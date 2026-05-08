Iga Świątek - Caty McNally RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK LIVE]

Michał Chojecki
2026-05-08 13:06

Iga Świątek walczy z Caty McNally na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA w Rzymie. Po dwóch setach jest 6:1, 6:7. Polka to trzykrotna mistrzyni tej imprezy, a na wolnej mączce Foro Italico zazwyczaj spisywała się znakomicie. Jednak po ostatnich niepowodzeniach jej forma to duża niewiadoma, a Amerykanka potrafi być bardzo niewygodną rywalką. Poniżej relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Caty McNally.

Autor: Manu Fernandez/ Associated Press
Iga Świątek - Caty McNally

30-40 Iga głębokim uderzeniem z rotacją wymusiła błąd rywalki

15-40 Prosty błąd Świątek. Wpakowała piłkę w siatkę a półkorcie

15-30 Kapitalny return Igi

0-30 Po zagraniu Polki piłka podskoczyła na taśmie i wyszła w aut

0-15 Autowy return Igi

6:1, 6:7, 3:2

Gem McNally PRZEŁAMANIE. Na koniec bekhendowy kiks Igi. Piłka poleciała daleko w aut

Przewaga McNally. Znów autowy forhend Igi

Równowaga. Pewny smecz Igi po koźle

Przewaga McNally. Zupełnie nieudana akcja Igi. Autowy forhend

40-40 Podwójny błąd serwisowy Polki

40-30 McNally dokonywała cudów w defensywie, ale Iga nie straciła zimnej głowy

30-30 Dobry serwis a potem mocny forhend w otwartą część kortu

15-30 Teraz ładna akcja Igi zakończona spokojnym zagraniem przy siatce

0-30 I kolejny prosty błąd Świątek

0-15 Autowy forhend Igi, spóźniona była do uderzenia

6:1, 6:7, 3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema mocny return Igi i jej bojowe "JAZDA"

40-30 Mocny forhend McNally po crossie

40-15 Iga ma breakpointy

30-15 Pewny spokojny forhend Polki w otwarty kort

15-15 Iga przegoniła rywalkę po korcie, otworzyła go sobie, a na koniec zagrała aut

15-0 Po dobrym returnie Igi rywalka odegrała pod presją w aut

6:1, 6:7, 2:1

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie. Obroniła serwis

40-15 Dziwna wymiana. Najpierw błąd Igi, ale piłka wpadła w kort po wysokim locie. Potem Caty zagrała w siatkę

30-15 Autowy bekhend Polki

30-0 Autowy return Caty

15-0 Piękny forhend Igi wzdłuż linii

6:1, 6:7, 1:1

Gem McNally. Amerykanka obroniła podanie. Iga wciąż jest bardzo usztywniona i gra nierówno

Przewaga McNally. Znów błąd Igi, która zaczyna się śpieszyć z kończeniem akcji

Równowaga. Ładny slajs Igi zagrany w trudnej sytuacji

Przewaga McNally

40-40 Pewny smecz Igi

30-40 Dobry return Polki

15-40 Po krótszym zagraniu rywalki zaskoczona Iga odegrała daleko w aut

15-30 Podwójny błąd serwisowy McNally

0-30 Błąd Igi, która zaczyna się denerwować

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

6:1, 6:7, 1:0

Gem Świątek. Na koniec as serwisowy Polki. Iga pewnie obroniła podanie w gemie otwierającym decydującego seta

40-0 Po drive-volleyu Igi rywalka odegrała w aut

30-0 Return Amerykanki w siatkę

15-0 Dłuższa wymiana. Na koniec ładny forhend Igi

Początek trzeciego seta. Serwuje Iga

6:1, 6:7

GEM I SET MCNALLY. Niestety, Iga Świątek usztywniła się i roztrwoniła przewagę w secie, popełniając dużo błędów. Potem był przegrany tie-break

5-7 Na koniec niecelny return Igi

5-6 Iga wyszła teraz ładnie z dużych tarapatów

4-6 Kolejny błąd Polki i są już piłki setowe

4-5 Iga miała inicjatywę, ale uderzyła w siatkę. Jest wyraźnie usztywniona

4-4 Podwójny błąd serwisowy McNally

3-4 Zepchnięta do defensywy Caty czekała na błąd Igi, ale tym razem Polce nie zabrało dokładności

2-4 Po krótszym zagraniu rywalki Iga odegrała daleko w aut

2-3 Ładny forhend Amerykanki, zaskoczyła Polkę kierunkiem uderzenia

2-2 Bardzo dobry serwis McNally

2-1 Iga była w defensywie, ale rywalka popełniła błąd

1-1 Duży aut po bekhendzie Igi

1-0 Iga mocnym bekhendem wymusiła błąd rywalki

6:1, 6:6

Gem McNally PRZEŁAMANIE. Na koniec znów posty błąd usztywnionej Igi. Przed nami TIE-BREAK!

30-40 Duży aut po forhendzie Igi. Breakpoint

30-30 Polka dominowała w wymianie, ale na koniec uderzyła mocno w siatkę

30-15 Iga wymusiła błąd Caty

15-15 Autowy forhend Polki

Na korcie wieje bardzo silny wiatr

15-0 Po głębokim uderzeniu Igi rywalka odegrała w aut

6:1, 6:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec McNally wpakowała piłkę w siatkę

Teraz piękna kontra Igi i jest kolejna szansa na przełamanie

40-40 Autowy forhend Igi. Było 40-0...

40-30 Polka przy siatce zagrała prosto na rakietę Amerykanki

40-15 Iga po mocnym returnie miała otwarty kort, ale wpakowała piłkę w siatkę

40-0 Iga nagle znów zaczęła dobrze grać i dominować na korcie. Oby to utrzymała! Są breakpointy

30-0 Wymuszony błąd McNally

15-0 Pewny drive-volley Igi w otwarty już kort

6:1, 5:5

Gem McNally PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Igi, która wyraźnie się usztywniła

30-40 Niecelny forhend Polki i broni breakpointa

30-30 Uffff... Iga nie straciła zimnej krwi przy siatce

15-30 Wymiana slajs na slajs. Iga niestety zagrała w aut i robi się nerwowo

15-15 Znów dobry serwis, ale zaraz potem autowy bekhend Polki

15-0 As serwisowy Igi!

6:1, 4:3

Gem McNally. Amerykanka wygrała go do zera. W ostatniej akcji popisała się zaskakującym skrótem

0-40 Dłuższa wymiana, w której Iga znów na koniec pod presją zagrała za końcową linię

0-30 Iga pod presją zagrała daleko w aut

0-15 Ładny wolej McNally przy siatce

6:1, 5:3

Gem Świątek. Iga obroniła podanie. Rywalka teraz popełniała błędy

40-30 Autowy return Caty po dobrym kick-serwisie Igi

30-30 Błąd Amerykanki

15-30 Autowy bekhend Igi

15-15 Dobry serwis Polki na ciało

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

6:1, 4:3

Gem McNally. Na koniec ładna akcja Amerykanki przy siatce. Trzeba uważać, bo Caty wyraźnie się rozkręciła

Przewaga McNally. Iga oddała inicjatywę w wymianie

Równowaga. Pewny bekhend Igi wzdłuż linii

Przewaga McNally. Caty ściągnęła Igę do siatki, a potem popisała się ładnym minięciem

40-40 Długa wymiana, w której Caty dokonywała cudów w defensywie. Po mocnym smeczu Igi odegrała już w aut

30-40 Znów błąd Igi. Forhend w siatkę. Poziom jej gry nieco spadł teraz

30-30 Znakomity skrót McNally

30-15 Iga otworzyła sobie kort dobrym returnem. Potem był pewny forhend po crossie

15-15 McNally smeczowała po koźle i przestrzeliła

0-15 Autowy forhend Polki

6:1, 4:2

Gem Świątek. W grze Igi pojawiły się w ostatnich gemach błędy, ale udało się obronić serwis. Na koniec niecelny return rywalki

40-30 Długa i ciekawa wymiana ze zwrotami akcji. Na koniec spokojny forhend Igi w otwarty już kort

30-30 Autowy forhend Polki. Gra teraz nierówno

30-15 Najpierw dobry serwis, potem mocny bekhend Igi po crossie

15-15 Autowy return Caty

0-15 Długa wymiana, w której Iga miała inicjatywę, ale na koniec zagrała w siatkę

6:1, 3:2

Gem McNally. Szkoda tego gema, bo było 40-15, ale szanse na kolejne przełamanie uciekły. Iga teraz popełniała błędy

Przewaga McNally. Ładny skrót Caty

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Amerykanki

Przewaga McNally. Autowy bekhend Świątek

Równowaga po błędzie Polki

Iga znów ma szansę na przełamanie po błędzie rywalki

40-40 Iga znów zagrała w siatkę. Teraz z bekhendu

40-30 Błąd Igi, forhend w siatkę. "Nie!" - krzyknęła po nieudanym zagraniu

40-15 Iga ma znów breakpointy

30-15 Ładna akcja Caty przy siatce. Efektowny wolej

30-0

15-0 po podwójnym błędzie serwisowym McNally

6:1, 3:1

Gem Świątek. Na koniec piękny bekhend Igi po crossie

40-30 Iga konsekwentnie wywierała presję i doczekała się błędu Caty

30-30 Błąd McNally. Uderzyła mocno w siatkę

15-30 Iga dała się zepchnąć do głębokiej defensywy i nie uratowała tego punktu

15-15 Po dokładnym zagraniu Amerykanki Iga pod presją zagrała w aut

15-0 Iga znów ładnie otworzyła sobie kort. Potem był jej pewny forhend

6:1, 2:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec piękny bekhend Igi zagrany przeciwko kierunkowi biegu Caty. Gem wygrany do zera przy podaniu rywalki

40-0 Podwójny błąd serwisowy McNally

30-0 Amerykanka pod presją zagrała w siatkę

15-0 Agresywny return Igi

6:1, 1:1

Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga wywierała presję i doczekała się błędu rywalki

40-15 Jeszcze lepszy forhend Igi pod samą końcową linię. "JAZDA!" - podsumowała to zagranie

30-15 Świetny forhend Igi. Mocny, dokładny i z dużą rotacją

15-15 Po zagraniu Polki piłka podskoczyła taśmę, co ułatwiło Amerykance skończenie punktu

15-0 Duży aut po bekhendzie Caty

6:1, 0:1

Gem McNally. Amerykanka przerywa serię Polki. Wygrała gema do zera na otwarcie drugiego seta

0-40 Długa wymiana. Na koniec autowy bekhend Polki

0-30 Dobry serwis Amerykanki

0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę

Początek drugiego seta. Serwuje Amerykanka

McNally wróciła na kort po przerwie toaletowej

6:1

GEM I SET IGA ŚWIATEK. Na koniec mocny pierwszy serwis Igi i jej bojowe "JAZDA!". Początek nerwowy, ale potem Iga grała naprawdę dobrze i wygrała sześć gemów z rzędu.

40-15 Są już piłki setowe

30-15 Mocny smecz Igi po koźle. Rywalka pod presją zagrała w siatkę

15-15 Caty znów ruszyła do siatki, ale Iga nie straciła głowy i popisała się pewnym minięciem

0-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wciąż gra naprawdę dobrze. Agresywnie ale też dokładnie, bez zbędnego ryzyka. Ładnie buduje punkty

40-30 Po głębokim zagraniu Igi rywalka odegrała w siatkę. Jest breakpoint 

30-30 Iga returnem przejęła inicjatywę, a potem spychała rywalkę do defensywy, otwierając sobie kort. Piękna akcja

15-30 Duży aut po forhendzie Świątek

15-15 Nieudana akcja Amerykanki przy siatce

0-15 Return Igi mocny ale w siatkę

4:1

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła podanie, powiększając przewagę. Oby tak dalej. Świetnie wyglądała w ostatnich kilku gemach

40-15 Podwójny błąd serwisowy naszej gwiazdy

40-0 Iga przegoniła Caty po korcie i wymusiła jej błąd

30-0 McNally ruszyła do siatki. Iga popisała się pewnym minięciem

15-0

3:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga poza jednym błędem grała teraz znakomicie. W ostatniej akcji spychała rywalkę do defensywy. Ta broniła się dzielnie, ale skapitulowała po dokładnym bekhendzie Polki po crossie

40-15 Błąd Igi. Forhend w siatkę

40-0 Znów mocny return Igi i są breakpointy

30-0 Piękny forhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać

15-0 Iga mocnym i głębokim returnem wymusiła błąd rywalki

2:1

Gem Świątek. Iga wychodzi na prowadzenie. Bardzo dobry gem serwisowy Polki, wygrany pewnie i do zera

40-0 Dobry serwis Igi a potem mocny i głęboki forhend z morderczą rotacją

30-0 Iga chyba się rozkręca

15-0 Długa wymiana, w które Iga oddała inicjatywę, ale potem ją znów odzyskała. Na koniec Caty uderzyła w siatkę

1:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka szybko odrabia straty. Na koniec jej piękna akcja zakończona dokładnym uderzeniem w boczną linię

40-30 Agresywny return Świątek i jest szansa na przełamanie

30-30 Teraz ładny forhend Polki po crossie. Mocny i z dużą rotacją

15-30 Kolejny błąd Igi

15-15 Teraz niecelny bekhend Polki, za końcową linię

15-0 Piękny bekhend Igi wzdłuż linii

0:1

Gem McNally PRZEŁAMANIE. Iga zaczęła bardzo nerwowo. Na koniec kolejny prosty błąd. Forhend w siatkę. Amerykanka znana jest z solidności. Polka musi odpowiedzieć tym samym

15-40 Bardzo niecelne zagranie Igi. Duży aut. Broni już breakpointów

15-30 Iga ładnie otworzyła sobie kort. Potem by jej pewny forhend

0-30 Dłuższa wymiana. Na koniec znów błąd Polki. Za długi bekhend

0-15 Iga zaczęła od błędu. Forhend w siatkę

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Polka i Amerykanka dobrze się znają z czasów juniorskich, a nawet można powiedzieć, że się przyjaźnią. W seniorskim tourze zmierzyły się dwa razy i oba mecze wygrała Polka

Trwa rozgrzewka

Iga Świątek i Caty McNally są już na korcie

Trener Igi Świątek z nogą w gipsie! Wiemy, co się stało [WIDEO]

Trener Francisco Roig w czasie jednego z treningów w Rzymie doznał zerwania ścięgna Achillesa. Porusza się o kulach i ma nogę w gipsie. Więcej informacji tutaj

Polka i Amerykanka zagrają na Campo Centrale, głównej arenie Foro Italico w Rzymie. To pierwszy mecz na tym korcie dzisiaj

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 11.

Mecz Iga Świątek - Caty McNally to pojedynek przyjaciółek z dawnych lat. Polka i Amerykanka w 2018 roku stworzyły parę deblową i wygrały razem juniorski Roland Garros. Dla 17-letniej wtedy Igi ten triumf był pewnego rodzaju nagrodą pocieszenia, bo celowała głównie w zwycięstwo w singlu, ale przegrała w półfinale... z Caty McNally (3:6, 7:6, 6:4). Amerykanka też nie podbiła wtedy Paryża w grze pojedynczej, bo w finale ograła ją... zaledwie 14-letnia Coco Gauff.

Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą jako juniorki, a już w seniorskim tourze zmierzyły się dwa razy. Oba mecze wygrała Polka - 6:4, 6:4 w Ostrawie (2022) i 5:7, 6:2, 6:1 rok temu na trawie Wimbledonu. Przed tym pierwszym pojedynkiem Amerykanka udzieliła ciekawego wywiadu Canal+ Sport.

- Wygrałyśmy razem juniorski turniej debla w Roland Garros i to było zabawne, bo nie planowałyśmy tego występu i zgłosiłyśmy się w ostatniej chwili - zdradziła. - Od tego czasu przyjaźnimy się, a moja mama kupowała nawet Idze książki po angielsku, bo ona bardzo lubi czytać. Bardzo ją za to szanuję - dodała McNally, która wyjawiła również, że Iga w trakcie turnieju w USA mieszkała nawet w jej domu i trenowała z jej bratem.

Iga Świątek i Caty McNally jako juniorki odnosiły sukcesy, ale w seniorskim tourze kariera Polki nabrała dużo szybszego tempa niż w przypadku Amerykanki, której rozwój hamowały kontuzje. Potencjał ma jednak duży. Gra ciekawy różnorodny tenis z częstą zmianą rytmu, dużą ilością slajsów i ataków przy siatce. Podobnie jak Iga świetnie porusza się po korcie. - Mam dużo szacunku do niej, bo pamiętam, jak świetnie grała na początku, jak wchodziła na tour. Potem miała dużo kontuzji - mówiła o Caty Iga przed ich meczem rok temu na trawie Wimbledonu.

