianach popełniał błędy i kończy się to przegraną do zera! Długa wymiana, Hurkacz w aut... 0:40, trzy break-pointy dla Australijczyka... Hurkacz w siatkę, 0:30... 4:6, 6:4, 1:1 Gem de Minaur. Szybko zrobiło się 40:0 dla Australijczyka, Polak podjął jeszcze walkę, wygrał punkty, prawie wygrał kolejny, no ale właśnie - prawie. 4:6, 6:4, 1:0 Gem Hurkacz. Udało się! Było nieco nerwowo, ale Hurkacz w końcu domknął swojego gema. De Minaur w aut! Przewaga Polaka. Najpierw as, ale później szybki aut w kolejnym punkcie i już 40:40... Kłopoty Hurkacza, po 30. Zaczynamy trzecią partię, znów od serwisu Polaka. 4:6, 6:4 Gem i set HUBERT HURKACZ! Ależ oszukał się de Minaur! Ruszył do siatki, ale zagrał prosto na rakietę Hurkaczowi, który minął go świetnym uderzeniem! Australijczyk sam wpakował się w kłopoty, a Polak - W KOŃCU - to wykorzystał. I kolejna bardzo długa wymiana, ale tym razem de Minaur nie przymuszony wyrzuca na aut! Drugi break-point w tym secie dla Hubiego i druga piłka setowa. Szczęście Hurkacza. Trafił w taśmę i piłka jakimś cudem trafiła w linię. Równowaga. I znów aut Polaka... Niesamowite. Hurkacz świetnie rozegrał de Minaura, miał otwarty cały kort, a wyrzuca parę metrów na aut. Niebywałe. Równowaga. Ależ wymiana! Bardzo długo panowie przebijali na drugą stronę, w końcu Hurkacz przyspieszył, musiał się jeszcze bronić slajsem, ale po nim dobiegł do siatki i wymusił na de Minaurze za mocne zagranie! Pierwszy break-point dla Hurkacza w tym secie i od razu piłka setowa! Świetny atak Polaka i w końcu mamy jakieś granie w tym secie! 40:40. Ależ piękny return Hurkacza po skosie na drugie podanie Australijczyka! 30:30. Hurkacz w aut... 30:15. Pierwszy podwójny błąd serwisowy w meczu! 15:15 przy podaniu de Minaura. 4:6, 5:4 Gem Hurkacz. Polak dodał kolejne asy do swojej kolekcji dzisiaj i wygrywa gema do zera. Teraz de Minaur będzie serwował pod małą presją. 4:6, 4:4 Gem de Minaur. Kolejny gem bez historii, de Minaur nie daje Hurkaczowi póki co żadnych nadziei na choćby break-pointy, których w pierwszym secie Polak miał przecież aż 9! 4:6, 4:3 Gem Hurkacz. Polak odwdzięcza się rywalowi i błyskawicznie wygrywa do zera. Wchodzimy w decydującą fazę seta, a więc może i meczu. 4:6, 3:3 Gem de Minaur. Niestety, Australijczyk radzi sobie wyśmienicie w tym secie, kolejny gem wygrany do zera. Nawet jeśli byliśmy świadkami dłuższych wymian, to Hurkacz nie potrafił znaleźć recepty na rywala. 4:6, 3:2 Gem Hurkacz. Wciąż bez choćby szans na przełamania w tym secie. Tym razem Hurkacz szybciutko, ze stratą tylko punktu, wygrywa swoje podanie. 4:6, 2:2 Gem de Minaur. O ile wcześniej Hurkacz miał szanse, ale ich nie wykorzystywał, to teraz może martwić fakt, że Hurkacz nawet nie zdobywa punktu przy podaniach rywala. Australijczyk wygrywa do zera swoje podanie. 4:6, 2:1 Gem Hurkacz. Gra przy podaniach Hurkacza toczy się tak prędko, jak w pierwszym secie, mało jest długich wymian, Hurkacz korzysta ze swojej największej broni, jaką jest serwis. 4:6, 1:1 Gem de Minaur. Ale Australijczyk się rozkręcił, teraz wygrywa swojego gema do zera, zdecydowanie stabilniej serwuje i sprawia problemy Hurkaczowi. 4:6, 1:0 Gem Hurkacz. Nowy set zaczyna się jak pierwszy, Hurkacz pewnie wygrał swoje podanie. Zaczynamy drugi set, serwuje Hurkacz. Niesamowite, jak Hurkacz sam jest sobie winny tej przegranej. Miał 9 szans na przełamanie rywala w czterech gemach, nie wykorzystał żadnej. 4:6 Gem i set de Minaur. W każdym poprzednim gemie serwisowym Australijczyk musiał bronić break-pointów. W tym nie przegrał nawet punktu... 40:0, trzy piłki setowe. Duży aut ze strony Hurkacza. 30:0 dla de Minuara. 4:5 Gem de Minaur, przełamanie. Niestety, Hurkacz wyrzuca na aut i przegrywa swoje podanie. Niebywałe, sam nie wykorzystał dziewięciu breaków, w każdym gemie miał przynajmniej jednego, a teraz sam przegrywa przy dopiero drugiej szansie rywala. Hurkacz w siatkę, przewaga de Minaura... Aut za autem z obu stron. 40:40. 30:30 przy podaniu Hurkacza. Teraz duży błąd Polaka. 4:4 Gem de Minaur. Polak znów nie potrafił przełamać swojego rywala. Teraz zmarnował break-pointy numer 7., 8. i 9... Hurkacz w aut, dziewiąty break-point zmarnowany... Ale teraz Australijczyk się myli! Siatka i break-point dla Polaka! Return Hurkacza w aut... 40:40. As Australijczyka, 30:40. Hurkacz znów dobrze skraca i zmusza de Minaura do błędu! 40:15 dla Polaka, dwa break-pointy. 4:3 Gem Hurkacz. Dwa potężne serwisy jeden po drugim przynoszą punkty Hurkaczowi i ucieka on z niebezpiecznej sytuacji. Ale to dobre przypomnienie, że swoje szanse trzeba wykorzystywać, bo nie wiadomo kiedy rywal może mieć własne okazje na przełamanie. UFFF! Świetna akcja Polaka, w końcu zmusił rywala do błędu świetnym zagraniem tuż za siatkę! Równowaga. Potężny aut Hurkacza, de Minaur ma break-pointa... Niespodziewanie 15:30 przy podaniu Hurkacza. Oby niewykorzystane break-pointy się nie zemściły. 3:3 Gem de Minaur. Return Hurkacza w aut, Australijczyk znów się wybronił. Ajjj... slajs w siatkę Polaka, 40:40. Ależ zagrał teraz Hurkacz! Zagrał w głąb kortu, de Minaur odegrał, ale Polak był już przy samej siatce i zagrał nie do obrony! W kryzysowych momentach de Minaur wyraźnie się poprawia. Teraz świetnie trafia w linię po prostej, 30:30. I znów zaczyna się dobrze, 30:0 dla Hubiego. 3:2 Gem Hurkacz. Polak nie bawi się w żadne wymiany, tylko bombarduje de Minaura z serwisu. I daje to efekty, bo przy jego podaniu Australijczyk wygrał na razie... jeden punkt. 2:2 Gem de Minaur. Hurkacz znów w aut i tak kończy się gem rywala. Szkoda, żeby te stracone szanse później się nie zemściły. Niestety, najpierw as de Minaura, a później aut Hurkacza i przewaga dla Australijczyka. 40:30 dla Hurkacza, kolejny break-point. Bardzo długa akcja, wydawało się, że Hurkacz już ma rywala na widelcu, ale ostatecznie dał się ograć pod siatką! De Minaur w aut, a później w siatkę po bardzo długiej wymianie! 0:30. 2:1 Gem Hurkacz. Polak za to nie bawił się z rywalem i rozbija go swoim podaniem do zera. Trudno coś więcej napisać, bo i jakichkolwiek wymian było jak na lekarstwo, potężne serwisy Huberta rozrzucały de Minaura po całym korcie. 1:1 Gem de Minaur. Niestety, Australijczyk w końcu domyka swoje podanie. As na środek przy przewadze i koniec gema. Szkoda, bo Hurkacz szybko mógł wyjść na prowadzenie, miał cztery szanse, z czego dwie jedna po drugiej. Teraz to de Minaur miał przewagę, ale Hurkacz wspaniale zareturnował, wywarł presję na rywalu i w końcu zmusił go do błędu! Czwarta równowaga. Błąd za błąd - najpierw rywal, później Hurkacz. Kolejna równowaga. Szkoda, Hurkacz niewymuszony aut. Równowaga. W samą linię trafia Hubi, za to rywal w aut! Przewaga i trzeci break-point. Dwa potężne serwisy, po których Hurkacz nie zdołał celnie odegrać i już jest 40:40. De Minaur w aut i Hurkacz prowadzi 40:15! Dwa break-pointy dla Polaka. 1:0 Gem Hurkacz. Bardzo dobry pierwszy gem Hurkacza, popełnił tylko jeden mały błąd i wybił piłkę na aut, a tak to nawet nie bardzo dawał szans de Minaurowi na wejście w akcję, w tym dwukrotnie zaserwował asa. Zaczynamy! Hubert Hurkacz serwuje. Za chwilę koniec rozgrzewki! De Minaur i Hurkacz wychodzą właśnie na kort. Dzień dobry! Iga Świątek wygrała swój mecz, więc Hubert Hurkacz może już zapewnić Polsce awans do półfinału United Cup! Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Alex de Minaur w spotkaniu Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Początek meczu ok. godziny 9 polskiego czasu, po zakończeniu pojedynku Igi Świątek z Mayą Joint

Odśwież relację

Hubert Hurkacz i Alex de Minaur walczą o drugi punkt w meczu Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Za nami spotkanie Igi Świątek z Mayą Joint. Hurkacz w fazie grupowej United Cup prezentował się znakomicie, ale w starciu z de Minaurem nie jest faworytem. Szybki i zwinny Australijczyk to bardzo niewygodny rywal, a w rankingu ATP zajmuje 6. miejsce. Hurkacz grał z nim trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla de Minaura. - Alex w ostatnich latach odnosił bardzo duże sukcesy. Jest naprawdę szybki, porusza się po korcie niesamowicie dobrze. Dlatego będzie to duże wyzwanie, zwłaszcza z australijską publicznością. Będzie dużo zabawy, już nie mogę się doczekać - powiedział Hubi.

Hurkacz - de Minaur NA ŻYWO. Relacja live z meczu Polska - Australia w United Cup

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup w znakomitym stylu. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i grają teraz z Australią.