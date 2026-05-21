Rosyjski tenisista zaczepił Igę Świątek. Jej odpowiedź rozbawiła wszystkich

Świątek i Miedwiediew korzystają ze sprzętu marki Tecnifibre, dlatego pojawili się na specjalnym spotkaniu przygotowanym przez francuskiego producenta rakiet. W trakcie wydarzenia Rosjanin postanowił pochwalić grę Polki.

– Podziwiam mecze Igi – zaczął Miedwiediew, czym wywołał lekkie zakłopotanie u liderki polskiego tenisa. Po chwili dodał, że szczególnie lubi oglądać ją przed swoimi spotkaniami, bo może zobaczyć, jak powinno się grać na mączce.

Nie zdążył jednak dokończyć wypowiedzi, ponieważ szybko zareagowała Świątek.

– Niestety gram po tobie, musisz poczekać trzy godziny – odpowiedziała Polka, rozbawiając uczestników wydarzenia.

Rosjanin podchwycił żart i stwierdził, że być może właśnie dlatego nie osiąga jeszcze takich rezultatów na kortach ziemnych.

– No właśnie dlatego mi się nie udaje, bo oglądam niewłaściwe osoby grające na mączce – zażartował tenisista. Następnie odniósł się do swojej aktualnej formy. – Zawsze daję z siebie wszystko. Czasem się udaje, czasem nie. W Rzymie było całkiem nieźle, więc mam nadzieję, że w Roland Garros też będzie w okej – powiedział, wspominając swój półfinałowy występ w Rzymie. Tam jego drogę zatrzymał późniejszy zwycięzca imprezy, czyli Jannik Sinner.

Świątek do Paryża przyjeżdża jako czterokrotna triumfatorka turnieju i ponownie zaliczana jest do grona głównych faworytek. Korty ziemne od lat pozostają jej ulubioną nawierzchnią. Z kolei największym sukcesem Miedwiediewa we French Open pozostaje ćwierćfinał osiągnięty w 2021 roku.