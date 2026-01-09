Polska w półfinale United Cup! Mikst Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zdemolował Australiczyków w mikście!

Na żywo Kawa/Zieliński - Hunter/Smith KONIEC!!! POLSKA W PÓŁFINALE UNITED CUP! Kawa i Zieliński 6:4, 6:0 z Australijczykami. Można bez HubIgi w mikście? Pewnie, że można! Niesamowity kunszt deblowy Zielińskiego i Kawy. Janek MVP, ale Kasia też świetna! 40-0 Piłki meczowe! 15-0 Zieliński serwuje po zwycięstwo 6:4, 5:0 Gem Polska PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny forhend Zielińskiego między rywali! Polacy wzięli czas 40-30 Nieudany return Kawy 40-15 40-0 Polacy mają breakpointy! 30-0 Piękny return Zielińskiego! 15-0 6:4, 4:0 Gem Polska! Ale wolej Janka Zielińskiego w decydującym punkcie! Brawo "Zielaczek"! 40-40 Kawa po presją zagrała w siatkę. Decydujący punkt (breakpoint) 40-30 Aut po woleju Zielińskiego wzdłuż siatki 40-15 Return Smitha w siatkę 30-15 Teraz aut po forhendzie Kasi 30-0 Dobry serwis Kawy 15-0 Ale smecz Janka Zielińskiego! 6:4, 3:0 Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec fenomenalny return Kasi Kawy! 40-40 Podwójny błąd serwisowy Hunter! Decydujący punkt (breakpoint) 30-40 Mocny smecz Zielińskiego 15-40 Podwójny błąd serwisowy Hunter 0-40 0-30 Ładna akcja przy siatce Smitha 0-15 Autowy return Kasi 6:4, 2:0 Gem Polska. Znakomicie teraz serwował Jan Zieliński! 40-15 Znów mocny serwis Zielińskiego 30-15 Dobry serwis Janka 15-15 Mocny drive-volley Zielińskiego 0-15 Kawa popsuła wolej przy siatce 6:4, 1:0 Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec Smith zagrał w siatkę po dobrym returnie Zielińskiego! 40-40 Return Zielińskiego w siatkę. Decydujący punkt 40-30 Dobry return Kasi i są breakpointy! 30-30 Autowy smecz Hunter po dobrym lobie Kawy 15-30 Dobry serwis Smitha 15-15 Niesamowita akcja przy siatce. Na koniec świetne zagranie Zielińskiego 0-15 Początek drugiego seta. Serwuje Smith 6:4 GEM I SET POLSKA! Świetna gra Jana Zielińskiego i Katarzyny Kawy! 40-15 I znów świetny serwis Zielińskiego. Piłki setowe! 30-15 As serwisowy "Zielaczka" 15-15 Pewny wolej Kawy przy siatce 0-15 Podwójny błąd serwisowy Janka 5:4 Gem Australia. Na koniec dobry wolej Hunter. Za chwilę serwować będzie Zieliński 15-40 Atomowy return Zielińskiego 0-40 Australijczycy szybko wygrywając kolejne punkty 0-30 0-15 Nieudana akcja Kawy przy siatce, ale też było to bardzo trudne zagranie 5:3 Gem Polska. Na koniec gema Zieliński znów pokazał klasę przy siatce 40-30 Świetna akcja przy siatce Zielińskiego 30-30 Kawa ładnie teraz zagrała między rywali 15-30 Znakomity return Hunter 15-15 Podwójny błąd serwisowy Kasi 15-0 4:3 Gem Australia. Gospodarze łapią kontakt 15-40 Zieliński smeczował po koźle, ale w aut 15-30 Autowy return Kawy 15-15 4:2 Gem Polska. Bardzo dobry gem serwisowy Polaków przy podaniu Zielińskiego 40-15 A teraz mocny forhend Zielińskiego pod nogi Smitha 30-15 Dobry serwis Janka 15-15 Błąd Kawy przy siatce 15-0 3:2 Gem Polska PRZEŁAMANIE! Polacy wychodzą na prowadzenie! Świetna akcja Zielińskiego na koniec gema 40-30 Polacy mają breakpointy. Dobry return Kawy! 30-30 Piękna akcja Kawy przy siatce 15-30 Znakomity return Kawy 0-30 2:2 Gem Polska! Brawo Kasia! Na koniec dobry serwis Kawy 40-40 Teraz Smith nie popisał się przy siatce. Decydujący punkt 30-40 Australijczycy mają breakpointy 30-30 Co za wolej Zielińskiego! Fenomenalna akcja! 15-30 0-30 Podwójny błąd serwisowy Kawy 0-15 Świetny return Australijki Serwuje Kawa 1:2 Gem Australia. Na koniec w decydującym punkcie pięknym akrobatycznym wolejem popisał się Smith 40-40 Świetny return Janka i jest decydujący punkt (breakpoint) 30-40 Minimalnie niecelny return Kawy 30-30 Zieliński trafił z returnu idealnie w końcową linię 15-30 15-15 Dobry wolej Smitha 15-0 Znów świetna akcja Zielińskiego 1:1 Gem Polska. Było 0-40, ale Polacy obronili cztery breakpointy. Na koniec piękny forhend Zielińskiego! 40-40 Znów dobry serwis Zielińskiego. Decydujący punkt (nie ma gry na przewagi) 30-40 Dobry serwis Zielińskiego 15-40 Kawa mocnym wolejem wymusiła błąd Hunter 0-40 Znakomity return Hunter. Breakpointy 0-30 Ładna akcja przy siatce Smitha Serwuje Zieliński 0-15 Błąd Kawy przy siatce 0:1 Gem Australia. Gospodarze obronili podanie, gem do zera 0-40 Dobry serwis Smitha 0-30 Świetny wolej Hunter 0-15 Ciekawa wymiana i niestety minimalny aut po woleju Zielińskiego GRAMY! Serwuje Smith Trwa rozgrzewka Jednak Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zagrają dzisiaj w meczu miksta! Iga Świątek pokonała Maye Joint 6:1, 6:1, ale Hubert Hurkacz przegrał z Alexem de Minaurem 4:6, 6:4, 4:6. Wszystko rozstrzygnie się w meczu miksta. Na pewno zagra w nim Iga. Wkrótce przekonamy się, czy w parze z Hubim czy jednak z Janem Zielińskim Witamy w relacji na żywo z meczu miksta Igi Świątek i Huberta Hurkacza z Australijczykami w ćwierćfinale United Cup. Początek po zakończeniu singli.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup w znakomitym stylu. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i grają teraz z Australią.

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłkę meczową) i reprezentacji USA (0-2).