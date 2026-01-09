Iga Świątek - Maya Joint RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Australia w United Cup

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Iga Świątek - Maya Joint Hubert Hurkacz - Alex de Minaur RELACJA NA ŻYWO, wynik meczu Polska - Australia w United Cup Tu relacja na żywo z meczu Huberta Hurkacza 6:1, 6:1 KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK. Kapitalny występ Polki i zwycięstwo 6:1, 6:1 nad Mayą Joint. Polka prowadzi z Australią 1-0. Martwi tylko ten płacz Igi po trzecim gemie... 40-0 Piłki meczowe po znakomitym serwisie Igi 30-0 Return Australijki w siatkę 15-0 6:1, 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Joint już wygląda na zrezygnowaną. Pełna dominacja Igi Świątek 40-0 Kolejny świetny return naszej gwiazdy, teraz pod nogi rywalki 30-0 Kapitalny return Igi, bekhend po crossie 15-0 Minimalnie niecelny forhend Joint 6:1, 4:1 Gem Świątek. Iga bardzo pewnie i w bardzo dobrym stylu obroniła serwis 40-15 Wciąż znakomicie gra Iga. Szybko, agresywnie i solidnie 30-15 Świetny forhend Polki po agresywnym returnie rywalki 15-15 Return Australijki w siatkę 0-15 Dobry return Joint pod nogi Igi 6:1, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje! W ostatniej akcji znów szybkimi i agresywnymi uderzeniami przejęła inicjatywę i doczekała się błędu Joint 40-30 Znów agresywny return Polki. Rywalka odegrała w siatkę. Jest breakpoint 30-30 Ale return Igi! 15-30 Prosty błąd Australijki, bekhend daleko w aut 0-30 0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 6:1, 2:1 Gem Świątek. Iga obroniła w nim breakpointa. Przewaga Świątek. Iga głębokim zagraniem znów wymusiła błąd młodej rywalki 40-40 Iga obroniła breakpointa. Zagrała mocno na forhend rywalki, która odegrała w aut 30-40 Znakomity return Australijki 30-30 Po returnie Joint Iga pod presją zagrała za końcową linię 30-15 Dobry return Joint, ale potem był błąd Australijki 15-15 Znakomity serwis Polki do środka. Trafiła w linię 0-15 Szybka wymiana. Na koniec Iga zagrała pod presją w siatkę 6:1, 1:1 Gem Joint. Na koniec niecelny return Igi. Szkoda tego gema, bo było 40-0, ale potem Australijka grała bardzo dobrze i skutecznie Przewaga Joint. Trafiła mocno w końcową linię Było 40-0 ale jest już 40-40. Seria dobrych akcji młodej Joint 40-30 As serwisowy Australijki z drugiego serwisu 40-15 Dobry serwis Joint 40-0 Ale gra Iga! Niesamowite tempo a przy tym imponująca solidność! Są breakpointy 30-0 Świetny return Polki 15-0 Kapitalnie gra Iga. Znów przegoniła rywalkę po korcie, a potem był jej mocny forhend po crossie 6:1, 1:0 Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Polki. Gra bardzo szybko. Ambitna rywalka nie wytrzymuje tego tempa 40-15 Dobry serwis Polki 30-15 Iga wciąż dyktuje mordercze tempo 15-15 Joint próbowała zagrać mocno wzdłuż linii, ale ten bekhend jej nie wyszedł. Uderzyła w siatkę 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Iga. 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra wspaniale. Szybko i agresywnie. Wygrała sześć gemów z rzędu, deklasując rywalkę. Niepokoi tylko bardzo ten jej płacz po trzecim gemie. Oby to nie była kontuzja... 40-0 Iga ma już piłki setowe 30-0 Podwójny błąd serwisowy Joint 15-0 Znakomity forhend Igi, trafiła w boczną linię Tu wspomniany płacz Igi między gemami What happened to Iga? Why was she crying? pic.twitter.com/D1Osq5ruJa — IGA ŚWIĄTEK BAKERY (@swiatekfc) January 9, 2026 5:1 Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała szybko, agresywnie i wymuszała błędy rywalki 40-30 Znakomity bekhend Igi po crossie 30-30 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd Joint 15-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz 0-30 Australijka znów returnem przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca 0-15 Po dobrym returnie Joint Iga odegrała w siatkę 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów świetna akcja Igi, która agresywnym returnem przejęła inicjatywę, a potem był jej potężny głęboki forhend 40-30 Kapitalna teraz akcja Igi. Przegoniła rywalkę po korcie, a potem zagrała mocno w sam narożnik kortu. Breakpoint 30-30 Ciekawa wymiana. Bitwa na bekhendy. Górą Iga, której trochę pomogła taśma 15-30 Podwójny błąd serwisowy Joint 0-30 Iga próbowała bronić się slajsem, ale zagrała w siatkę 0-15 Błąd Polki, forhend w siatkę 3:1 Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Polki. 40-15 Świetna reakcja Polki na mocny return Australijki 30-15 Teraz błąd Polki. Forhend w siatkę 30-0 A teraz kapitalny forhend Igi wzdłuż linii 15-0 Dobry serwis Igi a potem pewny forhend. Polka gra dobrze, nie widać kontuzji, ale coś jej dolega Iga płacze. Chyba jakieś dolegliwości 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema był świetny agresywny return Polki pod nogi rywalki 40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki 30-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę 30-0 Po returnie Polki Australijka odegrała w siatkę 15-0 Autowy forhend Joint 1:1 Gem Świątek. Z 40-0 zrobiło się 40-30, ale potem był dobry drugi serwis Igi. Mamy już remis 40-30 Przewaga Igi topnieje. Po agresywnym returnie Joint nasza gwiazda odegrała w aut 40-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 40-0 Ładna akcja Igi. Dobry serwis na zewnątrz, a potem pewny forhend w otwartą część kortu 30-0 Polka w dobrym momencie ruszyła do siatki po krótszym zagraniu Australijki. Potem był pewny smecz po koźle 15-0 Mocny bekhend Igi. Wymusiła błąd rywalki 0:1 Gem Joint. Australijska pewnie obroniła serwis w gemie otwarcia 15-40 Świetna reakcja Australijski na agresywny return Polki. Potem był dobry wolej Joint 15-30 Autowy return Świątek 15-15 Dobry serwis Joint 15-0 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała tuż za siatkę. Polka przytomnie ruszyła do siatki i zagrała w narożnik kortu GRAMY! Serwuje Maya Joint Trwa już rozgrzewka Losowanie wygrała Australijka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie Czas na hymny narodowe Reprezentacje Polski i Australii właśnie pojawiły się na korcie w Sydney Jeżeli Polacy pokonają Australijczyków, to w półfinale zagrają z reprezentacją USA, już w sobotę rano. Iga Świątek grała z 19-letnią Mayą Joint raz, jesienią ubiegłego roku w Seulu. Wygrała 6:2, 6:0. - Jednak każdy mecz to inna historia - mówiła teraz Polka. Po meczu Igi Świątek o drugi punkt powalczą Hubert Hurkacz i Alex de Minaur. Potem mikst. Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maya Joint w spotkaniu Polska - Australia w United Cup. Początek meczu o godz. 7.30 rano polskiego czasu.

Iga Świątek walczy z 19-letnią Mayą Joint (nr 32 WTA) na otwarcie rywalizacji w meczu Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Australijka na początku turnieju miała problemy zdrowotne i z powodu choroby nie zagrała w pierwszym meczu z Norwegią (2-1). Powalczyła dopiero z Barborą Krejcikovą w spotkaniu z Czechami (2-1) i przegrała ten pojedynek wyraźnie 4:6, 1:6. Jej forma to spora niewiadoma, bo dochodzi do siebie po wspomnianych dolegliwościach. Iga Świątek grała z z Mayą Joint raz i pokonała ją pewnie 6:0, 6:2 na drodze do jesiennego triumfu w Seulu w 2025 r. - Grałam z Mayą niedawno w Seulu, ale każdy mecz to inna historia. Radzi sobie świetnie, a do tego wydaje się naprawdę inteligentną i skromną osobą, co według mnie też jest ważne. Życzę jej wszystkiego najlepszego, ale nie w najbliższym meczu - zażartowała Iga.

Świątek - Joint NA ŻYWO. Relacja live z meczu Polska - Australia w United Cup

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup w znakomitym stylu. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i grają teraz z Australią.