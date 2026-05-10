Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto RELACJA NA ŻYWO i wynik. WTA w Rzymie

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto
15-0
6:1, 2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej wymianie Iga znów grała z imponującą precyzją, otwierając sobie kort
40-30 Iga ma szansę na przełamanie
30-30 Podwójny błąd serwisowy tenisistki z Italii
15-30 Autowy forhend Elisabetty
Gramy dalej! Przestało padać
Tenisistki na razie czekają na korcie. Może to chwilowa ulewa
Mecz przerwany. Zobaczymy na jak długo
Niestety zaczął padać deszcz i to mocno
0-30 Za długi return Polki
0-15 Precyzyjny serwis Cocciaretto
6:1, 2:0
Gem Świątek. Iga wciąż gra bardzo solidnie i dokładnie. Dominuje na korcie
40-0 Dokładny bekhend Igi. Trafiła idealnie w końcową linię
30-0 Autowy return Włoszki
15-0 Błąd Cocciaretto. zagrała w siatkę
6:1, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga zaczyna drugiego seta od przełamania podania rywalki, która w ostatniej wymianie zagrała w siatkę
40-30
40-15 Podwójny błąd serwisowy Włoszki, a ten drugi to wywołany błąd stóp
30-15 Kapitalny bekhend Igi po crossie
15-15 Autowy forhend Włoszki
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Cocciaretto
Trwa przerwa toaletowa
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka skończyła pierwszego seta asem serwisowym! Bardzo dobrze grała w pierwszej partii. Solidnie i skutecznie, pełna kontrola
40-15 Są już piłki setowe
30-15 Rywalka odgryzła się znakomitym returnem
30-0 Mocny i płaski pierwszy serwis Polki
15-0 Mocny smecz Igi po koźle
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga ponownie przełamuje podanie rywalki
Iga ma breakpointa po udanej akcji przy siatce
Równowaga. Świetny forhend Polki wzdłuż linii
Przewaga Cocciaretto. Włoszka miała otwarty kort po dobrym serwisie
40-40 Iga wymusiła błąd rywalki głębokim returnem
30-40 Znów autowy return Polki
30-30 Za długi return Świątek
30-15 Po mocnym forhendzie Polki rywalka odegrała pod presją na aut
15-15 Najpierw agresywny return Igi a potem jej dokładny bekhend
0-15 Return Igi w siatkę
Wzięła jakiś lek po konsultacji ze służbami medycznymi
Włoszka korzysta z przerwy medycznej
4:1
Gem Świątek. Polka dość pewnie obroniła podanie, powiększając przewagę
40-30 Podwójny błąd serwisowy Świątek
40-15 Przytomne zagranie Igi przy siatce
30-15 Błąd Igi
30-0 Dobry kick-serwis Polki. Przy jej drugim podaniu rywalka głęboko wchodzi w kort
15-0 As serwisowy Igi!
3:1
Gem Cocciaretto. Włoszka zgarnia pierwszego gema. Pod koniec gema dobrze serwowała
Przewaga Cocciaretto. Return Świątek w siatkę
40-40 Dobry wolej Polki przy siatce. Było 0-40, jest już równowaga
30-40 Najpierw dobry return Igi a potem jeszcze lepszy bekhend
15-40 Po forhendzie Polki z dużą rotacją rywalka odegrała w aut
0-40 Nieudany return Igi, nieczysto uderzyła piłkę rakietą
0-30 Długa i szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Polka. Zagrała w siatkę
0-15 Autowy return Igi
3:0
Gem Świątek. Iga znów bardzo pewnie obroniła podanie. Na razie gra bardzo solidnie i skutecznie
40-15 Po wymianie bekhend na bekhend Iga zaskoczyła rywalkę, zagrywając nagle wzdłuż linii
30-15 Autowy bekhend Igi. Chciała zagrać po bardzo ciasnym crossie
30-0 Włoszka zagrała ramą rakiety, daleko w trybuny
15-0 Iga ustawiła sobie punkt dobrym kick-serwisem. Potem miała już otwarty kort
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec błąd tenisistki z Italii. Iga odskakuje rywalce
40-15 Dobry serwis Włoszki
40-0 Najpierw głęboki return Igi a po chwili jej dokładny forhend. Są breakpointy
30-0 Włoszka zagrała w siatkę
15-0 Podwójny błąd serwisowy Cocciaretto
1:0
Gem Świątek. Iga pewnie obroniła serwis w gemie otwarcia. Na koniec dokładny forhend Polki po za krótkim returnie rywalki
40-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
40-0 Piękny bekhend Igi po crossie. Bardzo precyzyjne uderzenie
30-0 Duży aut po returnie Włoszki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Elisabetta Cocciaretto właśnie pojawiły się na korcie
W 4. rundzie na lepszą w tym meczu czeka już Naomi Osaka, podopieczna Tomasza Wiktorowskiego
Polka i Włoszka zagrają na Campo Centrale, głównej arenie Foro Italico w Rzymie. To mecz otwierający sesję wieczorną
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Początek spotkania o godzinie 19
Iga Świątek i Elisabettą Cocciaretto to dobre znajome z czasów juniorskich. - Znamy się z Igą od dziecka. Dla mnie ten mecz to będzie okazja do rywalizacji z kimś, kto wygrał wszystko na kortach ziemnych - powiedziała Włoszka przed meczem z Polką, z którą rok temu przegrała w Rzymie sromotnie 1:6, 0:6. - Muszę pomścić zeszłoroczną porażkę, ale to będzie zdecydowanie trudny mecz, bo Iga jest niesamowita - dodała.
Elisabetta Cocciaretto w poprzedniej rundzie w bardzo dobrym stylu pokonała 6:3, 6:3 Amerykankę Emme Navarro. Niewysoka Włoszka zajmuje 41. miejsce w rankingu WTA. Lubi grać na mączce i ostatnio prezentowała wysoką formę.
Iga Świątek występ w Rzymie zaczęła od trzysetowego boju i zwycięstwa 6:1, 6:7, 6:3 nad Amerykanką Caty McNally, którą również świetnie zna z czasów juniorskich. W 4. rundzie czeka już Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.