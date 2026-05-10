Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto RELACJA NA ŻYWO i wynik. WTA w Rzymie

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-10 19:40

Iga Świątek wygrała 6:1 pierwszego seta w meczu z Elisabettą Cocciaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymi. Na lepszą w tym spotkaniu czeka już Naomi Osaka. Polka i Włoszka znają się dobrze z czasów juniorskich. Rok temu też zagrały ze sobą w Rzymie i Iga straciła w tym pojedynku zaledwie jednego gema. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Cocciaretto.

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto RELACJA NA ŻYWO z WTA w Rzymie [WYNIK]

i

Autor: Andrew Medichini/ Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto

15-0

6:1, 2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Iga znów grała z imponującą precyzją, otwierając sobie kort

40-30 Iga ma szansę na przełamanie

30-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Italii

15-30 Autowy forhend Elisabetty

Gramy dalej! Przestało padać

Tenisistki na razie czekają na korcie. Może to chwilowa ulewa

Mecz przerwany. Zobaczymy na jak długo

Niestety zaczął padać deszcz i to mocno

0-30 Za długi return Polki

0-15 Precyzyjny serwis Cocciaretto

6:1, 2:0

Gem Świątek. Iga wciąż gra bardzo solidnie i dokładnie. Dominuje na korcie

40-0 Dokładny bekhend Igi. Trafiła idealnie w końcową linię

30-0 Autowy return Włoszki

15-0 Błąd Cocciaretto. zagrała w siatkę

6:1, 1:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczyna drugiego seta od przełamania podania rywalki, która w ostatniej wymianie zagrała w siatkę

40-30

40-15 Podwójny błąd serwisowy Włoszki, a ten drugi to wywołany błąd stóp 

30-15 Kapitalny bekhend Igi po crossie

15-15 Autowy forhend Włoszki

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Cocciaretto

Trwa przerwa toaletowa

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka skończyła pierwszego seta asem serwisowym! Bardzo dobrze grała w pierwszej partii. Solidnie i skutecznie, pełna kontrola

40-15 Są już piłki setowe

30-15 Rywalka odgryzła się znakomitym returnem

30-0 Mocny i płaski pierwszy serwis Polki

15-0 Mocny smecz Igi po koźle

5:1

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga ponownie przełamuje podanie rywalki

Iga ma breakpointa po udanej akcji przy siatce

Równowaga. Świetny forhend Polki wzdłuż linii

Przewaga Cocciaretto. Włoszka miała otwarty kort po dobrym serwisie

40-40 Iga wymusiła błąd rywalki głębokim returnem

30-40 Znów autowy return Polki

30-30 Za długi return Świątek

30-15 Po mocnym forhendzie Polki rywalka odegrała pod presją na aut

15-15 Najpierw agresywny return Igi a potem jej dokładny bekhend

0-15 Return Igi w siatkę

Wzięła jakiś lek po konsultacji ze służbami medycznymi

Włoszka korzysta z przerwy medycznej

4:1

Gem Świątek. Polka dość pewnie obroniła podanie, powiększając przewagę

40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek

40-15 Przytomne zagranie Igi przy siatce

30-15 Błąd Igi

30-0 Dobry kick-serwis Polki. Przy jej drugim podaniu rywalka głęboko wchodzi w kort

15-0 As serwisowy Igi!

3:1

Gem Cocciaretto. Włoszka zgarnia pierwszego gema. Pod koniec gema dobrze serwowała

Przewaga Cocciaretto. Return Świątek w siatkę

40-40 Dobry wolej Polki przy siatce. Było 0-40, jest już równowaga

30-40 Najpierw dobry return Igi a potem jeszcze lepszy bekhend

15-40 Po forhendzie Polki z dużą rotacją rywalka odegrała w aut

0-40 Nieudany return Igi, nieczysto uderzyła piłkę rakietą

0-30 Długa i szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Polka. Zagrała w siatkę

0-15 Autowy return Igi

3:0

Gem Świątek. Iga znów bardzo pewnie obroniła podanie. Na razie gra bardzo solidnie i skutecznie

40-15 Po wymianie bekhend na bekhend Iga zaskoczyła rywalkę, zagrywając nagle wzdłuż linii

30-15 Autowy bekhend Igi. Chciała zagrać po bardzo ciasnym crossie

30-0 Włoszka zagrała ramą rakiety, daleko w trybuny

15-0 Iga ustawiła sobie punkt dobrym kick-serwisem. Potem miała już otwarty kort

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd tenisistki z Italii. Iga odskakuje rywalce

40-15 Dobry serwis Włoszki

40-0 Najpierw głęboki return Igi a po chwili jej dokładny forhend. Są breakpointy

30-0 Włoszka zagrała w siatkę

15-0 Podwójny błąd serwisowy Cocciaretto

1:0

Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec dokładny forhend Polki po za krótkim returnie rywalki

40-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

40-0 Piękny bekhend Igi po crossie. Bardzo precyzyjne uderzenie

30-0 Duży aut po returnie Włoszki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Trwa już rozgrzewka

Iga Świątek i Elisabetta Cocciaretto właśnie pojawiły się na korcie

W 4. rundzie na lepszą w tym meczu czeka już Naomi Osaka, podopieczna Tomasza Wiktorowskiego

Polka i Włoszka zagrają na Campo Centrale, głównej arenie Foro Italico w Rzymie. To mecz otwierający sesję wieczorną

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 19

Iga Świątek i Elisabettą Cocciaretto to dobre znajome z czasów juniorskich. - Znamy się z Igą od dziecka. Dla mnie ten mecz to będzie okazja do rywalizacji z kimś, kto wygrał wszystko na kortach ziemnych - powiedziała Włoszka przed meczem z Polką, z którą rok temu przegrała w Rzymie sromotnie 1:6, 0:6. - Muszę pomścić zeszłoroczną porażkę, ale to będzie zdecydowanie trudny mecz, bo Iga jest niesamowita - dodała.

Świątek - Cocciaretto NA ŻYWO. Relacja live z WTA w Rzymie

Elisabetta Cocciaretto w poprzedniej rundzie w bardzo dobrym stylu pokonała 6:3, 6:3 Amerykankę Emme Navarro. Niewysoka Włoszka zajmuje 41. miejsce w rankingu WTA. Lubi grać na mączce i ostatnio prezentowała wysoką formę. 

Iga Świątek występ w Rzymie zaczęła od trzysetowego boju i zwycięstwa 6:1, 6:7, 6:3 nad Amerykanką Caty McNally, którą również świetnie zna z czasów juniorskich. W 4. rundzie czeka już Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
WTA RZYM
IGA ŚWIĄTEK