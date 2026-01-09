Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Australia w United Cup

Iga Świątek i Hubert Hurkacz nie zagrają z Australijczykami w meczu miksta w ćwierćfinale United Cup. Po dwóch spotkaniach singlowych jest remis 1-1 i wszystko rozstrzygnie się w grze mieszanej, w której powalczą Katarzyna Kawa i Jan Zieliński! Poniżej relacja na żywo z meczu miksta Polska - Australia.

i Autor: United Cup/ Materiały prasowe