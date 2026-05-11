Z kim gra Iga Świątek ćwierćfinał? WTA Rzym DRABINKA 1/4 finału

Iga Świątek pokonała Naomi Osakę i jest w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie.

W grze o tytuł na Foro Italico pozostało już tylko osiem tenisistek.

Sprawdź, jaka jest drabinka WTA Rzym i z kim zagra Iga Świątek w 1/4 finału.

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie, który wygrała aż trzy razy (w latach 2021, 2022 i 2024). Polka w starciu byłej i obecnej podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego pokonała w znakomitym stylu Naomi Osakę. - Nie rozegrałam ostatnio wielu meczów, więc dla mnie każde spotkanie z dobrą, topową zawodniczką to naprawdę cenne doświadczenie i ważna lekcja przed Roland Garros - mówiła Iga Świątek przed meczem z Japonką.

Turniej WTA w Rzymie to rzeczywiście dla Polki próba generalna przed Roland Garros. W Stuttgarcie i Madrycie Iga Świątek odpadała szybko, więc brakuje jej cennego ogrania, które buduje pewność siebie. - Na pewno chciałam rozegrać w ostatnim czasie więcej meczów, żeby nabrać pewności w różnych sytuacjach na korcie - przyznała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale WTA Rzym?

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka pokonała 7:6, 6:2 Anastazję Potapową. Świątek i Pegula znają się doskonale. Rozegrały aż 11 meczów, a bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi. Ostatnie dwa spotkania wygrała tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Open 2024 i 6:4, 7:5 w finale turnieju WTA w Bad Homburg w 2025 roku.

WTA Rzym 2026 DRABINKA 1/4 finału

S. Cirstea - J. Ostapenko

C. Gauff - M. Andriejewa

J. Pegula - I. Świątek

E. Switolina - J. Rybakina