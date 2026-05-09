Szok przed meczem Igi Świątek w Rzymie! Sensacyjna porażka Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka odpadła w 3. rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie.

Liderka światowego rankingu niespodziewanie przegrała z Rumunką Soraną Cirsteą 6:2, 3:6, 5:7.

W niedzielę swój mecz 3. rundy zagra Iga Świątek z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.

WTA Rzym: Sensacyjna porażka Aryny Sabalenki

Spotkanie trwało dwie godziny i 14 minut. Był to czwarty bezpośredni mecz tenisistek i druga porażka Białorusinki. Zaczęło się zgodnie z planem, tzn. pierwszego seta łatwo wygrała Sabalenka 6:2. dwukrotnie przełamując podanie rywalki. Później własny serwis nie był już atutem żadnej z tenisistek. W sumie w drugim i trzecim secie aż dziesięciokrotnie obserwatorzy meczu byli świadkami przełamania. Sześciokrotnie ta sztuka udała się 36-letniej Rumunce.

Kiedy gra Iga Świątek z Cocciaretto? O której godzinie mecz w Rzymie? Jest plan gier!

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Cirstea wcześniej mogła cieszyć się z wygranej, ale prowadząc 5:4 dość łatwo przegrała własny serwis. Ostatnie dwa gemy decydującej partii padły już jej łupem. Jej przeciwniczką w 1/8 finału będzie grająca z numerem 13 Czeszka Linda Noskova. Sabalenka, finalistka rzymskiego turnieju w 2024 roku (przegrana z Igą Światek - PAP), poniosła dopiero trzecią porażkę w tym roku. 28-letnia Białorusinka najwyraźniej zmagała się z kontuzją biodra, która zmusiła ją do wezwania pomocy medycznej w trzecim secie.

Liderka światowej listy od początku roku miała niemal perfekcyjny sezon na nawierzchni twardej, docierając do finału Australian Open i zdobywając tytuły w Brisbane, Indian Wells i Miami. Na kortach ziemnych zawiodła, odpadając w ćwierćfinale w Madrycie z Amerykanką Hailey Baptiste 6:2, 2:6, 6:7 (6-8), a teraz spotkało ją kolejne rozczarowanie w Rzymie. To jeden z nielicznych turniejów, którego jeszcze nie wygrała.

Miała być jak Iga Świątek. Została gwiazdą portalu dla dorosłych! Pokazuje wszystko!

Iga Świątek w niedzielę wieczorem zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto w trzeciej rundzie. Raszynianka turniej w Rzymie wygrała trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 roku. W obecnej edycji jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. W środę mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette.