Polska w półfinale United Cup! Mikst Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zdemolował Australiczyków w mikście!

Kawa/Zieliński - Hunter/Smith
KONIEC!!! POLSKA W PÓŁFINALE UNITED CUP! Kawa i Zieliński 6:4, 6:0 z Australijczykami. Można bez HubIgi w mikście? Pewnie, że można! Niesamowity kunszt deblowy Zielińskiego i Kawy. Janek MVP, ale Kasia też świetna!
Iga Świątek pokonała Maye Joint 6:1, 6:1, ale Hubert Hurkacz przegrał z Alexem de Minaurem 4:6, 6:4, 4:6. Wszystko rozstrzygnie się w meczu miksta. Na pewno zagra w nim Iga. Wkrótce przekonamy się, czy w parze z Hubim czy jednak z Janem Zielińskim
Witamy w relacji na żywo z meczu miksta Igi Świątek i Huberta Hurkacza z Australijczykami w ćwierćfinale United Cup. Początek po zakończeniu singli.
Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup w znakomitym stylu. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i grają teraz z Australią.
United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłkę meczową) i reprezentacji USA (0-2).