Polska w półfinale United Cup! Mikst Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zdemolował Australiczyków w mikście!

Michał Chojecki
2026-01-09 13:15

Polska w półfinale United Cup! Wszystko rozstrzygnęło się w meczu miksta, w którym zamiast Igi Świątek i Huberta Hurkacza zagrali specjaliści od debla - Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. I spisali się fenomenalnie, demolując australijską parę Smith/Hunter 6:4, 6:0. Polska wygrała 2-1 i zagra w sobotę o finał z USA!

Autor: United Cup/ Materiały prasowe
Kawa/Zieliński - Hunter/Smith

KONIEC!!! POLSKA W PÓŁFINALE UNITED CUP! Kawa i Zieliński 6:4, 6:0 z Australijczykami. Można bez HubIgi w mikście? Pewnie, że można! Niesamowity kunszt deblowy Zielińskiego i Kawy. Janek MVP, ale Kasia też świetna!

40-0 Piłki meczowe!

15-0 Zieliński serwuje po zwycięstwo

6:4, 5:0

Gem Polska PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny forhend Zielińskiego między rywali!

Polacy wzięli czas

40-30 Nieudany return Kawy

40-15

40-0 Polacy mają breakpointy!

30-0 Piękny return Zielińskiego!

15-0

6:4, 4:0

Gem Polska! Ale wolej Janka Zielińskiego w decydującym punkcie! Brawo "Zielaczek"!

40-40 Kawa po presją zagrała w siatkę. Decydujący punkt (breakpoint)

40-30 Aut po woleju Zielińskiego wzdłuż siatki

40-15 Return Smitha w siatkę

30-15 Teraz aut po forhendzie Kasi

30-0 Dobry serwis Kawy

15-0 Ale smecz Janka Zielińskiego!

6:4, 3:0

Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec fenomenalny return Kasi Kawy!

40-40 Podwójny błąd serwisowy Hunter! Decydujący punkt (breakpoint)

30-40 Mocny smecz Zielińskiego

15-40 Podwójny błąd serwisowy Hunter

0-40 

0-30 Ładna akcja przy siatce Smitha

0-15 Autowy return Kasi

6:4, 2:0

Gem Polska. Znakomicie teraz serwował Jan Zieliński!

40-15 Znów mocny serwis Zielińskiego

30-15 Dobry serwis Janka

15-15 Mocny drive-volley Zielińskiego

0-15 Kawa popsuła wolej przy siatce

6:4, 1:0

Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec Smith zagrał w siatkę po dobrym returnie Zielińskiego!

40-40 Return Zielińskiego w siatkę. Decydujący punkt

40-30 Dobry return Kasi i są breakpointy!

30-30 Autowy smecz Hunter po dobrym lobie Kawy

15-30 Dobry serwis Smitha

15-15 Niesamowita akcja przy siatce. Na koniec świetne zagranie Zielińskiego

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Smith

6:4

GEM I SET POLSKA! Świetna gra Jana Zielińskiego i Katarzyny Kawy!

40-15 I znów świetny serwis Zielińskiego. Piłki setowe!

30-15 As serwisowy "Zielaczka"

15-15 Pewny wolej Kawy przy siatce

0-15 Podwójny błąd serwisowy Janka

5:4

Gem Australia. Na koniec dobry wolej Hunter. Za chwilę serwować będzie Zieliński

15-40 Atomowy return Zielińskiego

0-40 Australijczycy szybko wygrywając kolejne punkty

0-30

0-15 Nieudana akcja Kawy przy siatce, ale też było to bardzo trudne zagranie

5:3

Gem Polska. Na koniec gema Zieliński znów pokazał klasę przy siatce

40-30 Świetna akcja przy siatce Zielińskiego

30-30 Kawa ładnie teraz zagrała między rywali

15-30 Znakomity return Hunter

15-15 Podwójny błąd serwisowy Kasi

15-0

4:3

Gem Australia. Gospodarze łapią kontakt

15-40 Zieliński smeczował po koźle, ale w aut

15-30 Autowy return Kawy

15-15

4:2

Gem Polska. Bardzo dobry gem serwisowy Polaków przy podaniu Zielińskiego

40-15 A teraz mocny forhend Zielińskiego pod nogi Smitha

30-15 Dobry serwis Janka

15-15 Błąd Kawy przy siatce

15-0 

3:2

Gem Polska PRZEŁAMANIE! Polacy wychodzą na prowadzenie! Świetna akcja Zielińskiego na koniec gema

40-30 Polacy mają breakpointy. Dobry return Kawy!

30-30 Piękna akcja Kawy przy siatce

15-30 Znakomity return Kawy

0-30

2:2

Gem Polska! Brawo Kasia! Na koniec dobry serwis Kawy

40-40 Teraz Smith nie popisał się przy siatce. Decydujący punkt

30-40 Australijczycy mają breakpointy

30-30 Co za wolej Zielińskiego! Fenomenalna akcja!

15-30

0-30 Podwójny błąd serwisowy Kawy

0-15 Świetny return Australijki

Serwuje Kawa

1:2

Gem Australia. Na koniec w decydującym punkcie pięknym akrobatycznym wolejem popisał się Smith

40-40 Świetny return Janka i jest decydujący punkt (breakpoint)

30-40 Minimalnie niecelny return Kawy

30-30 Zieliński trafił z returnu idealnie w końcową linię

15-30

15-15 Dobry wolej Smitha

15-0 Znów świetna akcja Zielińskiego

1:1

Gem Polska. Było 0-40, ale Polacy obronili cztery breakpointy. Na koniec piękny forhend Zielińskiego!

40-40 Znów dobry serwis Zielińskiego. Decydujący punkt (nie ma gry na przewagi)

30-40 Dobry serwis Zielińskiego

15-40 Kawa mocnym wolejem wymusiła błąd Hunter

0-40 Znakomity return Hunter. Breakpointy

0-30 Ładna akcja przy siatce Smitha

Serwuje Zieliński

0-15 Błąd Kawy przy siatce

0:1

Gem Australia. Gospodarze obronili podanie, gem do zera

0-40 Dobry serwis Smitha

0-30 Świetny wolej Hunter

0-15 Ciekawa wymiana i niestety minimalny aut po woleju Zielińskiego

GRAMY! Serwuje Smith

Trwa rozgrzewka

Jednak Katarzyna Kawa i Jan Zieliński zagrają dzisiaj w meczu miksta!

Iga Świątek pokonała Maye Joint 6:1, 6:1, ale Hubert Hurkacz przegrał z Alexem de Minaurem 4:6, 6:4, 4:6. Wszystko rozstrzygnie się w meczu miksta. Na pewno zagra w nim Iga. Wkrótce przekonamy się, czy w parze z Hubim czy jednak z Janem Zielińskim

Witamy w relacji na żywo z meczu miksta Igi Świątek i Huberta Hurkacza z Australijczykami w ćwierćfinale United Cup. Początek po zakończeniu singli.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski do ćwierćfinału United Cup w znakomitym stylu. Najpierw było wspaniałe zwycięstwo 3-0 nad Niemcami, po którym Biało-Czerwoni byli już bardzo blisko awansu. Przypieczętował go Hurkacz, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 7:6(4) Tallona Griekspoora. Potem Iga Świątek ograła pewnie 6:3, 6:2 Suzan Lamens i Polacy byli już pewni zwycięstwa nad Holandią. Wygrali grupę i grają teraz z Australią.

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłkę meczową) i reprezentacji USA (0-2).

