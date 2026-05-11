O której gra Iga Świątek dzisiaj z Naomi Osaką? Kiedy mecz w Rzymie? TRANSMISJA

Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie nad Elisabettą Cocciaretto.

Kolejną rywalką Polki będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest Tomasz Wiktorowski.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka, trzykrotna mistrzyni imprezy na Foro Italico (2021, 2022 i 2024), awans wywalczyła, pokonując 6:1, 6:0 Włoszkę Elisabettę Cocciaretto. Rok temu też zmierzyła się z tą rywalką w Rzymie i wygrała wtedy 6:1, 6:0. Teraz mecz wyglądał bardzo podobnie, a wynik był identyczny.

Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie WTA Rzym

Iga Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra z Naomi Osaką. Japońska gwiazda to była liderka rankingu WTA i czterokrotna mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. Najlepsze lata ma za sobą, ale przy jej sile ognia potencjał ma wciąż ogromny. Potwierdziła to w niedzielę, gromiąc 6:1, 6:2 Rosjankę Dianę Sznajder.

- Myślę, że to będzie trudny mecz. Ona poprawiła swoją grę na mączce. Dwa lata temu mogłam to poczuć na Roland Garros. Zamierzam przygotować się taktycznie i zobaczyć, jak ona teraz gra. Miałyśmy okazję potrenować razem w Madrycie - analizowała Iga Świątek. - Dla mnie, skoro nie rozegrałam ostatnio wielu meczów, spotkanie z dobrą, topową zawodniczką to naprawdę miłe doświadczenie. Jestem tym bardzo podekscytowana. Bez względu na to, co się stanie, to będzie dla mnie ważna lekcja przed Roland Garros - dodała.

Trenerem Naomi Osaki od lipca 2025 roku jest Tomasz Wiktorowski, który w latach 2022-2024 poprowadził Igę Świątek do spektakularnych sukcesów - m.in. czterech triumfów wielkoszlemowych i 125 tygodni na tronie liderki rankingu. Teraz odbudowuje formę Japonki, która ma spore problemy ze zdrowiem, ale potrafi być bardzo groźną rywalką.

Iga Świątek i Naomi Osaka znają się doskonale. Zaprzyjaźniły się, kiedy Japonka była jedną z najlepszych tenisistek na świecie, a Polka dopiero zaczynała podbijać tour. W sumie grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. Pierwszy mecz wygrała Osaka - 7:6, 6:4 w Toronto (2019). Potem dwa razy górą była Świątek - 6:4, 6:0 w finale Miami Open (2022) i 7:6, 1:6, 7:5 w pamiętnym dreszczowcu w Roland Garros 2024.

Kiedy gra Iga Świątek z Naomi Osaką w Rzymie?

Mecz Iga Świątek - Naomi Osaka w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany już w poniedziałek 11 maja 2026. Początek meczu Świątek - Osaka nie przed godziną 18 (piąty mecz od godz. 11, po meczach Bellucci - Landaluce, Tiafoe - Pellegrino, Switolina - Bartunkova i Llamas Ruiz - Miedwiediew). Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

