Magda Linette ograła Igę Świątek! Sensacja w polskim hicie w Miami Open!

Na żywo Iga Świątek - Magda Linette 6:1, 5:7, 3:6 KONIEC! MAGDA LINETTE POKONAŁA IGĘ ŚWIĄTEK 1:6, 7:5, 6:3! Sensacja w polskim hicie w Miami Open! 30-40 Świetny return Igi 15-40 Precyzyjny forhend Świątek 0-40 Niecelny bekhend Igi i są kolejne piłki meczowe 0-30 Return Igi w siatkę 0-15 Bardzo sprytne zagranie Magdy przy siatce 6:1, 5:7, 3:5 Gem Świątek. Magda miała już dwie piłki meczowe, ale Iga po grze na przewagi wybroniła się Przewaga Świątek. Efektowny forhend Igi Równowaga. Piękny bekhend Magdy wzdłuż linii Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi 40-40 Linette zagrała za końcową linię 30-40 Iga jeszcze walczy. Ładnie zakręciła z forhendu, dodała rotacji 15-40 Świetny return Magdy i są już piłki meczowe! 15-30 Ładny bekhend Magdy, która jest dwie piłki od zwycięstwa 15-15 Dobry return Magdy i błąd Igi 15-0 Duży aut po forhendzie Linette 6:1, 5:7, 2:5 Gem Linette. Magda czuje się pewnie na korcie i jest blisko zwycięstwa 30-40 Pewny forhend Magdy po dobrym serwisie, którym otworzyła sobie kort 30-30 Bardzo dobry return Igi 15-30 Podwójny błąd serwisowy Magdy 0-30 Kolejny błąd Świątek 0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 6:1, 5:7, 2:4 Gem Linette PRZEŁAMANIE. Magda bardzo dobrze w tym gemie returnowała, a Iga pod presją popełniała błędy 15-40 Dobry serwis Świątek 0-40 Błąd Igi po kolejnym dobrym returnie Magdy 0-30 Świetny return Linette 0-15 Dobry return Magdy, Iga odegrała daleko w aut 6:1, 5:7, 2:3 Gem Linette. Magda zakończyła go asem serwisowym 15-40 Ciekawa wymiana. Na koniec Magd pod presją zagrała w siatkę 0-40 Dobry serwis Linette 0-30 Znakomity bekhend Magdy wzdłuż linii 0-15 Błąd Świątek, zagrała w siatkę 6:1, 5:7, 2:2 Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Igi. Na koniec jej ładny bekhend po crossie 40-0 Teraz Magda zagrała w siatkę 30-0 Mocny pierwszy serwis Świątek 15-0 Dobra akcja Igi przy siatce 6:1, 5:7, 1:2 Gem Linette. Iga miała breakpointa, ale potem popełniała błędy. Na koniec bardzo niecelny return Świątek Przewaga Linette. Błąd Igi 40-40 Niecelny return Igi 40-30 Podwójny błąd serwisowy Linette. Breakpoint 30-30 Po dobrym serwisie Linette łatwo skończyła punkt 30-15 Dokładny serwis Magdy i niecelny return Igi 30-0 Znakomity return Świątek 15-0 Efektowna wymiana przy siatce! Seria wolejów. Górą Iga! 6:1, 5:7, 1:1 Gem Świątek. Na koniec ładny forhend Igi wzdłuż linii 40-15 Dokładny return Linette w sam narożnik kortu 40-0 Dobry serwis Świątek 30-0 Duży aut po returnie Magdy 15-0 Dobry serwis Igi a potem pewne uderzenie po crossie 6:1, 5:7, 0:1 Gem Linette. Magda pewnie obroniła podanie 15-40 Iga zagrała w siatkę 15-30 Teraz forhend Igi mocny i w korcie 0-30 Duży aut po forhendzie Igi 0-15 Dobry serwis Magdy na zewnątrz, a potem pewne zagranie po crossie Początek trzeciego seta. Serwuje Magda Linette Iga i Magda korzystają z przerwy toaletowej 6:1, 5:7 GEM I SET MAGDA LINETTE. Na koniec kapitalny return starszej z Polek! Przed nami trzeci set! 15-40 Linette ma piłki setowe po podwójnym błędzie serwisowym Świątek 15-30 Dobry drugi serwis mistrzyni Wimbledonu 0-30 Kolejny błąd Świątek. Teraz niecelny forhend 0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę 6:1, 5:6 Gem Linette. Magda znów obroniła podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie Przewaga Linette. Return Świątek w siatkę 40-40 A teraz podwójny błąd serwisowy Poznanianki 30-40 Bardzo dobry serwis Linette 30-30 Znów agresywny return Świątek 15-30 Kapitalny return Igi 0-30 Ładny bekhend Linette po crossie 0-15 Efektowny forhend Magdy 6:1, 5:5 Gem Świątek. Błyskawiczny gem wygrany przez Igę do zera 40-0 Return Magdy w siatkę 30-0 As serwisowy Igi 15-0 Iga miała inicjatywę, a Magda dzielnie się broniła. Świątek nie zabrakło cierpliwości i dokładności Gramy dalej. Serwuje Iga Na kort spadł deszcz i trwa wycieranie nawierzchni 6:1, 4;5 Gem Linette. Na koniec autowy forhend Świątek Przewaga Linette. Mocny serwis Magdy 40-40 Błąd Magdy i mamy równowagę 30-40 As serwisowy Linette 30-30 Teraz błąd Magdy. Za długi forhend 15-30 Autowy return Świątek 15-15 Precyzyjny serwis Linette 15-0 Iga przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Magdy 6:1, 4:4 Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera 40-0 Świetny serwis Świątek do środka 30-0 Niecelny return Magdy 15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt dokładnym forhendem 6:1, 3:4 Gem Linette. Magda obroniła podanie i znów prowadzi w drugim secie 30-40 Podwójny błąd serwisowy Linette 15-40 Magda wymusiła błąd Igi 15-30 Ciekawa wymiana. Na koniec błąd Świątek 15-15 Świetny serwis Magdy 15-0 Autowy forhend Linette 6:1, 3:3 Gem Świątek. Na koniec gema Iga zaskoczyła Magdę slajsem 40-15 Mocny smecz Igi 30-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 30-0 Autowy bekhend Linette 15-0 Iga przegoniła Magdę po korcie. Potem był jej mocny forhend 6:1, 2:3 Gem Linette. Magda obroniła podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie. Idze brakowało teraz dokładności i cierpliwości 30-40 Mocny ale niecelny return Świątek 30-30 Niecelny bekhend Igi 30-15 Świątek mocnym returnem wymusiła błąd Linette 15-15 Mocny return Igi pod nogi Magdy 0-15 Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu 6:1, 2;2 Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga mocnym bekhendem po crossie wymusiła błąd Magdy 40-30 Bardzo niecelny bekhend Igi po dobrym returnie Magdy 40-15 Skuteczny drugi serwis Igi na ciało 30-15 As serwisowy Igi 15-15 Dobry serwis Świątek 0-15 Świetna kontra Magdy. Iga atakowała przy siatce 6:1, 1:2 Gem Linette. Znakomity gem serwisowy Magdy. Wygrany do zera. Na koniec zaserwowała kolejnego asa 0-40 Znakomity wolej Linette 0-30 As serwisowy Magdy 0-15 Za długi bekhend Igi 6:1, 1:1 Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera 40-0 Szybka wymiana zakończona autowym bekhendem Linette 30-0 As serwisowy Igi 15-0 Seria mocnych forhendów Igi, którymi otwierała sobie kort 6:1, 0:1 Gem Linette. Na koniec niecelny return Igi. Magda obroniła serwis w gemie otwierającym drugiego seta 15-40 Autowy bekhend Igi 15-30 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek 15-15 As serwisowy Magdy 15-0 Efektowna wymiana forhend na forhend. Na koniec precyzyjne zagranie Igi Początek drugiego seta. Serwuje Magda Linette 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pierwszy set dla młodszej z Polek. Iga skończyła go mocnym pierwszym serwisem. 6:1 dla Świątek. 40-30 Dobry serwis Igi 30-30 Linette ładnie przejęła inicjatywę dokładnym i mocnym zagraniem. Po chwili łatwo skończyła punkt 30-15 Autowy return Poznanianki 15-15 Po agresywnym returnie Linette Świątek odegrała w siatkę 15-0 Świetny cięty serwis Igi na zewnątrz 5:1 Gem Linette. Magda zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Obroniła podanie 15-40 Długa i intensywna wymiana. Na koniec Iga uderzyła w siatkę 15-30 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem i dyktowała tempo wymiany. W końcu Magda nie dała już rady odegrać 0-30 Świetna akcja przy siatce Magdy 0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę 5:0 Gem Świątek. Przewaga Igi szybko rośnie. Na koniec gema niecelny return Magdy 40-15 A teraz mocny forhend Świątek. Wcześniej był jej dobry pierwszy serwis 30-15 Znakomity drive-volley Igi na półkorcie 15-15 Iga ruszyła odważnie do siatki. Magda próbowała ją mijać, ale zagrała w aut 0-15 Błąd Świątek. Forhend w siatkę 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi, mocny bekhend po crossie Iga znów ma breakpointa. Bardzo jej pomogła teraz taśma. Przepraszający gest mistrzyni Wimbledonu 40-40 Bardzo dobry serwis Magdy 40-30 Iga ma breakpointa po znakomitym returnie 30-30 Autowy return Świątek 30-15 Błąd Linette, za długi bekhend 15-15 Nieudana akcja Magdy przy siatce 0-15 Dobry serwis a potem mocny forhend Linette 3:0 Gem Świątek. Długi gem, walka na przewagi. Iga obroniła trzy breakpointy. Na koniec autowy bekhend Magdy, która celowała w boczną linię Przewaga Świątek. Iga trafiła idealnie w linię Kolejna równowaga po błędzie Świątek Przewaga Świątek. Dobry cięty serwis Igi Równowaga. Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu Przewaga Świątek. Dobry serwis na zewnątrz Igi a po chwili forhend w otwarty kort Równowaga. Mocny pierwszy serwis Igi a po chwili jej wygrywający forhend Duży aut po forhendzie Świątek. Linette ma znów breakpointa 40-40 Dokładny forhend Igi z dużą rotacją 30-40 Piękny bekhend Igi po crossie 15-40 Iga pod presją zagrała w aut. Magda ma szanse na przełamanie 15-30 Iga chciała zagrać forhend wzdłuż linii, ale przestrzeliła 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 As serwisowy Igi 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema długa i ciekawa wymiana. Magda pod presją zagrała w aut. Iga ma już breakpointa po widowiskowej akcji Realizator pokazuję często Agnieszkę Radwańską 40-40 Niecelny forhend Linette 30-40 Autowy return Igi 30-30 po mocnym forhendzie Świątek, pod samą końcową linię 0-30 Dobre serwisy i pewnie wygrane punkty przez serwującą Magdę 1:0 Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła podanie. 40-0 30-0 Iga pewnie wygrała dwa pierwsze punkty GRAMY! Serwuje Iga Świątek Trwa rozgrzewka Obie Polki są już na korcie! Iga Świątek i Magda Linette rok temu zgodnie dotarły w Miami Open do ćwierćfinału. Iga przegrała wtedy sensacyjnie z młodą Ealą. Magda uległa Paolini Dziś z turnieju w Miami odpadł niestety Hubert Hurkacz. Przegrał 2:6, 4:6 z Ethanem Quinnem. To już siódma porażka z rzędu Hubiego... Kto będzie górą? Już za chwilę polski hit w Miami Mamy to! JAZDA kontra TRZYMAJ w Miami Open! 😍🇵🇱 pic.twitter.com/NjVAwUuYjK — Michał Chojecki (@chechaouen) March 17, 2026 W 3. rundzie na lepszą w meczu Polek czeka już Alexandra Eala Fonseca właśnie pokonał Marozsana. Iga Świątek i Magda Linette ok. godziny 23 pojawią się na korcie! W mecz Marozsan - Fonseca jest 4:6, 6:3 i będzie trzeci set. Zatem Iga i Magda zaczną najwcześniej przed godziną 23 Fonseca wygrał właśnie pierwszego seta 6:4. Coraz bliżej do meczu Świątek - Linette. Polki zaczną może już ok. godz. 22.20 Dopiero o godzinie 20:57 zaczął się mecz Marozsan - Fonseca. Iga Świątek i Magda Linette wyjdą na kort po zakończeniu tego spotkania Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie Miami Open. Początek spotkania ok. godziny 20-21 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Marozsan - Fonseca.

Iga Świątek i Magda Linette w Miami Open grają ze sobą dopiero po raz drugi. Kibicom dwóch Polek przyszło długo czekać na ich pierwsze oficjalne starcie, a doszło do niego w październiku 2023 roku w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Spotkanie wywoływało duże emocje, ale okazało się bardzo jednostronnym pojedynkiem. Wyraźnie lepsza Świątek ograła Linette 6:1, 6:1. Poznanianka nie miała wtedy najlepszego dnia i zupełnie oddała pole młodszej koleżance z reprezentacji Polski.

Czy teraz mecz Igi Świątek z Magdą Linette dostarczy więcej emocji? Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie z pewnością osoba Agnieszki Radwańskiej. Była wybitna tenisistka, mistrzyni Miami Open 2012, towarzyszy Linette na Florydzie i doradza jej jako konsultantka. Jaki pomysł na mecz z Igą Świątek będzie miała słynna Krakowianka? I czy Linette będzie potrafiła go zrealizować?