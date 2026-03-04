Iga Świątek i Casper Ruud przegrali bitwę o 200 tysięcy dolarów! Odpadli z Tie Break Tens w półfinale

Do turnieju Tie Break Tens przystąpiło osiem duetów, które utworzyły cztery pary ćwierćfinałowe. Rywalizacja toczyła się systemem pucharowym, a mecze trwały - zgodnie z formułą Tie Break Tens - do 10 wygranych punktów. Łącznie odbyło się siedem spotkań: cztery ćwierćfinały, dwa półfinały i finał.

Rozgrywkom towarzyszyła luźna atmosfera, zarówno na trybunach, jak i na korcie. Zawodnicy uśmiechali się, żartowali, próbowali niekonwencjonalnych zagrań. W poprzednich latach Idze Świątek towarzyszył w tej imprezie Hubert Hurkacz. W 2023 r. dotarli wspólnie do finału, w kolejnej edycji odpadli już po pierwszym spotkaniu, a przed rokiem zatrzymali się na półfinale.

Tym razem partnerem wiceliderki światowego rankingu był Casper Ruud, z którym Iga Świątek doszła latem 2025 r. do finału turnieju miksta US Open. Para polsko-norweska pojawiła się na korcie w okularach z masywnymi oprawkami, co wywołało aplauz ośmiotysięcznej publiczności. Jej pierwszymi rywalami byli tenisiści z Kanady - Leylah Fernandez i Felix Auger-Aliassime. Po wyrównanym pojedynku Świątek i Ruud zwyciężyli 10-6.

Półfinałowy mecz z Jeleną Rybakiną i Taylorem Fritzem nie ułożył się już jednak po ich myśli. Co prawda pierwszy punkt dał Polce i Norwegowi podwójny błąd serwisowy Amerykanina, ale później Fritz już się nie mylił, a w ważnych momentach skutecznie włączała się też triumfatorka tegorocznego Australian Open i szybko zbudowali wyraźną przewagę. Skończyło się 10-3.

- Oni uderzali bardzo, bardzo mocno, to proste - odparła Iga Świątek, pytana o przebieg spotkania, ale zaraz z uśmiechem dodała, że liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i wyraziła nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie jej dane zagrać w finale tych zmagań.

W decydującym o triumfie meczu Jelena Rybakina i Taylor Fritz pokonali duet amerykański Amanda Anisimova - Learner Tien 10-7, powtarzając sukces sprzed roku, kiedy również okazali się najlepsi w Tie Break Tens o Eisenhower Cup. Na zwycięzców czekał czek w wysokości 200 tys. dolarów, ale cała nagroda zasili konta lokalnych organizacji charytatywnych.

Początek rywalizacji w turniejach głównych WTA i ATP w środę, ale Polacy rozpoczną rywalizację w czwartek. Na ten dzień zaplanowano występy m.in. Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Kamila Majchrzaka. Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w sobotę.

