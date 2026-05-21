Wielki sukces Polki w Roland Garros! Ile zarobiła Maja Chwalińska za kwalifikacje?

Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego Roland Garros.

W czwartek polska tenisistka w trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzan Lamens 7:6 (7-4), 7:5.

Będzie to trzeci wielkoszlemowy występ 24-latki, za który już na pewno zarobi ponad 100 tys. dolarów.

Maja Chwalińska zagra w Roland Garros! Ile zarobiła w kwalifikacjach?

W decydującym, czwartkowym meczu trzeciej rundy eliminacji, Maja Chwalińska stoczyła niezwykle zacięty i emocjonujący bój z Holenderką Suzan Lamens. Polka, zajmująca 116. miejsce w światowym rankingu, pokazała ogromną determinację i odporność psychiczną, wygrywając spotkanie w dwóch wyrównanych setach 7:6 (7-4), 7:5. Każda piłka w tym pojedynku miała ogromne znaczenie, a zwycięstwo w tie-breaku pierwszego seta wyraźnie dodało jej pewności siebie w kluczowych momentach drugiej partii.

Awans do turnieju głównego to nie tylko ogromny prestiż sportowy, lecz także wymierna korzyść finansowa. Za samo przejście kwalifikacji Chwalińska zagwarantowała sobie premię w wysokości niemal 102 tysięcy dolarów (dokładnie 101,670), co stanowi bardzo ważny zastrzyk budżetowy dla zawodniczki z pogranicza pierwszej "100" rankingu.

Dla 24-letniej Polki będzie to trzeci występ w zasadniczej części Wielkiego Szlema. Zadebiutowała w 2022 roku na słynnych trawiastych kortach Wimbledonu, gdzie zdołała awansować do drugiej rundy. W 2025 roku miała również okazję zaprezentować się w Australian Open, kończąc swój udział na pierwszym meczu. Niestety, przez sito kwalifikacji nie udało się tym razem przebić dwóm pozostałym Polkom – Katarzynie Kawie oraz Lindzie Klimovicovej.

Maja Chwalińska dołącza tym samym do licznej polskiej reprezentacji w Paryżu. Pewne miejsca w turnieju głównym miały już wcześniej zapewnione: czterokrotna triumfatorka Roland Garros Iga Świątek, a także Magdalena Fręch i Magda Linette. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będą Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.

TAAAK! MAJA CHWALIŃSKA ZAGRA W GŁÓWNEJ DRABINCE ROLAND GARROS! 😍Nasza reprezentantka wróciła ze stanu 3:5 w drugim secie i pokonała Suzan Lamens 7:6(4), 7:5 ✅Tym samym Polka po raz trzeci w karierze zameldowała się w głównej drabince zmagań na wielkoszlemowej imprezie:🔹… pic.twitter.com/Xmr1CXcE10— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 21, 2026