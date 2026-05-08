Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w Rzymie!

Iga Świątek awans do 3. rundy turnieju WTA w Rzymie wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:7, 6:3 nad Amerykanką Caty McNally. Polka w pierwszym secie grała znakomicie, konsekwentnie budując punkty i dominując na korcie. W drugiej partii też długo prowadziła, ale potem nagle się usztywniła i popełniała błędy. Przegrała seta po tie-breaku. W trzecim secie wciąż były nerwy, ale udało się opanować sytuację.

- Na pewno nie był to łatwy pierwszy mecz. Warunki były dość ciężkie - skomentowała mecz Iga Świątek. - Byłam bardzo zadowolona z pierwszego seta, ale potem popełniłam trochę błędów, a Caty grała naprawdę dobrze w obronie. Musiałam być cierpliwa. Cieszę się, że pod koniec meczu byłam solidna, atakowałam odpowiednimi piłkami, ale też potrafiłam zachować cierpliwość.

Iga Świątek po szybkiej porażce w Madrycie miała dużo czasu na spokojne treningi na kortach Foro Italico. Niestety, krótko przed pierwszym meczem te przygotowania zakłóciła poważna kontuzja trenera Francisco Roiga, który doznał zerwania ścięgna Achillesa. Hiszpański szkoleniowiec porusza się teraz o kulach i ma nogę w gipsie.

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra z Elisabettą Cocciaretto. Włoszka pokonała 6:3, 6:3 Amerykankę Emme Navarro. Niewysoka Cocciaretto zajmuje 41. miejsce w rankingu WTA. Lubi grać na mączce. Polka zna ją dobrze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze grała z nią raz, rok temu i też w Rzymie. Wygrała wtedy pewnie 6:1, 6:0.

Iga Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu przeżyła tam duże rozczarowanie - po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins.

- Na pewno chciałam rozegrać w ostatnim czasie więcej meczów. Czuję, że tego mi brakuje. Chcę grać więcej. W niektórych momentach meczu widać, że jestem trochę zardzewiała, jeśli chodzi o granie punktów. Myślę, że potrzebuję więcej meczów, żeby nabrać pewności w różnych sytuacjach. Cieszę się, że wygrałam dzisiaj, bo daje mi to kolejną szansę - stwierdziła teraz Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Rzym?

Mecz Iga Świątek kolejny - Elisabetta Cocciaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja. Plan gier i godzinę meczu poznamy w sobotę. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

