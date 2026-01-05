Polscy tenisiści, Iga Świątek i Hubert Hurkacz, rozpoczęli sezon od zwycięstwa nad Niemcami w United Cup.

Przed nimi kluczowy mecz z Holandią, który zakończy fazę grupową turnieju.

Sprawdź, kiedy odbędzie się to starcie i o której godzinie na kort wyjdzie Iga Świątek, by poznać szczegóły nadchodzącego spotkania.

Polscy tenisiści zaczęli występ w United Cup od zwycięstwa nad Niemcami. Pewni wygranej byli już po meczach singlowych. Najpierw Hubert Hurkacz ograł 6:3, 6:3 Alexandra Zvereva, a zaraz potem Iga Świątek przetrwała trudne chwile i pokonała 3:6, 6:3, 6:4 Evę Lys. Przed Polakami teraz mecz z Holandią, o której sile decydują Suzan Lamens i Tallon Griekspoor. Iga i Hubi mają za sobą ciężkie boje z tymi tenisistami.

Hubert Hurkacz nie krył ogromnej radości po świetnym meczu z Alexanderm Zverevem. To był jego pierwszy mecz po bardzo długiej przerwie w grze.

Bardzo się cieszę, że po siedmiu miesiącach znowu wracam do gry, do rywalizacji. Sporo w sumie z całym teamem przeszliśmy, dużo było ciężkich momentów i trudnych niepewności, natomiast cały czas wierzyliśmy i działaliśmy jak najlepiej, żebyśmy wrócili silni, żebyśmy byli zdrowi i mogli grać w tenisa. Także niesamowicie się cieszę jeszcze raz z tego, że mogę rywalizować, znowu widzieć kibiców, grać przed nimi i cieszyć się z rywalizacji - powiedział Hubert Hurkacz.

"HubIga", jak nazywany jest przez kibiców polski duet, gra w United Cup od początku jego istnienia, a w latach 2024 i 2025 doszedł do finałów (porażki z Niemcami i USA). W czasie konferencji prasowej Świątek została zapytana, czy rozważała rezygnację z gry w tej imprezie i zamiast tego występ w normalnym turnieju WTA przed Australian Open.

- Cóż, rozważałam to, bo zawsze trzeba przyjrzeć się wszystkim opcjom - zdradziła Iga. - Mam za sobą oba doświadczenia, bo grałam też wcześniej w Adelaide – w 2022 i w 2021 też coś przed Australian Open. Myślę, że obie opcje są świetne. A co do United Cup... Zawsze będę chciała tu grać, bo atmosfera jest zupełnie inna. Mamy tyle zwykłych turniejów w tourze, że szczerze mówiąc, czasem to się robi nudne. Granie w imprezie drużynowej i odczuwanie innej energii, możliwość bycia w zespole i rozmawiania z innymi ludźmi niż tymi z touru – myślę, że to super. To naprawdę odświeżające. Zawsze wybiorę United Cup - dodała Iga.

W United Cup zgra 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. W puli nagród jest ponad 11 mln dolarów.

Kiedy mecz Polska - Holandia? O której gra Iga Świątek?

Mecz Polska - Holandia w United Cup zostanie rozegrany w środę 7 stycznia 2026. Niestety w środku nocy. O godzinie 0:30 czasu polskiego zacznie się mecz Hurkacz - Griekspoor. Po jego zakończeniu mecz Świątek - Lamens czyli ok. godziny 2 w nocy polskiego czasu.

Kiedy mecze Polaków w United Cup?

Polska - Niemcy, 5 stycznia 2026

H. Hurkacz - A. Zverev godz. 7.30 polskiego czasu

I. Świątek - E. Lys nie przed godz. 9

mecz miksta

Polska - Holandia, 7 stycznia 2026

H. Hurkacz - T. Griekspoor godz. 0.30 polskiego czasu

I. Świątek - S. Lamens ok. godz. 2

mecz miksta

