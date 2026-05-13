O której gra Iga Świątek dzisiaj z Jessicą Pegulą? Kiedy mecz w Rzymie? TRANSMISJA

Iga Świątek po zwycięstwie nad Naomi Osaką awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie.

Polka zrobiła następny krok w kierunku już czwartego triumfu na Foro Italico.

Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Jessica Pegula.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie, do którego awansowała po kapitalnym występie i zwycięstwie 6:2, 6:1 nad Naomi Osaką. Polka w pojedynku z japońską podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, jej byłego trenera, zrobiła kolejny krok w kierunku już czwartego triumfu na Foro Italico. Ten turniej wygrała w latach 2021, 2022 i 2024.

- To był świetny mecz. Od początku do końca wiedziałam, co mam robić. I robiłam to bardzo dobrze. Byłam bardzo pewna swojej gry - skomentowała swój świetny występ w meczu z Naomi Osaką Iga Świątek. - Każdy rozegrany mecz tutaj bardzo pomaga, bo wcześniej nie miałam okazji zagrać ich zbyt wiele. Celem jest rozegranie tutaj jak największej liczby spotkań. Byłam bardzo cierpliwa. Myślę, że podejmowałam dobre decyzje pod względem ryzyka, nie ryzykowałam za bardzo, kiedy nie było to potrzebne. Czułam się dziś naprawdę solidnie - dodała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale WTA Rzym?

Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału turnieju WTA w Rzymie zagra z Jessicą Pegulą. Tenisistka z USA pokonała 7:6, 6:2 Anastazję Potapową. Świątek i Pegula znają się znakomicie. Rozegrały już aż 11 meczów, a bilans tej rywalizacji to 6-5 dla Igi. Ostatnie dwa pojedynki wygrała tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale US Open 2024 i 6:4, 7:5 w finale turnieju WTA w Bad Homburg w 2025 roku. Na mączce panie grały raz, już dawno temu. Polka wygrała wtedy bardzo pewnie.

- Jess zawsze jest trudną przeciwniczką. Jest bardzo doświadczona i zawsze spokojna, gra bardzo solidnie. Będę musiała się przygotować, obejrzeć jej mecze na kortach ziemnych, bo wydaje mi się, że minęło trochę czasu od naszego ostatniego meczu na mączce - powiedziała Iga Świątek.

Kiedy mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w 1/4 finału WTA Rzym?

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w środę 13 maja 2026. Początek meczu Świątek - Pegula o godzinie 13. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

