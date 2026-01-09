Iga Świątek - Maya Joint RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu Polska - Australia w United Cup

Iga Świątek - Maya Joint
Tu relacja na żywo z meczu Huberta Hurkacza
6:1, 6:1
KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK. Kapitalny występ Polki i zwycięstwo 6:1, 6:1 nad Mayą Joint. Polka prowadzi z Australią 1-0. Martwi tylko ten płacz Igi po trzecim gemie...
40-0 Piłki meczowe po znakomitym serwisie Igi
30-0 Return Australijki w siatkę
15-0
6:1, 5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Joint już wygląda na zrezygnowaną. Pełna dominacja Igi Świątek
40-0 Kolejny świetny return naszej gwiazdy, teraz pod nogi rywalki
30-0 Kapitalny return Igi, bekhend po crossie
15-0 Minimalnie niecelny forhend Joint
6:1, 4:1
Gem Świątek. Iga bardzo pewnie i w bardzo dobrym stylu obroniła serwis
40-15 Wciąż znakomicie gra Iga. Szybko, agresywnie i solidnie
30-15 Świetny forhend Polki po agresywnym returnie rywalki
15-15 Return Australijki w siatkę
0-15 Dobry return Joint pod nogi Igi
6:1, 3:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje! W ostatniej akcji znów szybkimi i agresywnymi uderzeniami przejęła inicjatywę i doczekała się błędu Joint
40-30 Znów agresywny return Polki. Rywalka odegrała w siatkę. Jest breakpoint
30-30 Ale return Igi!
15-30 Prosty błąd Australijki, bekhend daleko w aut
0-30
0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę
6:1, 2:1
Gem Świątek. Iga obroniła w nim breakpointa.
Przewaga Świątek. Iga głębokim zagraniem znów wymusiła błąd młodej rywalki
40-40 Iga obroniła breakpointa. Zagrała mocno na forhend rywalki, która odegrała w aut
30-40 Znakomity return Australijki
30-30 Po returnie Joint Iga pod presją zagrała za końcową linię
30-15 Dobry return Joint, ale potem był błąd Australijki
15-15 Znakomity serwis Polki do środka. Trafiła w linię
0-15 Szybka wymiana. Na koniec Iga zagrała pod presją w siatkę
6:1, 1:1
Gem Joint. Na koniec niecelny return Igi. Szkoda tego gema, bo było 40-0, ale potem Australijka grała bardzo dobrze i skutecznie
Przewaga Joint. Trafiła mocno w końcową linię
Było 40-0 ale jest już 40-40. Seria dobrych akcji młodej Joint
40-30 As serwisowy Australijki z drugiego serwisu
40-15 Dobry serwis Joint
40-0 Ale gra Iga! Niesamowite tempo a przy tym imponująca solidność! Są breakpointy
30-0 Świetny return Polki
15-0 Kapitalnie gra Iga. Znów przegoniła rywalkę po korcie, a potem był jej mocny forhend po crossie
6:1, 1:0
Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Polki. Gra bardzo szybko. Ambitna rywalka nie wytrzymuje tego tempa
40-15 Dobry serwis Polki
30-15 Iga wciąż dyktuje mordercze tempo
15-15 Joint próbowała zagrać mocno wzdłuż linii, ale ten bekhend jej nie wyszedł. Uderzyła w siatkę
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Iga.
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka gra wspaniale. Szybko i agresywnie. Wygrała sześć gemów z rzędu, deklasując rywalkę. Niepokoi tylko bardzo ten jej płacz po trzecim gemie. Oby to nie była kontuzja...
40-0 Iga ma już piłki setowe
30-0 Podwójny błąd serwisowy Joint
15-0 Znakomity forhend Igi, trafiła w boczną linię
Tu wspomniany płacz Igi między gemami
What happened to Iga? Why was she crying? pic.twitter.com/D1Osq5ruJa— IGA ŚWIĄTEK BAKERY (@swiatekfc) January 9, 2026
5:1
Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem grała szybko, agresywnie i wymuszała błędy rywalki
40-30 Znakomity bekhend Igi po crossie
30-30 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd Joint
15-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz
0-30 Australijka znów returnem przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca
0-15 Po dobrym returnie Joint Iga odegrała w siatkę
4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów świetna akcja Igi, która agresywnym returnem przejęła inicjatywę, a potem był jej potężny głęboki forhend
40-30 Kapitalna teraz akcja Igi. Przegoniła rywalkę po korcie, a potem zagrała mocno w sam narożnik kortu. Breakpoint
30-30 Ciekawa wymiana. Bitwa na bekhendy. Górą Iga, której trochę pomogła taśma
15-30 Podwójny błąd serwisowy Joint
0-30 Iga próbowała bronić się slajsem, ale zagrała w siatkę
0-15 Błąd Polki, forhend w siatkę
3:1
Gem Świątek. Bardzo dobry gem serwisowy Polki.
40-15 Świetna reakcja Polki na mocny return Australijki
30-15 Teraz błąd Polki. Forhend w siatkę
30-0 A teraz kapitalny forhend Igi wzdłuż linii
15-0 Dobry serwis Igi a potem pewny forhend. Polka gra dobrze, nie widać kontuzji, ale coś jej dolega
Iga płacze. Chyba jakieś dolegliwości
2:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema był świetny agresywny return Polki pod nogi rywalki
40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki
30-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę
30-0 Po returnie Polki Australijka odegrała w siatkę
15-0 Autowy forhend Joint
1:1
Gem Świątek. Z 40-0 zrobiło się 40-30, ale potem był dobry drugi serwis Igi. Mamy już remis
40-30 Przewaga Igi topnieje. Po agresywnym returnie Joint nasza gwiazda odegrała w aut
40-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek
40-0 Ładna akcja Igi. Dobry serwis na zewnątrz, a potem pewny forhend w otwartą część kortu
30-0 Polka w dobrym momencie ruszyła do siatki po krótszym zagraniu Australijki. Potem był pewny smecz po koźle
15-0 Mocny bekhend Igi. Wymusiła błąd rywalki
0:1
Gem Joint. Australijska pewnie obroniła serwis w gemie otwarcia
15-40 Świetna reakcja Australijski na agresywny return Polki. Potem był dobry wolej Joint
15-30 Autowy return Świątek
15-15 Dobry serwis Joint
15-0 Po mocnym forhendzie Igi rywalka odegrała tuż za siatkę. Polka przytomnie ruszyła do siatki i zagrała w narożnik kortu
GRAMY! Serwuje Maya Joint
Trwa już rozgrzewka
Losowanie wygrała Australijka i wybrała serwis. Zatem ona zacznie
Czas na hymny narodowe
Reprezentacje Polski i Australii właśnie pojawiły się na korcie w Sydney
Jeżeli Polacy pokonają Australijczyków, to w półfinale zagrają z reprezentacją USA, już w sobotę rano.
Iga Świątek grała z 19-letnią Mayą Joint raz, jesienią ubiegłego roku w Seulu. Wygrała 6:2, 6:0. - Jednak każdy mecz to inna historia - mówiła teraz Polka.
Po meczu Igi Świątek o drugi punkt powalczą Hubert Hurkacz i Alex de Minaur. Potem mikst.
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Maya Joint w spotkaniu Polska - Australia w United Cup. Początek meczu o godz. 7.30 rano polskiego czasu.
Iga Świątek walczy z 19-letnią Mayą Joint (nr 32 WTA) na otwarcie rywalizacji w meczu Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Australijka na początku turnieju miała problemy zdrowotne i z powodu choroby nie zagrała w pierwszym meczu z Norwegią (2-1). Powalczyła dopiero z Barborą Krejcikovą w spotkaniu z Czechami (2-1) i przegrała ten pojedynek wyraźnie 4:6, 1:6. Jej forma to spora niewiadoma, bo dochodzi do siebie po wspomnianych dolegliwościach. Iga Świątek grała z z Mayą Joint raz i pokonała ją pewnie 6:0, 6:2 na drodze do jesiennego triumfu w Seulu w 2025 r. - Grałam z Mayą niedawno w Seulu, ale każdy mecz to inna historia. Radzi sobie świetnie, a do tego wydaje się naprawdę inteligentną i skromną osobą, co według mnie też jest ważne. Życzę jej wszystkiego najlepszego, ale nie w najbliższym meczu - zażartowała Iga.
Świątek - Joint NA ŻYWO. Relacja live z meczu Polska - Australia w United Cup
Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup w znakomitym stylu. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i grają teraz z Australią.