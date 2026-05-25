Kolejny polski dzień w Paryżu. Grają Świątek i Hurkacz, dobra wiadomość dla kibiców

17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów dostała tzw. dziką kartę. Świątek, która rozstawiona jest z numerem trzecim, wcześniej z nią nie grała. Polka ma na koncie cztery triumfy w Paryżu - w 2020 roku oraz w latach 2022-2024.

Biało-czerwone emocje rozpocznie dziś Maja Chwalińska (114. WTA). Po przebrnięciu kwalifikacji zadebiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. Zheng (56. WTA) w ostatnim czasie zmagała się z kontuzjami, ale w 2024 roku na tych kortach zdobyła olimpijskie złoto.

Hurkacz w rankingu obsunął się na 99. miejsce, a Munar jest w nim 41. Wcześniej grali tylko raz - w 2018 roku w Next Gen ATP Finals górą był Polak.

Polskie spotkania w poniedziałek (25.05) w Paryżu:

KORT IM. PHILIPPE'A CHATRIERA (od 12.00):Emerson Jones (Australia) - Iga Świątek

KORT 7 (godz. 11.00)Maja Chwalińska (Polska) - Qinwen Zheng (Chiny)

KORT 8 (drugie spotkanie od godz. 11)Jaume Munar (Hiszpania) - Hubert Hurkacz

Wszystkie spotkania na kanałach Eurosportu i platformie HBO MAX.

