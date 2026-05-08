Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Rzym? Z kim zagra kolejny mecz?

Iga Świątek zaczęła występ w turnieju WTA w Rzymie od zwycięstwa nad Caty McNally.

Polka to trzykrotna mistrzyni tej imprezy, a triumfowała na Foro Italico w latach 2021, 2022 i 2024.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Amerykanką Caty McNally. Polka w pierwszym secie grała znakomicie, konsekwentnie budując punkty i dominując na korcie. W drugiej partii też długo prowadziła, ale potem nagle się usztywniła i popełniała błędy. Przegrała seta po tie-breaku. W trzecim secie wciąż były nerwy, ale udało się opanować sytuację.

Iga Świątek po szybkiej porażce w Madrycie miała dużo czasu na spokojne treningi na kortach Foro Italico. Niestety, krótko przed pierwszym meczem te przygotowania zakłóciła poważna kontuzja trenera Francisco Roiga, który doznał zerwania ścięgna Achillesa. Hiszpański szkoleniowiec porusza się teraz o kulach i ma nogę w gipsie.

- Czuję, że bardzo dobrze się rozumiemy. Myślę, że mamy tę samą wizję, jak powinnam grać. On pomaga mi to osiągnąć - mówiła o współpracy z Hiszpanem Iga Świątek przed pierwszym meczem w Rzymie. - Czasem nadal wracam do starych nawyków, więc myślę, że będę potrzebowała trochę czasu, żeby w pełni automatycznie robić to, co Francis chce, żebym robiła, ale myślę, że idzie to całkiem dobrze. Najważniejsze dla mnie jest to, że czerpię radość z grania. Cieszę się też treningami. Każdy trening ma dla mnie sens. Czuję, że to proces i że na każdym treningu uczę się czegoś nowego - dodała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA w Rzymie

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie pozna po meczu Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto. Amerykanka i Włoszka zmierzą się w piątek po godzinie 19.

Iga Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu przeżyła tam duże rozczarowanie - po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins.

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania. - Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje. Trenowałam tutaj kilka dni temu w otoczeniu zabytków i to naprawdę wspaniałe miejsce do gry w tenisa. To był chyba mój najbardziej ekscytujący trening w karierze - dodała z uśmiechem Polka.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Rzym?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra w niedzielę 10 maja. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

