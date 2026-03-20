Magda Linette ograła Igę Świątek! Sensacja w polskim hicie w Miami Open!

Michał Chojecki
2026-03-20 1:31

Wielka niespodzianka w polskim hicie w Miami! Magda Linettte pokonała Igę Świątek 1:6, 7:5, 6:3, kończąc długą serię młodszej rodaczki, która ostatni raz odpadła z turnieju już po pierwszym meczu latem 2021 roku. Pierwszy set nie zapowiadał sensacji. Świątek zdominowała w nim Linette, ale potem Magda grała coraz odważniej i solidniej, a z wyraźnie usztywnionej Igi ulatywała pewność siebie. Zdenerwowana faworytka popełniała coraz więcej błędów. Poniżej relacja na żywo.

Iga Świątek - Magda Linette RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu w Miami Open

Autor: Associated Press
Iga Świątek - Magda Linette

6:1, 5:7, 3:6

KONIEC! MAGDA LINETTE POKONAŁA IGĘ ŚWIĄTEK 1:6, 7:5, 6:3! Sensacja w polskim hicie w Miami Open!

30-40 Świetny return Igi

15-40 Precyzyjny forhend Świątek

0-40 Niecelny bekhend Igi i są kolejne piłki meczowe

0-30 Return Igi w siatkę

0-15 Bardzo sprytne zagranie Magdy przy siatce

6:1, 5:7, 3:5

Gem Świątek. Magda miała już dwie piłki meczowe, ale Iga po grze na przewagi wybroniła się

Przewaga Świątek. Efektowny forhend Igi

Równowaga. Piękny bekhend Magdy wzdłuż linii

Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi

40-40 Linette zagrała za końcową linię

30-40 Iga jeszcze walczy. Ładnie zakręciła z forhendu, dodała rotacji

15-40 Świetny return Magdy i są już piłki meczowe!

15-30 Ładny bekhend Magdy, która jest dwie piłki od zwycięstwa

15-15 Dobry return Magdy i błąd Igi

15-0 Duży aut po forhendzie Linette

6:1, 5:7, 2:5

Gem Linette. Magda czuje się pewnie na korcie i jest blisko zwycięstwa

30-40 Pewny forhend Magdy po dobrym serwisie, którym otworzyła sobie kort

30-30 Bardzo dobry return Igi

15-30 Podwójny błąd serwisowy Magdy

0-30 Kolejny błąd Świątek

0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę

6:1, 5:7, 2:4

Gem Linette PRZEŁAMANIE. Magda bardzo dobrze w tym gemie returnowała, a Iga pod presją popełniała błędy

15-40 Dobry serwis Świątek

0-40 Błąd Igi po kolejnym dobrym returnie Magdy

0-30 Świetny return Linette

0-15 Dobry return Magdy, Iga odegrała daleko w aut

6:1, 5:7, 2:3

Gem Linette. Magda zakończyła go asem serwisowym

15-40 Ciekawa wymiana. Na koniec Magd pod presją zagrała w siatkę

0-40 Dobry serwis Linette

0-30 Znakomity bekhend Magdy wzdłuż linii

0-15 Błąd Świątek, zagrała w siatkę

6:1, 5:7, 2:2

Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Igi. Na koniec jej ładny bekhend po crossie

40-0 Teraz Magda zagrała w siatkę

30-0 Mocny pierwszy serwis Świątek

15-0 Dobra akcja Igi przy siatce

6:1, 5:7, 1:2

Gem Linette. Iga miała breakpointa, ale potem popełniała błędy. Na koniec bardzo niecelny return Świątek

Przewaga Linette. Błąd Igi

40-40 Niecelny return Igi

40-30 Podwójny błąd serwisowy Linette. Breakpoint

30-30 Po dobrym serwisie Linette łatwo skończyła punkt

30-15 Dokładny serwis Magdy i niecelny return Igi

30-0 Znakomity return Świątek

15-0 Efektowna wymiana przy siatce! Seria wolejów. Górą Iga!

6:1, 5:7, 1:1

Gem Świątek. Na koniec ładny forhend Igi wzdłuż linii

40-15 Dokładny return Linette w sam narożnik kortu

40-0 Dobry serwis Świątek

30-0 Duży aut po returnie Magdy

15-0 Dobry serwis Igi a potem pewne uderzenie po crossie

6:1, 5:7, 0:1

Gem Linette. Magda pewnie obroniła podanie

15-40 Iga zagrała w siatkę

15-30 Teraz forhend Igi mocny i w korcie

0-30 Duży aut po forhendzie Igi

0-15 Dobry serwis Magdy na zewnątrz, a potem pewne zagranie po crossie

Początek trzeciego seta. Serwuje Magda Linette

Iga i Magda korzystają z przerwy toaletowej

6:1, 5:7

GEM I SET MAGDA LINETTE. Na koniec kapitalny return starszej z Polek! Przed nami trzeci set!

15-40 Linette ma piłki setowe po podwójnym błędzie serwisowym Świątek

15-30 Dobry drugi serwis mistrzyni Wimbledonu

0-30 Kolejny błąd Świątek. Teraz niecelny forhend

0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę

6:1, 5:6

Gem Linette. Magda znów obroniła podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie

Przewaga Linette. Return Świątek w siatkę

40-40 A teraz podwójny błąd serwisowy Poznanianki

30-40 Bardzo dobry serwis Linette

30-30 Znów agresywny return Świątek

15-30 Kapitalny return Igi

0-30 Ładny bekhend Linette po crossie

0-15 Efektowny forhend Magdy

6:1, 5:5

Gem Świątek. Błyskawiczny gem wygrany przez Igę do zera

40-0 Return Magdy w siatkę

30-0 As serwisowy Igi

15-0 Iga miała inicjatywę, a Magda dzielnie się broniła. Świątek nie zabrakło cierpliwości i dokładności

Gramy dalej. Serwuje Iga

Na kort spadł deszcz i trwa wycieranie nawierzchni

6:1, 4;5

Gem Linette. Na koniec autowy forhend Świątek

Przewaga Linette. Mocny serwis Magdy

40-40 Błąd Magdy i mamy równowagę

30-40 As serwisowy Linette

30-30 Teraz błąd Magdy. Za długi forhend

15-30 Autowy return Świątek

15-15 Precyzyjny serwis Linette

15-0 Iga przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Magdy

6:1, 4:4

Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera

40-0 Świetny serwis Świątek do środka

30-0 Niecelny return Magdy

15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt dokładnym forhendem

6:1, 3:4

Gem Linette. Magda obroniła podanie i znów prowadzi w drugim secie

30-40 Podwójny błąd serwisowy Linette

15-40 Magda wymusiła błąd Igi

15-30 Ciekawa wymiana. Na koniec błąd Świątek

15-15 Świetny serwis Magdy

15-0 Autowy forhend Linette

6:1, 3:3

Gem Świątek. Na koniec gema Iga zaskoczyła Magdę slajsem

40-15 Mocny smecz Igi

30-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

30-0 Autowy bekhend Linette

15-0 Iga przegoniła Magdę po korcie. Potem był jej mocny forhend

6:1, 2:3

Gem Linette. Magda obroniła podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie. Idze brakowało teraz dokładności i cierpliwości

30-40 Mocny ale niecelny return Świątek

30-30 Niecelny bekhend Igi

30-15 Świątek mocnym returnem wymusiła błąd Linette

15-15 Mocny return Igi pod nogi Magdy

0-15 Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu

6:1, 2;2

Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga mocnym bekhendem po crossie wymusiła błąd Magdy

40-30 Bardzo niecelny bekhend Igi po dobrym returnie Magdy

40-15 Skuteczny drugi serwis Igi na ciało

30-15 As serwisowy Igi

15-15 Dobry serwis Świątek

0-15 Świetna kontra Magdy. Iga atakowała przy siatce

6:1, 1:2

Gem Linette. Znakomity gem serwisowy Magdy. Wygrany do zera. Na koniec zaserwowała kolejnego asa

0-40 Znakomity wolej Linette

0-30 As serwisowy Magdy

0-15 Za długi bekhend Igi

6:1, 1:1

Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera

40-0 Szybka wymiana zakończona autowym bekhendem Linette

30-0 As serwisowy Igi

15-0 Seria mocnych forhendów Igi, którymi otwierała sobie kort

6:1, 0:1

Gem Linette. Na koniec niecelny return Igi. Magda obroniła serwis w gemie otwierającym drugiego seta

15-40 Autowy bekhend Igi

15-30 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek

15-15 As serwisowy Magdy

15-0 Efektowna wymiana forhend na forhend. Na koniec precyzyjne zagranie Igi

Początek drugiego seta. Serwuje Magda Linette

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pierwszy set dla młodszej z Polek. Iga skończyła go mocnym pierwszym serwisem. 6:1 dla Świątek.

40-30 Dobry serwis Igi

30-30 Linette ładnie przejęła inicjatywę dokładnym i mocnym zagraniem. Po chwili łatwo skończyła punkt

30-15 Autowy return Poznanianki

15-15 Po agresywnym returnie Linette Świątek odegrała w siatkę

15-0 Świetny cięty serwis Igi na zewnątrz

5:1

Gem Linette. Magda zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Obroniła podanie

15-40 Długa i intensywna wymiana. Na koniec Iga uderzyła w siatkę

15-30 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem i dyktowała tempo wymiany. W końcu Magda nie dała już rady odegrać

0-30 Świetna akcja przy siatce Magdy

0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę

5:0

Gem Świątek. Przewaga Igi szybko rośnie. Na koniec gema niecelny return Magdy

40-15 A teraz mocny forhend Świątek. Wcześniej był jej dobry pierwszy serwis

30-15 Znakomity drive-volley Igi na półkorcie

15-15 Iga ruszyła odważnie do siatki. Magda próbowała ją mijać, ale zagrała w aut

0-15 Błąd Świątek. Forhend w siatkę

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi, mocny bekhend po crossie

Iga znów ma breakpointa. Bardzo jej pomogła teraz taśma. Przepraszający gest mistrzyni Wimbledonu

40-40 Bardzo dobry serwis Magdy

40-30 Iga ma breakpointa po znakomitym returnie

30-30 Autowy return Świątek

30-15 Błąd Linette, za długi bekhend

15-15 Nieudana akcja Magdy przy siatce

0-15 Dobry serwis a potem mocny forhend Linette

3:0

Gem Świątek. Długi gem, walka na przewagi. Iga obroniła trzy breakpointy. Na koniec autowy bekhend Magdy, która celowała w boczną linię

Przewaga Świątek. Iga trafiła idealnie w linię

Kolejna równowaga po błędzie Świątek

Przewaga Świątek. Dobry cięty serwis Igi

Równowaga. Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu

Przewaga Świątek. Dobry serwis na zewnątrz Igi a po chwili forhend w otwarty kort

Równowaga. Mocny pierwszy serwis Igi a po chwili jej wygrywający forhend

Duży aut po forhendzie Świątek. Linette ma znów breakpointa

40-40 Dokładny forhend Igi z dużą rotacją

30-40 Piękny bekhend Igi po crossie

15-40 Iga pod presją zagrała w aut. Magda ma szanse na przełamanie

15-30 Iga chciała zagrać forhend wzdłuż linii, ale przestrzeliła

15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

15-0 As serwisowy Igi

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema długa i ciekawa wymiana. Magda pod presją zagrała w aut.

Iga ma już breakpointa po widowiskowej akcji

Realizator pokazuję często Agnieszkę Radwańską

40-40 Niecelny forhend Linette

30-40 Autowy return Igi

30-30 po mocnym forhendzie Świątek, pod samą końcową linię

0-30 Dobre serwisy i pewnie wygrane punkty przez serwującą Magdę

1:0

Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła podanie. 

40-0

30-0 Iga pewnie wygrała dwa pierwsze punkty

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Trwa rozgrzewka

Obie Polki są już na korcie!

Iga Świątek i Magda Linette rok temu zgodnie dotarły w Miami Open do ćwierćfinału. Iga przegrała wtedy sensacyjnie z młodą Ealą. Magda uległa Paolini

Dziś z turnieju w Miami odpadł niestety Hubert Hurkacz. Przegrał 2:6, 4:6 z Ethanem Quinnem. To już siódma porażka z rzędu Hubiego...

Kto będzie górą? Już za chwilę polski hit w Miami 

W 3. rundzie na lepszą w meczu Polek czeka już Alexandra Eala

Fonseca właśnie pokonał Marozsana. Iga Świątek i Magda Linette ok. godziny 23 pojawią się na korcie!

W mecz Marozsan - Fonseca jest 4:6, 6:3 i będzie trzeci set. Zatem Iga i Magda zaczną najwcześniej przed godziną 23

Fonseca wygrał właśnie pierwszego seta 6:4. Coraz bliżej do meczu Świątek - Linette. Polki zaczną może już ok. godz. 22.20

Dopiero o godzinie 20:57 zaczął się mecz Marozsan - Fonseca. Iga Świątek i Magda Linette wyjdą na kort po zakończeniu tego spotkania

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie Miami Open. Początek spotkania ok. godziny 20-21 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Marozsan - Fonseca.

Iga Świątek i Magda Linette w Miami Open grają ze sobą dopiero po raz drugi. Kibicom dwóch Polek przyszło długo czekać na ich pierwsze oficjalne starcie, a doszło do niego w październiku 2023 roku w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Spotkanie wywoływało duże emocje, ale okazało się bardzo jednostronnym pojedynkiem. Wyraźnie lepsza Świątek ograła Linette 6:1, 6:1. Poznanianka nie miała wtedy najlepszego dnia i zupełnie oddała pole młodszej koleżance z reprezentacji Polski.

Świątek - Linette NA ŻYWO. Relacja live z Miami Open

Czy teraz mecz Igi Świątek z Magdą Linette dostarczy więcej emocji? Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie z pewnością osoba Agnieszki Radwańskiej. Była wybitna tenisistka, mistrzyni Miami Open 2012, towarzyszy Linette na Florydzie i doradza jej jako konsultantka. Jaki pomysł na mecz z Igą Świątek będzie miała słynna Krakowianka? I czy Linette będzie potrafiła go zrealizować?

