Iga Świątek zagra z Karoliną Muchovą w 4. rundzie Indian Wells.

Polka porównała znakomitą Czeszkę do Rogera Federera i spodziewa się ciężkiego meczu.

Sprawdź, kiedy mecz Iga Świątek - Karolina Muchova i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie Indian Wells

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Indian Wells, a jej kolejną rywalką będzie Karoliną Muchovą. Znana z eleganckiego i wszechstronnego tenisa Czeszka pokonała pewnie 6:0, 6:3 Chorwatkę Antonię Ruzić. Zajmująca 13. miejsce w rankingu Muchova jest ostatnio w bardzo wysokiej formie, co potwierdziła, wygrywając turnieju WTA 1000 w Dausze. Ma za sobą serię ośmiu zwycięstw (w Dubaju tak jak Świątek nie grała). W tym sezonie przegrała tylko dwa mecze - z Aryną Sabalenką (w Brisbane) i z Coco Gauff (w Australian Open). Przed Igą Świątek zatem bardzo trudne zadanie. Polka grała z Czeszką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Świątek. Jednak nasza mistrzyni wygrywała często po ciężkich bitwach.

- Bilans naszej rywalizacji może być po mojej stronie, ale pamiętam wszystkie te mecze, które z nią grałam. Czasem byłam w tyle, przegrywałam w trzecim secie. To niesamowita zawodniczka i większość naszych meczów była naprawdę wyrównana. To będzie trudne i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Po prostu miło patrzeć na kogoś, kto gra tak mądrze i tak płynnie. Ona jest jak jak kobieca wersja Rogera - porównała Muchovą do słynnego Rogera Federera Iga Świątek.

Iga Świątek awans do 4. rundy Indian Wells wywalczyła, pokonując 6:3, 6:2. Marię Sakkari. Zrewanżowała jej się za porażkę (6:2, 4:6, 5:7) sprzed miesiące w turnieju WTA w Dausze.

- Myślę, że po prostu wyciągnęłam wnioski z tego meczu w Dosze i cieszę się, że udało mi się wprowadzić pewne poprawki - analizowała Iga Świątek. - Serwowałam lepiej. Return też był celny. Pamiętam, że w Dosze czasem źle trafiałam i nie uderzałam czysto. Dzisiaj naprawdę czułam się swobodnie, żeby naciskać Marię. Po prostu miałam dobre wyczucie czasu - dodała.

Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Indian Wells. DATA kolejnego meczu

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w środę 11 marca. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek wieczorem. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

