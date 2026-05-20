Zadyma na meczu Roland Garros. Padły mocne groźby

Wyżej notowany Hiszpan, rozstawiony z numerem 24 w kwalifikacjach i zajmujący 141. miejsce w rankingu ATP, przystępował do meczu w roli faworyta. Martinez ma za sobą występy w czołowej czterdziestce światowego rankingu, dlatego jego doświadczenie było dużym atutem.
19-letni Sakamoto również nie jest jednak anonimowym zawodnikiem. Japończyk w ubiegłym roku dotarł do finału juniorskiego turnieju deblowego w Paryżu, czym zwrócił na siebie uwagę tenisowego środowiska.
Mecz zakończył się zwycięstwem Martineza 6:2, 7:5. Hiszpan skutecznie wykorzystywał błędy przeciwnika i zamienił na przełamania siedem z dwunastu break pointów. Mimo to najwięcej mówi się nie o samym wyniku, a o wydarzeniach po zakończeniu spotkania.
Po tradycyjnym uścisku dłoni przy siatce atmosfera momentalnie zrobiła się napięta. Martinez kilka razy podchodził do młodszego rywala, a Sakamoto próbował tłumaczyć coś przeciwnikowi. Emocje szybko jednak eskalowały.
– Chcesz wyjść na zewnątrz? – miał powiedzieć wyraźnie zdenerwowany Hiszpan.
Sytuacja zrobiła się na tyle gorąca, że interweniować musiał arbiter John Bloom, który zszedł z sędziowskiego krzesła i rozdzielił obu zawodników.
W następnej rundzie Martinez zmierzy się z Arthur Fery. Brytyjczyk awans wywalczył po zwycięstwie nad Elias Ymer.
