Poruszające słowa Huberta Hurkacza. Zwrócił się do kibiców, mówi o ciężkich momentach

Hubert Hurkacz czekał aż 208 dni na powrót do rywalizacji. W tym czasie najpierw leczył kolano po kolejnym zabiegu, a potem spokojnie budował formę. I już w pierwszym meczu po powrocie spisał się znakomicie! Hubi w świetnym stylu pokonał 6:3, 6:4 Alexandra Zvereva, który tylko kręcił głową po kolejnych atomowych serwisach i kapitalnych akcjach wrocławianina. Zwycięstwo Polski nad Niemcami przypieczętowała Iga Świątek, ogrywając po ciężkim boju 3:6, 6:3, 6:4 Evę Lys. Na koniec w meczu miksta para Katarzyna Kawa/Jan Zieliński pokonała jeszcze 7:6, 6:3 duet Siegemund/Zverev. Biało-Czerwoni ograli Niemców 3-0. Przed Polakami teraz środowy mecz z Holandią.

Po meczu Hubert Hurkacz na przesłanym przez jego zespół "Super Expressowi" nagraniu podziękował kibicom z wsparcie w trudnych chwilach.

Bardzo się cieszę, że po siedmiu miesiącach znowu wracam do gry, do rywalizacji. Sporo w sumie z całym teamem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę jeszcze raz z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i cieszyć się z rywalizacji. Dziękuję wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w kolejnych meczach - powiedział Hubert Hurkacz.

