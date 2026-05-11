O której gra dzisiaj Iga Świątek z Naomi Osaką? Po tym meczu zaczną!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-11 19:28

Iga Świątek czeka na mecz z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Żeby mogły wyjść na kort, musi się skończyć jeszcze jedno spotkanie. Polka i Japonka to dobre koleżanki, a dodatkowym smaczkiem tej rywalizacji będzie osoba Tomasza Wiktorowskiego. Były trener Świątek teraz jest szkoleniowcem Osaki. Sprawdź, o której mecz Świątek - Osaka w Rzymie.

O której gra Iga Świątek dzisiaj z Naomi Osaką w Rzymie? Zaczną po tym meczu!

i

Autor: EPA/ PAP
Na żywo

Iga Świątek - Naomi Osaka

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Rzym. Z kim zagra kolejny mecz?
Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Rzym. Z kim zagra kolejny mecz?

Z kim gra Iga Świątek ćwierćfinał? WTA Rzym DRABINKA 1/4 finału
Z kim gra Iga Świątek ćwierćfinał? WTA Rzym DRABINKA 1/4 finału

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA NAOMI OSAKĘ 6:2, 6:1. Na koniec piękne minięcie Polki. Kapitalny występ naszej gwiazdy!

40-30 Iga już miała otwarty kort, ale jej bekhend był za długi

40-15 Piłki meczowe po podwójnym błędzie serwisowym Osaki

30-15

6:2, 5:1

Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym i bojowym "JAZDA!"

40-15 Iga znów ładni zbudowała punkt. Potem był mocny i dokładny forhend po crossie

30-15 Osaka odgryzła się świetnym mocnym bekhendem

30-0 Iga pięknie otworzyła sobie kort. Potem był pewny forhend

15-0

6:2, 4:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Wspaniale gra Iga! W ostatniej akcji Naomi mocno uderzyła w taśmę i piłka wyszła na aut

40-15 Minimalnie niecelny return Polki teraz

40-0 Kapitalny return Igi i są breakpointy

30-0 Iga szalała teraz w defensywie. I doczekała się błędu Naomi

15-0 Błąd Naomi. Bekhend w siatkę

6:2, 3:1

Gem Świątek. Znakomity gem serwisowy Igi, wygrany do zera. Seria efektownych akcji naszej gwiazdy

40-0 As serwisowy Igi!

30-0 Polka znów dokładnym uderzeniem wymusiła błąd rywalki

15-0 Cudowny forhend Igi na koniec szybkiej i długiej wymiany. Trafiła w boczną linię

6:2, 2:1

Gem Osaka. Iga miała szansę na przełamanie, ale Naomi wybroniła się po grze na przewagi

Przewaga Osaka. Mocny serwis Naomi

Równowaga. Iga wywierała presję i wymusiła błąd Naomi

Przewaga Osaka. Za długi bekhend Igi

Równowaga po potężnym serwisie Osaki. As

Polka wymusiła błąd Japonki i ma breakpointa

40-40 Iga dokładnym returnem przejęła inicjatywę i nie oddała jej do końca wymiany

30-40 Bardzo niecelny forhend Igi

30-30 Teraz za długi return Polki

30-15 Return Igi w końcową linię. Zaskoczona Naomi nie trafiła rakietą w piłkę

15-15 Teraz Iga pod presją zagrała daleko w aut

15-0 Pewny bekhend Igi w otwartą cześć kortu

6:2, 2;0

Gem Świątek. Coraz lepiej gra Iga i oby to utrzymała!

40-15 Precyzyjny serwis Igi i bojowe "JAZDA!"

30-15 Kapitalny bekhend Polki. Była tu siła i zabójcza precyzja

15-15 Szybka wymiana. Iga błysnęła w niej dobrą defensywą i doczekała się błędu rywalki

0-15 Błąd Igi. Bekhend w siatkę. Zaskoczył ją niski kozioł piłki

6:2, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wciąż gra bardzo dobrze i solidnie. W ostatniej akcji wymusiła błąd Naomi

40-30 Iga pięknie otworzyła sobie kort i skończyła punkt pewnym forhendem. Jest breakpoint

30-30 Kolejny podwójny błąd serwisowy Naomi

15-30 Podwójny błąd serwisowy Osaki

0-30 Iga ruszyła do siatki, ale jej wolej był zupełnie nieudany

0-15 Długa wymiana po crossie. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut

Początek drugiego seta. Serwuje Naomi Osaka

6:2

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka po naprawdę dobrej grze wygrywa pierwszego seta 6:2

Piękna akcja Igi. Serwis na zewnątrz, a potem forhend po linii w otwarty kort. Piłka setowa

Równowaga. Minimalny aut po bekhendzie Igi wzdłuż linii

Błąd Osaki i jest kolejna piłka setowa

Równowaga. Iga zagrała za końcową linię. Nieduży aut

Iga ma piłkę setową po asie serwisowym!

40-40 Autowy bekhend Osaki

30-40 Iga zagrała w siatkę i broni breakpointa 

30-30 Błąd Osaki, zagrała w aut

15-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

15-15 Dobry kick-serwis Polki i autowy return Japonki

0-15 Autowy forhend Igi

5:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Solidna Iga i błędy Naomi. Polka powiększa przewagę

40-15 Japonka mądrze zagrała przeciwko kierunkowi biegu Polki

40-0 Iga znów wywierała presję, a Naomi zagrała w aut. Są breakpointy

30-0 Japonka znów przestrzeliła

15-0 Nieco więcej błędów Osaki teraz

4:2

Gem Świątek. Iga obroniła podanie i znów ma przewagę dwóch gemów

40-15 Naomi znów returnowała mocno w siatkę

30-15 Mocny return Osaki ale uderzyła w siatkę

15-15 Piękne uderzenie Polki

0-15 Po zagraniu Igi piłka podskoczyła na taśmie i spadła na jej stronę

3:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec cudowny forhend Igi! Była tam siła, potężna rotacja i precyzja. Trafiła w boczną linię!

40-15 Iga ma breakpointy. Kluczowy był teraz jest agresywny return

30-15 Nieudana akcja Polki przy siatce

30-0 Iga pewnie skończyła punkt. Kort miała już otwarty

15-0 Dobry return Polki pod nogi rywalki

2:2

Gem Osaka PRZEŁAMANIE. Niestety Iga traci serwis i jest już remis. W dwóch ostatnich akcjach Polka popełniła błędy

Iga broni znów breakpointa

Równowaga. Po woleju Igi Naomi dobiegła do piłki i popisała się świetną kontrą

Przewaga Świątek. Piękny bekhend Igi po krótszym returnie rywalki

40-40 Osaka zaryzykowała na returnie, ale wpakowała piłkę w siatkę

30-40 Osaka ma szansę na przełamanie. Kluczowy był teraz jej dobry return

30-30 Błąd Igi na koniec długiej wymiany

30-15 Return Japonki w siatkę

15-15 Iga przegoniła Naomi po korcie i doczekała się jej niecelnego zagrania

0-15 Potężny return Osaki po drugim serwisie Świątek

2:1

Gem Osaka. Japonka obroniła podanie. Iga znów miała szanse na przełamanie, ale rywalka wybroniła się

Minimalny aut po forhendzie Igi i Osaka ma przewagę

Równowaga po błędzie Japonki. Zagrała mocno ale w siatkę

Przewaga Osaka. Błąd Świątek, za długi forhend

40-40 Osaka po potężnym serwisie miała już otwarty kort

40-30 Najpierw świetna defensywa Igi. Po chwili fatalny błąd Naomi. Breakpoint

30-30 Iga głębokim uderzeniem wymusiła błąd Naomi

15-30 Dobry serwis Japonki

15-15 Bardzo niecelny return Polki

15-0 Kolejna szybka i długa wymiana. Tempa nie wytrzymała Osaka, zagrała w aut

2:0

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis, powiększając przewagę

40-15 Mocny serwis Igi na ciało rywalki. Skuteczny

30-15 Kolejna długa i szybka wymiana. Na koniec autowy bekhend Igi

30-0 Naomi pod presją zagrała w siatkę

15-0 Return Japonki w siatkę

1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd Naomi po returnie Igi. Zagrała w siatkę. Bardzo szybkie tempo meczu od samego początku

Iga ma kolejną szansę na przełamanie po błędzie Naomi

Równowaga. Mocny serwis Osaki. Iga nie dała rady odegrać w kort

Iga ma breakpointa po znakomitym forhendzie

Równowaga. Osaka miała dużą przewagę w punkcie, ale popsuła drive-volley

Przewaga Osaka. As serwisowy Naomi

40-40 Pewny smecz Japonki po koźle. Chwilę wcześniej Polka zagrała ramą rakiety

30-40 Kolejna dłuższa wymiana. Osaka zagrała w aut i Świątek ma breakpointa

30-30 Znów szybka, intensywna wymiana. Osaka na koniec zagrała w siatkę

15-30 Za długi return Świątek

15-15 Szybka wymiana po crossie bekhend na bekhend. Po dokładnym zagraniu Igi Naomi już nie dała rady odegrać

0-15 Return Igi w siatkę

GRAMY! Serwuje Naomi Osaka

To czwarty mecz Igi i Naomi. Pierwszy wygrała Japonka. Dwa kolejne już Polka.

Panie zaczęły rozgrzewkę

Iga Świątek i Naomi Osaka są już na korcie

Wiktorowski porównał pracę ze Świątek i Osaką. Zaczął od życia prywatnego
Wiktorowski porównał pracę ze Świątek i Osaką. Zaczął od życia prywatnego

Ciekawe porównanie trenera Tomasza Wiktorowskiego

W tym momencie Jessica Pegula pokonała Anastazię Potapową (7:6, 6:2) i czeka już w ćwierćfinale na lepszą w meczu Świątek - Osaka

Miedwiediew pokonał Llamasa Ruzia 3:6, 6:4, 6:2. Iga Świątek i Naomi Osaka ok. godziny 19.45-19.50 pojawią się na korcie!

Miedwiediew prowadzi już w trzecim secie 4:2. Coraz bliżej do meczu Świątek - Osaka

W meczu Llamas Ruiz - Miedwiediew jest 6:3, 4:6 i będzie trzeci set! Zatem na mecz Igi Świątek jeszcze poczekamy. Polka zacznie pewnie ok. godz. 19.30

W meczu Llamaz Ruiz - Medwiediew jest 6:3, 3:4 z przełamaniem, więc pachnie trzecim setem. Ale może jeszcze sytuacja się odwróci. Czekamy na mecz Igi Świątek

W meczu Llamaz Ruiz - Miedwiediew zakończył się pierwszy set - 6:3. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek. Polka zacznie może już przed godziną 19.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania nie przed godziną 18, po zakończeniu meczu Llamaz Ruiz - Medwiediew, który rozpoczął się ok. godz. 17.30.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka

Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie WTA Rzym

Iga Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra z Naomi Osaką. Japońska gwiazda to była liderka rankingu WTA i czterokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. Najlepsze lata ma za sobą, ale przy jej sile ognia potencjał ma wciąż ogromny. Potwierdziła to w niedzielę, gromiąc 6:1, 6:2 Rosjankę Dianę Sznajder.

- Myślę, że to będzie trudny mecz. Ona poprawiła swoją grę na mączce. Dwa lata temu mogłam to poczuć na Roland Garros. Zamierzam przygotować się taktycznie i zobaczyć, jak ona teraz gra. Miałyśmy okazję potrenować razem w Madrycie - analizowała Iga Świątek. - Dla mnie, skoro nie rozegrałam ostatnio wielu meczów, spotkanie z dobrą, topową zawodniczką to naprawdę miłe doświadczenie. Jestem tym bardzo podekscytowana. Bez względu na to, co się stanie, to będzie dla mnie ważna lekcja przed Roland Garros - dodała.

Trenerem Naomi Osaki od lipca 2025 roku jest Tomasz Wiktorowski, który w latach 2022-2024 poprowadził Igę Świątek do spektakularnych sukcesów - m.in. czterech triumfów wielkoszlemowych i 125 tygodni na tronie liderki rankingu. Teraz odbudowuje formę Japonki, która ma spore problemy ze zdrowiem, ale potrafi być bardzo groźną rywalką.

Naomi Osaka dowiedziała się, że gra z Igą Świątek i wypaliła: "O mój Boże!"

Iga Świątek i Naomi Osaka znają się doskonale. Zaprzyjaźniły się, kiedy Japonka była jedną z najlepszych tenisistek na świecie, a Polka dopiero zaczynała podbijać tour. W sumie grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. Pierwszy mecz wygrała Osaka - 7:6, 6:4 w Toronto (2019). Potem dwa razy górą była Świątek - 6:4, 6:0 w finale Miami Open (2022) i 7:6, 1:6, 7:5 w pamiętnym dreszczowcu w Roland Garros 2024.

Tak Iga Świątek zaprzyjaźniła się z Naomi Osaką: Czekoladowe lody i klapki na konferencji prasowej

Kiedy gra Iga Świątek z Naomi Osaką w Rzymie?

Mecz Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany już w poniedziałek 11 maja 2026. Początek meczu Świątek - Osaka nie przed godziną 18. Realnie Polka zacznie pewnie ok. godziny 19-19.30 albo później (po zakończeniu meczu Llamas Ruiz - Miedwiediew). Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

Jim Courier bez ogródek o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu przed Australian Open
WTA RZYM
IGA ŚWIĄTEK
NAOMI OSAKA