Simona Halep naprawdę powiedziała to o Idze Świątek. Bez wahania

Iga Świątek odbudowuje formę po gorszym okresie, zachwycając na mączce w Rzymie.

Simona Halep bez wahania stanęła w obronie Polki, stanowczo stwierdzając, że "prawdziwi mistrzowie zawsze znajdą drogę powrotną".

Była liderka WTA zaapelowała o większą empatię dla sportowców, przypominając, że nawet najlepsi nie są robotami.

Poznaj pełną treść jej poruszających słów i dowiedz się, co naprawdę myśli o przyszłości Igi.

Iga Świątek po kolejnym wspaniałym meczu i zwycięstwie 6:1, 6:2 nad Jessicą Pegulą jest już w półfinale turnieju WTA w Rzymie, który trzy razy wygrała (w latach 2021, 2022 i 2024). Po raz pierwszy w tym sezonie zagra o finał. I pierwszy raz od listopada 2025 roku ograła rywalkę z Top-10 rankingu WTA. Na rzymskiej mączce znów imponuje świetną, solidną grą, wykorzystując swoje atuty, dzięki którym odnosiła przez lata ogromne sukcesy na tej nawierzchni.

Simona Halep przez długie lata rywalizowała najpierw z Agnieszką Radwańską a potem z Igą Świątek. Karierę Rumunki przerwała na długo wpadka dopingowa, a w poprzednim sezonie była liderka rankingu WTA skończyła już karierę. Teraz odwiedziła Polskę i udzieliła wywiadu Eurosportowi. Została również zapytana o ostatnie problemy Igi Świątek i jakich rad udzieliłaby Polce.

Szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym była w stanie udzielać rad Idze Świątek, ponieważ ona już jest niesamowitą zawodniczką. Osiągnęła niesamowite wyniki, zdobyła wiele tytułów Wielkiego Szlema i wielokrotnie pokazała, jak silna jest. Wolałabym raczej powiedzieć, że chciałabym, żeby ludzie mieli trochę więcej empatii dla sportowców. Czasami oczekiwania stają się tak wysokie, że ludzie zapominają, że sportowcy to nie roboty. Są ludźmi, a każdy sportowiec przechodzi przez lepsze i trudniejsze okresy w swojej karierze. To zupełnie normalne, nawet dla największych mistrzów. Sama przechodziłam wzloty i upadki i wiem, jak trudne mogą być te chwile. Ale wiem też, że trudne okresy mogą wiele nauczyć i uczynić cię silniejszym na dłuższą metę - powiedziała Simona Halep. Jestem przekonana, że ​​Iga wróci do swojej najlepszej formy, ponieważ prawdziwi mistrzowie zawsze znajdą drogę powrotną. I już wielokrotnie udowodniła, że ​​jest jedną z takich mistrzyń - dodała Rumunka.

