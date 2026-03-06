Koszmar Huberta Hurkacza trwa! Ponura seria coraz dłuższa!

Hubert Hurkacz przegrał już w 1. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells.

To już piąta z rzędu porażka polskiego tenisisty, który wyraźnie przeżywa dołek formy.

Hurkacz uległ Amerykaninowi Aleksandrowi Kovacevicowi.

Co doprowadziło do tej serii porażek? Dowiedz się więcej!

W światowym rankingu Hubert Hurkacz i mający serbsko-bośniacke korzenie Aleksander Kovacevic są sąsiadami. Polak zajmuje 71. miejsce, a Amerykanin 72. Jednak to nasz tenisista była przed tym meczem faworytem, mimo serii porażek, która zaczęła się w Australian Open. Kovacevic nigdy nie był notowany w czołowej 50, a Hurkacz przez długi czas plasował się w najlepszej dziesiątce. Jednak to rywal Wrocławianina zagrał dużo solidniej i dojrzalej w kluczowych momentach tego zaciętego pojedynku.

Mecz potwierdził, że Hubert Hurkacz wpadł w wyraźny dołek formy. Popełniał dużo błędów (aż 33 niewymuszone błędy w całym meczu), a najbardziej mylił się w ważnych punktach. W jego grze widać było bardzo dużą nerwowość. Brakowało spokoju i pewności siebie, do tego w kluczowych momentach raził podwójnymi irytował siebie i swoich kibiców podwójnymi błędami serwisowymi.

To była już piąta porażka Huberta Hurkacza z rzędu. Po przegranym pojedynku w 2. rundzie Australian Open, w meczach otwarcia gorszy był też kolejno w Montpellier, Rotterdamie i Dubaju. To jego najgorsza seria od pięciu lat. W 2021 roku przegrał przed Wimbledonem sześć kolejnych meczów.

W pierwszym secie meczu z Aleksandarem Kovacevicem na korcie długo nic ciekawego się nie działo. Obaj zawodniczy wygrywali dość pewnie swoje gemy serwisowe. W tie-breaku Hurkacz prowadził 6-5 i miał piłkę setową przy podaniu rywala. Kovacevic zdobył jednak trzy punkty z rzędu, dzięki czemu cieszył się z wygranej partii.

W drugiej partii emocji było więcej. W dziewiątym gemie Amerykanin przełamał Hurkacza. Polak był blisko porażki, ale natychmiast odrobił straty. W tie-breaku znów jednak lepszy okazał się Kovacevic, który od stanu 3-3 oddał Wrocławianinowi tylko punkt.

Wcześniej do 2. rundy w Indian Wells awansował natomiast Kamil Majchrzak. Wygrał z Francuzem Giovannim Mpetshim Perricardem 6:3, 1:6, 7:5 i jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem trzecim Serb Novak Djoković.

Wynik meczu 1. rundy:

Aleksandar Kovacevic (USA) - Hubert Hurkacz (Polska) - 7:6 (8-6), 7:6 (7-4).

