Naomi Osaka dowiedziała się, że gra z Igą Świątek i wypaliła: "O mój Boże!"

Iga Świątek zagra z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie.

Japonka rozbawiła wszystkich swoją reakcją na wiadomość, że czeka ją starcie z Polką.

Zobacz, co powiedziała Osaka przed meczem ze Świątek w Rzymie.

Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zapowiada się bardzo ciekawie. Japońska gwiazda to była liderka rankingu WTA i czterokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. Najlepsze lata ma za sobą, ale przy jej sile ognia potencjał ma wciąż ogromny. Potwierdziła to w niedzielę, gromiąc 6:1, 6:2 Rosjankę Dianę Sznajder.

Kiedy po tym meczu Naomi Osaka dowiedziała się, że czeka ją pewnie teraz mecz z Igą Świątek, zareagowała w zabawny sposób.

- O mój Boże! Przepraszam... Do cholery! - zaśmiała się Japonka. - Życie jest trochę okrutne. Cholera. Sabalenka, a teraz Iga - dodała rozbawiona Naomi, która niedawno przegrała w Madrycie z liderką rankingu. - Nie wiem. Myślę, że właśnie na takich meczach pokazuję, na co mnie stać. Chociaż ostatnie kilka razy nie wyszło na moją korzyść, to dla mnie te spotkania są najfajniejsze. Cieszę się na samą myśl o takim meczu. Nie wiem, po prostu sprawia, że się uśmiecham.

Iga Świątek i Naomi Osaka znają się doskonale. Zaprzyjaźniły się, kiedy Japonka była jedną z najlepszych tenisistek na świecie, a Polka dopiero zaczynała podbijać tour. W sumie grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. Pierwszy mecz wygrała Osaka - 7:6, 6:4 w Toronto (2019). Potem dwa razy górą była Świątek - 6:4, 6:0 w finale Miami Open (2022) i 7:6, 1:6, 7:5 w pamiętnym dreszczowcu w Roland Garros 2024. Iga w tym starciu przegrywała w trzecim secie 2:5 i obroniła piłkę meczową.

- Myślę, że to będzie trudny mecz. Ona poprawiła swoją grę na mączce. Dwa lata temu mogłam to poczuć na Roland Garros - analizowała teraz Iga Świątek zapytana o mecz z Naomi Osaką. - Zamierzam przygotować się taktycznie i zobaczyć, jak ona teraz gra. Miałyśmy okazję potrenować razem w Madrycie. Nie rozegrałam ostatnio wielu meczów, więc dla mnie spotkanie z dobrą, topową zawodniczką to naprawdę miłe doświadczenie. Jestem tym bardzo podekscytowana. Bez względu na to, co się stanie, to będzie dla mnie ważna lekcja przed Roland Garros - dodała.

Trenerem Naomi Osaki od lipca 2025 roku jest Tomasz Wiktorowski, który w latach 2022-2024 poprowadził Igę Świątek do spektakularnych sukcesów - m.in. czterech triumfów wielkoszlemowych i 125 tygodni na tronie liderki rankingu. Teraz odbudowuje formę Japonki, która ma spore problemy ze zdrowiem, ale potrafi być bardzo groźną rywalką.

Kiedy gra Iga Świątek z Naomi Osaką w Rzymie?

Mecz Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany już w poniedziałek 11 maja 2026. Początek meczu Świątek - Osaka nie przed godziną 18 (piąty mecz od godz. 11, po meczach Bellucci - Landaluce, Tiafoe - Pellegrino, Switolina - Bartunkova i Llamas Ruiz - Miedwiediew). Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

