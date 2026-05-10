O której gra Iga Świątek dzisiaj z Cocciaretto? Kiedy mecz w Rzymie? TRANSMISJA

Iga Świątek zagra z Elisabettą Cociaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie.

Polka zaczęła występ w stolicy Italii od zwycięstwa nad Caty McNally.

Nasza tenisistka to trzykrotna mistrzyni tej imprezy, a triumfowała na Foro Italico w latach 2021, 2022 i 2024.

Sprawdź, kiedy i o której Iga Świątek dzisiaj zagra kolejny mecz w Rzymie.

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto. Powtórka sprzed roku

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra z Elisabettą Cocciaretto. Włoszka pokonała 6:3, 6:3 Amerykankę Emme Navarro. Cocciaretto zajmuje 41. miejsce w rankingu WTA. Lubi grać na mączce. Polka zna ją z czasów juniorskich. W seniorskim tourze grała z nią raz, rok temu i też w Rzymie. Wygrała wtedy pewnie 6:1, 6:0. Teraz Cocciaretto jest w wysokiej formie, więc to może być dużo trudniejszy mecz dla naszej tenisistki.

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać. Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje, które lubię odwiedzać - powiedziała Iga Świątek, która w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu przeżyła tam jednak duże rozczarowanie - po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins.

Iga Świątek awans do 3. rundy turnieju WTA w Rzymie wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:7, 6:3 nad Amerykanką Caty McNally. Polka w pierwszym secie grała znakomicie, konsekwentnie budując punkty i dominując na korcie. W drugiej partii też długo prowadziła, ale potem nagle się usztywniła i popełniała błędy. Przegrała seta po tie-breaku. W trzecim secie wciąż były nerwy, ale udało się opanować sytuację.

- Na pewno nie był to łatwy pierwszy mecz. Warunki były dość ciężkie - skomentowała mecz Iga Świątek. - Byłam bardzo zadowolona z pierwszego seta, ale potem popełniłam trochę błędów, a Caty grała naprawdę dobrze w obronie. Musiałam być cierpliwa. Cieszę się, że pod koniec meczu byłam solidna, atakowałam odpowiednimi piłkami, ale też potrafiłam zachować cierpliwość.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Rzym?

Mecz Iga Świątek kolejny - Elisabetta Cocciaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja. Początek meczu Świątek - Cocciaretto po godzinie 19 (początek sesji wieczornej na Campo Centrale). Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

