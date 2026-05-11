Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Rzym. Z kim zagra kolejny mecz?

Iga Świątek po zwycięstwie nad Naomi Osaką awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie.

Polka zrobiła następny krok w kierunku już czwartego triumfu na Foro Italico

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie, do którego awansowała po kapitalnym występie i zwycięstwie 6:2, 6:1 nad Naomi Osaką. Polka w pojedynku z japońską podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, jej byłego trenera, zrobiła kolejny krok w kierunku już czwartego triumfu na Foro Italico. Ten turniej wygrała w latach 2021, 2022 i 2024.

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. Mam stąd wspaniałe wspomnienia. Jest tutaj mnóstwo moich ulubionych restauracji i miejsc, które lubię odwiedzać - mówiła Iga Świątek. - Nie rozegrałam ostatnio wielu meczów, więc dla mnie każde spotkanie z dobrą, topową zawodniczką to naprawdę cenne doświadczenie i ważna lekcja przed Roland Garros - dodała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale WTA Rzym?

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie zagra z Jessicą Pegulą. Tenisistka z USA pokonała 7:6, 6:2 Anastazję Potapową. Świątek i Pegula znają się znakomicie. Rozegrały już aż 11 meczów, a bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi. Ostatnie dwa pojedynki wygrała tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Openn 2024 i 6:4, 7:5 w finale turnieju WTA w Bad Homburg w 2025 roku.

Kiedy mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w 1/4 finału WTA Rzym?

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w środę 13 maja 2026. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

