Kamil Majchrzak kontra Novak Djoković w Indian Wells! Polak pokonał Francuza i zagra z gigantem!

Kamil Majchrzak pokonał Francuza Giovanniego Mpretshiego Perricarda w Indian Wells, zapewniając sobie miejsce w kolejnej rundzie turnieju.

To zwycięstwo otwiera Polakowi drogę do pierwszego w karierze starcia z tenisową legendą, Novakiem Djokoviciem.

Odpadła niestety Magda Linette, która w dwóch setach uległa Amerykancie Ashlyn Krueger.

Kamil Majchrzak w pierwszym secie meczu z Giovannim Mpetshim Perricarem znakomicie serwował i był dużo solidniejszy niż rywal. Już na początku przełamał podanie ciemnoskórego przeciwnika i wyszedł na prowadzenie 3:0. Potem konsekwentnie wygrywał własne gemy serwisowe i wygrał tego seta 6:3. Mecz zupełnie się zmienił w drugiej partii. Potężnie serwujący Mpetshi Perricard zdominował Polaka. Grający jednoręczny bekhend Francuz imponował widowiskowymi akcjami i wygrywał szybko kolejne gemy.

Wszystko rozstrzygnęło się w trzecim secie, w którym obaj tenisiści zgodnie wygrywali gemy serwisowe. Aż do stanu 3:3. Wtedy Kamilowi Majchrzakowi stracił podanie, przegrywając do zera. Wydawało się, że za popełnione błędy Polak zapłaci porażką, ale Piotrkowianin szybko odrobił straty, wyrównując na 4:4. Potem obronił podanie i przy prowadzeniu 5:4 i 40-30 miał pierwszą piłkę meczową, ale Mpetshi Perricard popisał się serią trzech potężnych serwisów i było 5:5. Co się odwlecze... Majchrzak w kolejnym gemie pewnie obronił podanie, a potem wykorzystał błędy Francuza i mógł cieszyć się ze zwycięstwa 6:3, 1:6, 7:5.

W nagrodę zagra z wielkim Novakiem Djokoviciem (nr 3), który w 1. rundzie miał oczywiście wolny los. Będzie to pierwszy mecz Piotrkowianina ze słynnym Serbem. Niespełna 39-letni "Nole" to 24-krotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema i złoty medalista igrzysk w Paryżu.

Z turnieju w Indian Wells odpadła niestety Magda Linette. Polka w 1. rundzie przegrała 1:6, 4:6 z Amerykanką Ashlyn Krueger.

