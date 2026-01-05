United Cup to turniej międzynarodowy organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Gra toczy się o duże pieniądze. Pula nagród w United Cup 2026 to 11,8 milionów dolarów. System przyznawanych premii jest bardzo skomplikowany. Tenisiści dostaną duże pieniądze za sam udział w United Cup, w zależności od zajmowanej pozycji w rankingu. Do tego walczą o kolejne premie. Zawodnicy zarabiają za indywidualne zwycięstwa i wygrane mecze całej drużyny.

United Cup rozgrywki organizowane przez WTA i ATP, które zgodnie podkreślają, że tenisistki i tenisiści zarobią w sumie dokładnie tyle samo - po 5,9 mln dolarów. Najwięcej zgarną wielkie gwiazdy, które mogły liczyć na pokaźne startowe uzależnione od pozycji zajmowanej w rankingu. Iga Świątek jako zawodniczka z Top-10 za sam udział w turnieju zarobi 250 tys. dolarów!

System przyznawanych premii za kolejne zwycięstwa jest dość skomplikowany. Tenisiści zarabiają za indywidualne wygrane oraz za triumfy całej drużyny. Zwycięstwa w singlu są dużo lepiej opłacane niż w mikście, a wysokość nagród rośnie oczywiście w kolejnych rundach.

Ile zarobi Iga Świątek w United Cup?

Iga Świątek za zwycięstwo w singlu w fazie grupowej dostaje 45 tys. dol. Za wygraną w grupie w mikście premia to 8,5 tys. dol (do podziału). Poniżej dokładny system przyznawania premii w United Cup 2025.

United Cup 2026 PREMIE

Indywidualne premie za zwycięstwa

w singlu - w mikście

W finale $296,200 - $58,800

W półfinale $155,900 - $29,200

W ćwierćfinale $82,000 - $15,400

W grupie $45,000 - $8,500

Premie za zwycięstwa zespołu

Zwycięstwo w finale $27,300

W półfinale $16,100

W ćwierćfinale $9,500

W grupie $6,000