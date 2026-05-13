Kiedy gra Iga Świątek półfinał w Rzymie? Z kim i o której godzinie kolejny mecz?

Michał Chojecki
2026-05-13 23:16

Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale turnieju WTA w Rzymie! Będzie nią Elina Switolina, która pokonała Jelenę Rybakinę. Polka awans wywalczyła, gromiąc Jessicę Pegulę i po raz pierwszy w tym sezonie zagra w 1/2 finału. Dwa zwycięstwa dzielą ją od już czwartego triumfu w stolicy Italii w karierze. Jest już plan gier i godzina meczu. Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra w półfinale WTA w Rzymie.

Autor: EPA/ PAP
Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Rzymie, który wygrała aż trzy razy (w latach 2021, 2022 i 2024). Polka pokonała 6:1, 6:2 Jessicę Pegulę (nr 5 WTA) i było to jej pierwsze zwycięstwo nad zawodniczką z Top-10 rankingu od początku listopada 2025 roku. - Nie rozegrałam ostatnio wielu meczów, więc dla mnie każde spotkanie z dobrą, topową zawodniczką to naprawdę cenne doświadczenie i ważna lekcja przed Roland Garros - mówiła Iga Świątek.

Turniej WTA w Rzymie to rzeczywiście dla Polki próba generalna przed Roland Garros. W Stuttgarcie i Madrycie Iga Świątek odpadała szybko, więc brakuje jej cennego ogrania, które buduje pewność siebie. - Na pewno chciałam rozegrać w ostatnim czasie więcej meczów, żeby nabrać pewności w różnych sytuacjach na korcie - przyznała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w półfinale WTA Rzym?

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie zagra z Eliną Switoliną. Ukrainka przegrywała z Jeleną Rybakiną, ale odrobiła straty i wygrała 2:6, 6:4, 6:4. Polka i Ukrainka grały ze sobą już sześć razy. Bilans tej rywalizacji jest korzystny dla Igi - 4-2. Ostatnio górą była Switolina, która pokonała Świątek 6:2, 4:6, 6:4 w tym sezonie w Indian Wells.

WTA Rzym 2026 DRABINKA turnieju

S. Cirstea - J. Ostapenko 6:1, 7:6(0)

C. Gauff - M. Andriejewa 4:6, 6:2, 6:4

---

J. Pegula - I. Świątek 1:6, 2:6

E. Switolina - J. Rybakina 2:6, 6:4, 6:4

Kiedy gra Iga Świątek w półfinale WTA w Rzymie? O której godzinie mecz?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina w półfinale turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany już w czwartek 14 maja 2026. Tego dnia zostaną rozegrane oba półfinały. Iga Świątek swój półfinał zagra po godzinie 20.30 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 19 po Landulace - Miedwiediew). Transmisja TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

