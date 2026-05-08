Iga Świątek - Caty McNally RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK LIVE]

Na żywo Iga Świątek - Caty McNally 30-40 Iga głębokim uderzeniem z rotacją wymusiła błąd rywalki 15-40 Prosty błąd Świątek. Wpakowała piłkę w siatkę a półkorcie 15-30 Kapitalny return Igi 0-30 Po zagraniu Polki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 0-15 Autowy return Igi 6:1, 6:7, 3:2 Gem McNally PRZEŁAMANIE. Na koniec bekhendowy kiks Igi. Piłka poleciała daleko w aut Przewaga McNally. Znów autowy forhend Igi Równowaga. Pewny smecz Igi po koźle Przewaga McNally. Zupełnie nieudana akcja Igi. Autowy forhend 40-40 Podwójny błąd serwisowy Polki 40-30 McNally dokonywała cudów w defensywie, ale Iga nie straciła zimnej głowy 30-30 Dobry serwis a potem mocny forhend w otwartą część kortu 15-30 Teraz ładna akcja Igi zakończona spokojnym zagraniem przy siatce 0-30 I kolejny prosty błąd Świątek 0-15 Autowy forhend Igi, spóźniona była do uderzenia 6:1, 6:7, 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema mocny return Igi i jej bojowe "JAZDA" 40-30 Mocny forhend McNally po crossie 40-15 Iga ma breakpointy 30-15 Pewny spokojny forhend Polki w otwarty kort 15-15 Iga przegoniła rywalkę po korcie, otworzyła go sobie, a na koniec zagrała aut 15-0 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała pod presją w aut 6:1, 6:7, 2:1 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Obroniła serwis 40-15 Dziwna wymiana. Najpierw błąd Igi, ale piłka wpadła w kort po wysokim locie. Potem Caty zagrała w siatkę 30-15 Autowy bekhend Polki 30-0 Autowy return Caty 15-0 Piękny forhend Igi wzdłuż linii 6:1, 6:7, 1:1 Gem McNally. Amerykanka obroniła podanie. Iga wciąż jest bardzo usztywniona i gra nierówno Przewaga McNally. Znów błąd Igi, która zaczyna się śpieszyć z kończeniem akcji Równowaga. Ładny slajs Igi zagrany w trudnej sytuacji Przewaga McNally 40-40 Pewny smecz Igi 30-40 Dobry return Polki 15-40 Po krótszym zagraniu rywalki zaskoczona Iga odegrała daleko w aut 15-30 Podwójny błąd serwisowy McNally 0-30 Błąd Igi, która zaczyna się denerwować 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 6:1, 6:7, 1:0 Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Polki. Iga pewnie obroniła podanie w gemie otwierającym decydującego seta 40-0 Po drive-volleyu Igi rywalka odegrała w aut 30-0 Return Amerykanki w siatkę 15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec ładny forhend Igi Początek trzeciego seta. Serwuje Iga 6:1, 6:7 GEM I SET MCNALLY. Niestety, Iga Świątek usztywniła się i roztrwoniła przewagę w secie, popełniając dużo błędów. Potem był przegrany tie-break 5-7 Na koniec niecelny return Igi 5-6 Iga wyszła teraz ładnie z dużych tarapatów 4-6 Kolejny błąd Polki i są już piłki setowe 4-5 Iga miała inicjatywę, ale uderzyła w siatkę. Jest wyraźnie usztywniona 4-4 Podwójny błąd serwisowy McNally 3-4 Zepchnięta do defensywy Caty czekała na błąd Igi, ale tym razem Polce nie zabrało dokładności 2-4 Po krótszym zagraniu rywalki Iga odegrała daleko w aut 2-3 Ładny forhend Amerykanki, zaskoczyła Polkę kierunkiem uderzenia 2-2 Bardzo dobry serwis McNally 2-1 Iga była w defensywie, ale rywalka popełniła błąd 1-1 Duży aut po bekhendzie Igi 1-0 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki 6:1, 6:6 Gem McNally PRZEŁAMANIE. Na koniec znów posty błąd usztywnionej Igi. Przed nami TIE-BREAK! 30-40 Duży aut po forhendzie Igi. Breakpoint 30-30 Polka dominowała w wymianie, ale na koniec uderzyła mocno w siatkę 30-15 Iga wymusiła błąd Caty 15-15 Autowy forhend Polki Na korcie wieje bardzo silny wiatr 15-0 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w aut 6:1, 6:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec McNally wpakowała piłkę w siatkę Teraz piękna kontra Igi i jest kolejna szansa na przełamanie 40-40 Autowy forhend Igi. Było 40-0... 40-30 Polka przy siatce zagrała prosto na rakietę Amerykanki 40-15 Iga po mocnym returnie miała otwarty kort, ale wpakowała piłkę w siatkę 40-0 Iga nagle znów zaczęła dobrze grać i dominować na korcie. Oby to utrzymała! Są breakpointy 30-0 Wymuszony błąd McNally 15-0 Pewny drive-volley Igi w otwarty już kort 6:1, 5:5 Gem McNally PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Igi, która wyraźnie się usztywniła 30-40 Niecelny forhend Polki i broni breakpointa 30-30 Uffff... Iga nie straciła zimnej krwi przy siatce 15-30 Wymiana slajs na slajs. Iga niestety zagrała w aut i robi się nerwowo 15-15 Znów dobry serwis, ale zaraz potem autowy bekhend Polki 15-0 As serwisowy Igi! 6:1, 4:3 Gem McNally. Amerykanka wygrała go do zera. W ostatniej akcji popisała się zaskakującym skrótem 0-40 Dłuższa wymiana, w której Iga znów na koniec pod presją zagrała za końcową linię 0-30 Iga pod presją zagrała daleko w aut 0-15 Ładny wolej McNally przy siatce 6:1, 5:3 Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Rywalka teraz popełniała błędy 40-30 Autowy return Caty po dobrym kick-serwisie Igi 30-30 Błąd Amerykanki 15-30 Autowy bekhend Igi 15-15 Dobry serwis Polki na ciało 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 6:1, 4:3 Gem McNally. Na koniec ładna akcja Amerykanki przy siatce. Trzeba uważać, bo Caty wyraźnie się rozkręciła Przewaga McNally. Iga oddała inicjatywę w wymianie Równowaga. Pewny bekhend Igi wzdłuż linii Przewaga McNally. Caty ściągnęła Igę do siatki, a potem popisała się ładnym minięciem 40-40 Długa wymiana, w której Caty dokonywała cudów w defensywie. Po mocnym smeczu Igi odegrała już w aut 30-40 Znów błąd Igi. Forhend w siatkę. Poziom jej gry nieco spadł teraz 30-30 Znakomity skrót McNally 30-15 Iga otworzyła sobie kort dobrym returnem. Potem był pewny forhend po crossie 15-15 McNally smeczowała po koźle i przestrzeliła 0-15 Autowy forhend Polki 6:1, 4:2 Gem Świątek. W grze Igi pojawiły się w ostatnich gemach błędy, ale udało się obronić serwis. Na koniec niecelny return rywalki 40-30 Długa i ciekawa wymiana ze zwrotami akcji. Na koniec spokojny forhend Igi w otwarty już kort 30-30 Autowy forhend Polki. Gra teraz nierówno 30-15 Najpierw dobry serwis, potem mocny bekhend Igi po crossie 15-15 Autowy return Caty 0-15 Długa wymiana, w której Iga miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w siatkę 6:1, 3:2 Gem McNally. Szkoda tego gema, bo było 40-15, ale szanse na kolejne przełamanie uciekły. Iga teraz popełniała błędy Przewaga McNally. Ładny skrót Caty Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Amerykanki Przewaga McNally. Autowy bekhend Świątek Równowaga po błędzie Polki Iga znów ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki 40-40 Iga znów zagrała w siatkę. Teraz z bekhendu 40-30 Błąd Igi, forhend w siatkę. "Nie!" - krzyknęła po nieudanym zagraniu 40-15 Iga ma znów breakpointy 30-15 Ładna akcja Caty przy siatce. Efektowny wolej 30-0 15-0 po podwójnym błędzie serwisowym McNally 6:1, 3:1 Gem Świątek. Na koniec piękny bekhend Igi po crossie 40-30 Iga konsekwentnie wywierała presję i doczekała się błędu Caty 30-30 Błąd McNally. Uderzyła mocno w siatkę 15-30 Iga dała się zepchnąć do głębokiej defensywy i nie uratowała tego punktu 15-15 Po dokładnym zagraniu Amerykanki Iga pod presją zagrała w aut 15-0 Iga znów ładnie otworzyła sobie kort. Potem był jej pewny forhend 6:1, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny bekhend Igi zagrany przeciwko kierunkowi biegu Caty. Gem wygrany do zera przy podaniu rywalki 40-0 Podwójny błąd serwisowy McNally 30-0 Amerykanka pod presją zagrała w siatkę 15-0 Agresywny return Igi 6:1, 1:1 Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki 40-15 Jeszcze lepszy forhend Igi pod samą końcową linię. "JAZDA!" - podsumowała to zagranie 30-15 Świetny forhend Igi. Mocny, dokładny i z dużą rotacją 15-15 Po zagraniu Polki piłka podskoczyła taśmę, co ułatwiło Amerykance skończenie punktu 15-0 Duży aut po bekhendzie Caty 6:1, 0:1 Gem McNally. Amerykanka przerywa serię Polki. Wygrała gema do zera na otwarcie drugiego seta 0-40 Długa wymiana. Na koniec autowy bekhend Polki 0-30 Dobry serwis Amerykanki 0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Amerykanka McNally wróciła na kort po przerwie toaletowej 6:1 GEM I SET IGA ŚWIATEK. Na koniec mocny pierwszy serwis Igi i jej bojowe "JAZDA!". Początek nerwowy, ale potem Iga grała naprawdę dobrze i wygrała sześć gemów z rzędu. 40-15 Są już piłki setowe 30-15 Mocny smecz Igi po koźle. Rywalka pod presją zagrała w siatkę 15-15 Caty znów ruszyła do siatki, ale Iga nie straciła głowy i popisała się pewnym minięciem 0-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wciąż gra naprawdę dobrze. Agresywnie ale też dokładnie, bez zbędnego ryzyka. Ładnie buduje punkty 40-30 Po głębokim zagraniu Igi rywalka odegrała w siatkę. Jest breakpoint 30-30 Iga returnem przejęła inicjatywę, a potem spychała rywalkę do defensywy, otwierając sobie kort. Piękna akcja 15-30 Duży aut po forhendzie Świątek 15-15 Nieudana akcja Amerykanki przy siatce 0-15 Return Igi mocny ale w siatkę 4:1 Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie, powiększając przewagę. Oby tak dalej. Świetnie wyglądała w ostatnich kilku gemach 40-15 Podwójny błąd serwisowy naszej gwiazdy 40-0 Iga przegoniła Caty po korcie i wymusiła jej błąd 30-0 McNally ruszyła do siatki. Iga popisała się pewnym minięciem 15-0 3:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga poza jednym błędem grała teraz znakomicie. W ostatniej akcji spychała rywalkę do defensywy. Ta broniła się dzielnie, ale skapitulowała po dokładnym bekhendzie Polki po crossie 40-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę 40-0 Znów mocny return Igi i są breakpointy 30-0 Piękny forhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać 15-0 Iga mocnym i głębokim returnem wymusiła błąd rywalki 2:1 Gem Świątek. Iga wychodzi na prowadzenie. Bardzo dobry gem serwisowy Polki, wygrany pewnie i do zera 40-0 Dobry serwis Igi a potem mocny i głęboki forhend z morderczą rotacją 30-0 Iga chyba się rozkręca 15-0 Długa wymiana, w które Iga oddała inicjatywę, ale potem ją znów odzyskała. Na koniec Caty uderzyła w siatkę 1:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka szybko odrabia straty. Na koniec jej piękna akcja zakończona dokładnym uderzeniem w boczną linię 40-30 Agresywny return Świątek i jest szansa na przełamanie 30-30 Teraz ładny forhend Polki po crossie. Mocny i z dużą rotacją 15-30 Kolejny błąd Igi 15-15 Teraz niecelny bekhend Polki, za końcową linię 15-0 Piękny bekhend Igi wzdłuż linii 0:1 Gem McNally PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła bardzo nerwowo. Na koniec kolejny prosty błąd. Forhend w siatkę. Amerykanka znana jest z solidności. Polka musi odpowiedzieć tym samym 15-40 Bardzo niecelne zagranie Igi. Duży aut. Broni już breakpointów 15-30 Iga ładnie otworzyła sobie kort. Potem by jej pewny forhend 0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec znów błąd Polki. Za długi bekhend 0-15 Iga zaczęła od błędu. Forhend w siatkę GRAMY! Serwuje Iga Świątek Polka i Amerykanka dobrze się znają z czasów juniorskich, a nawet można powiedzieć, że się przyjaźnią. W seniorskim tourze zmierzyły się dwa razy i oba mecze wygrała Polka Trwa rozgrzewka Iga Świątek i Caty McNally są już na korcie Trener Igi Świątek z nogą w gipsie! Wiemy, co się stało [WIDEO] Trener Francisco Roig w czasie jednego z treningów w Rzymie doznał zerwania ścięgna Achillesa. Porusza się o kulach i ma nogę w gipsie. Więcej informacji tutaj Polka i Amerykanka zagrają na Campo Centrale, głównej arenie Foro Italico w Rzymie. To pierwszy mecz na tym korcie dzisiaj Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 11.

Mecz Iga Świątek - Caty McNally to pojedynek przyjaciółek z dawnych lat. Polka i Amerykanka w 2018 roku stworzyły parę deblową i wygrały razem juniorski Roland Garros. Dla 17-letniej wtedy Igi ten triumf był pewnego rodzaju nagrodą pocieszenia, bo celowała głównie w zwycięstwo w singlu, ale przegrała w półfinale... z Caty McNally (3:6, 7:6, 6:4). Amerykanka też nie podbiła wtedy Paryża w grze pojedynczej, bo w finale ograła ją... zaledwie 14-letnia Coco Gauff.

Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą jako juniorki, a już w seniorskim tourze zmierzyły się dwa razy. Oba mecze wygrała Polka - 6:4, 6:4 w Ostrawie (2022) i 5:7, 6:2, 6:1 rok temu na trawie Wimbledonu. Przed tym pierwszym pojedynkiem Amerykanka udzieliła ciekawego wywiadu Canal+ Sport.

- Wygrałyśmy razem juniorski turniej debla w Roland Garros i to było zabawne, bo nie planowałyśmy tego występu i zgłosiłyśmy się w ostatniej chwili - zdradziła. - Od tego czasu przyjaźnimy się, a moja mama kupowała nawet Idze książki po angielsku, bo ona bardzo lubi czytać. Bardzo ją za to szanuję - dodała McNally, która wyjawiła również, że Iga w trakcie turnieju w USA mieszkała nawet w jej domu i trenowała z jej bratem.

Iga Świątek i Caty McNally jako juniorki odnosiły sukcesy, ale w seniorskim tourze kariera Polki nabrała dużo szybszego tempa niż w przypadku Amerykanki, której rozwój hamowały kontuzje. Potencjał ma jednak duży. Gra ciekawy różnorodny tenis z częstą zmianą rytmu, dużą ilością slajsów i ataków przy siatce. Podobnie jak Iga świetnie porusza się po korcie. - Mam dużo szacunku do niej, bo pamiętam, jak świetnie grała na początku, jak wchodziła na tour. Potem miała dużo kontuzji - mówiła o Caty Iga przed ich meczem rok temu na trawie Wimbledonu.