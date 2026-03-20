Magda Linette ograła Igę Świątek! Sensacja w polskim hicie w Miami Open!

Iga Świątek - Magda Linette
6:1, 5:7, 3:6
KONIEC! MAGDA LINETTE POKONAŁA IGĘ ŚWIĄTEK 1:6, 7:5, 6:3! Sensacja w polskim hicie w Miami Open!
30-40 Świetny return Igi
15-40 Precyzyjny forhend Świątek
0-40 Niecelny bekhend Igi i są kolejne piłki meczowe
0-30 Return Igi w siatkę
0-15 Bardzo sprytne zagranie Magdy przy siatce
6:1, 5:7, 3:5
Gem Świątek. Magda miała już dwie piłki meczowe, ale Iga po grze na przewagi wybroniła się
Przewaga Świątek. Efektowny forhend Igi
Równowaga. Piękny bekhend Magdy wzdłuż linii
Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi
40-40 Linette zagrała za końcową linię
30-40 Iga jeszcze walczy. Ładnie zakręciła z forhendu, dodała rotacji
15-40 Świetny return Magdy i są już piłki meczowe!
15-30 Ładny bekhend Magdy, która jest dwie piłki od zwycięstwa
15-15 Dobry return Magdy i błąd Igi
15-0 Duży aut po forhendzie Linette
6:1, 5:7, 2:5
Gem Linette. Magda czuje się pewnie na korcie i jest blisko zwycięstwa
30-40 Pewny forhend Magdy po dobrym serwisie, którym otworzyła sobie kort
30-30 Bardzo dobry return Igi
15-30 Podwójny błąd serwisowy Magdy
0-30 Kolejny błąd Świątek
0-15 Błąd Igi, forhend w siatkę
6:1, 5:7, 2:4
Gem Linette PRZEŁAMANIE. Magda bardzo dobrze w tym gemie returnowała, a Iga pod presją popełniała błędy
15-40 Dobry serwis Świątek
0-40 Błąd Igi po kolejnym dobrym returnie Magdy
0-30 Świetny return Linette
0-15 Dobry return Magdy, Iga odegrała daleko w aut
6:1, 5:7, 2:3
Gem Linette. Magda zakończyła go asem serwisowym
15-40 Ciekawa wymiana. Na koniec Magd pod presją zagrała w siatkę
0-40 Dobry serwis Linette
0-30 Znakomity bekhend Magdy wzdłuż linii
0-15 Błąd Świątek, zagrała w siatkę
6:1, 5:7, 2:2
Gem Świątek. Dobry gem serwisowy Igi. Na koniec jej ładny bekhend po crossie
40-0 Teraz Magda zagrała w siatkę
30-0 Mocny pierwszy serwis Świątek
15-0 Dobra akcja Igi przy siatce
6:1, 5:7, 1:2
Gem Linette. Iga miała breakpointa, ale potem popełniała błędy. Na koniec bardzo niecelny return Świątek
Przewaga Linette. Błąd Igi
40-40 Niecelny return Igi
40-30 Podwójny błąd serwisowy Linette. Breakpoint
30-30 Po dobrym serwisie Linette łatwo skończyła punkt
30-15 Dokładny serwis Magdy i niecelny return Igi
30-0 Znakomity return Świątek
15-0 Efektowna wymiana przy siatce! Seria wolejów. Górą Iga!
6:1, 5:7, 1:1
Gem Świątek. Na koniec ładny forhend Igi wzdłuż linii
40-15 Dokładny return Linette w sam narożnik kortu
40-0 Dobry serwis Świątek
30-0 Duży aut po returnie Magdy
15-0 Dobry serwis Igi a potem pewne uderzenie po crossie
6:1, 5:7, 0:1
Gem Linette. Magda pewnie obroniła podanie
15-40 Iga zagrała w siatkę
15-30 Teraz forhend Igi mocny i w korcie
0-30 Duży aut po forhendzie Igi
0-15 Dobry serwis Magdy na zewnątrz, a potem pewne zagranie po crossie
Początek trzeciego seta. Serwuje Magda Linette
Iga i Magda korzystają z przerwy toaletowej
6:1, 5:7
GEM I SET MAGDA LINETTE. Na koniec kapitalny return starszej z Polek! Przed nami trzeci set!
15-40 Linette ma piłki setowe po podwójnym błędzie serwisowym Świątek
15-30 Dobry drugi serwis mistrzyni Wimbledonu
0-30 Kolejny błąd Świątek. Teraz niecelny forhend
0-15 Błąd Igi, bekhend w siatkę
6:1, 5:6
Gem Linette. Magda znów obroniła podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie
Przewaga Linette. Return Świątek w siatkę
40-40 A teraz podwójny błąd serwisowy Poznanianki
30-40 Bardzo dobry serwis Linette
30-30 Znów agresywny return Świątek
15-30 Kapitalny return Igi
0-30 Ładny bekhend Linette po crossie
0-15 Efektowny forhend Magdy
6:1, 5:5
Gem Świątek. Błyskawiczny gem wygrany przez Igę do zera
40-0 Return Magdy w siatkę
30-0 As serwisowy Igi
15-0 Iga miała inicjatywę, a Magda dzielnie się broniła. Świątek nie zabrakło cierpliwości i dokładności
Gramy dalej. Serwuje Iga
Na kort spadł deszcz i trwa wycieranie nawierzchni
6:1, 4;5
Gem Linette. Na koniec autowy forhend Świątek
Przewaga Linette. Mocny serwis Magdy
40-40 Błąd Magdy i mamy równowagę
30-40 As serwisowy Linette
30-30 Teraz błąd Magdy. Za długi forhend
15-30 Autowy return Świątek
15-15 Precyzyjny serwis Linette
15-0 Iga przejęła inicjatywę i wymusiła błąd Magdy
6:1, 4:4
Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera
40-0 Świetny serwis Świątek do środka
30-0 Niecelny return Magdy
15-0 Iga ładnie otworzyła sobie kort i skończyła punkt dokładnym forhendem
6:1, 3:4
Gem Linette. Magda obroniła podanie i znów prowadzi w drugim secie
30-40 Podwójny błąd serwisowy Linette
15-40 Magda wymusiła błąd Igi
15-30 Ciekawa wymiana. Na koniec błąd Świątek
15-15 Świetny serwis Magdy
15-0 Autowy forhend Linette
6:1, 3:3
Gem Świątek. Na koniec gema Iga zaskoczyła Magdę slajsem
40-15 Mocny smecz Igi
30-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek
30-0 Autowy bekhend Linette
15-0 Iga przegoniła Magdę po korcie. Potem był jej mocny forhend
6:1, 2:3
Gem Linette. Magda obroniła podanie i wraca na prowadzenie w drugim secie. Idze brakowało teraz dokładności i cierpliwości
30-40 Mocny ale niecelny return Świątek
30-30 Niecelny bekhend Igi
30-15 Świątek mocnym returnem wymusiła błąd Linette
15-15 Mocny return Igi pod nogi Magdy
0-15 Iga miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu
6:1, 2;2
Gem Świątek. W ostatniej akcji Iga mocnym bekhendem po crossie wymusiła błąd Magdy
40-30 Bardzo niecelny bekhend Igi po dobrym returnie Magdy
40-15 Skuteczny drugi serwis Igi na ciało
30-15 As serwisowy Igi
15-15 Dobry serwis Świątek
0-15 Świetna kontra Magdy. Iga atakowała przy siatce
6:1, 1:2
Gem Linette. Znakomity gem serwisowy Magdy. Wygrany do zera. Na koniec zaserwowała kolejnego asa
0-40 Znakomity wolej Linette
0-30 As serwisowy Magdy
0-15 Za długi bekhend Igi
6:1, 1:1
Gem Świątek. Iga wygrała go szybko i do zera
40-0 Szybka wymiana zakończona autowym bekhendem Linette
30-0 As serwisowy Igi
15-0 Seria mocnych forhendów Igi, którymi otwierała sobie kort
6:1, 0:1
Gem Linette. Na koniec niecelny return Igi. Magda obroniła serwis w gemie otwierającym drugiego seta
15-40 Autowy bekhend Igi
15-30 Mocny ale bardzo niecelny return Świątek
15-15 As serwisowy Magdy
15-0 Efektowna wymiana forhend na forhend. Na koniec precyzyjne zagranie Igi
Początek drugiego seta. Serwuje Magda Linette
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Pierwszy set dla młodszej z Polek. Iga skończyła go mocnym pierwszym serwisem. 6:1 dla Świątek.
40-30 Dobry serwis Igi
30-30 Linette ładnie przejęła inicjatywę dokładnym i mocnym zagraniem. Po chwili łatwo skończyła punkt
30-15 Autowy return Poznanianki
15-15 Po agresywnym returnie Linette Świątek odegrała w siatkę
15-0 Świetny cięty serwis Igi na zewnątrz
5:1
Gem Linette. Magda zgarnia pierwszego dzisiaj gema. Obroniła podanie
15-40 Długa i intensywna wymiana. Na koniec Iga uderzyła w siatkę
15-30 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem i dyktowała tempo wymiany. W końcu Magda nie dała już rady odegrać
0-30 Świetna akcja przy siatce Magdy
0-15 Dłuższa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę
5:0
Gem Świątek. Przewaga Igi szybko rośnie. Na koniec gema niecelny return Magdy
40-15 A teraz mocny forhend Świątek. Wcześniej był jej dobry pierwszy serwis
30-15 Znakomity drive-volley Igi na półkorcie
15-15 Iga ruszyła odważnie do siatki. Magda próbowała ją mijać, ale zagrała w aut
0-15 Błąd Świątek. Forhend w siatkę
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec świetny return Igi, mocny bekhend po crossie
Iga znów ma breakpointa. Bardzo jej pomogła teraz taśma. Przepraszający gest mistrzyni Wimbledonu
40-40 Bardzo dobry serwis Magdy
40-30 Iga ma breakpointa po znakomitym returnie
30-30 Autowy return Świątek
30-15 Błąd Linette, za długi bekhend
15-15 Nieudana akcja Magdy przy siatce
0-15 Dobry serwis a potem mocny forhend Linette
3:0
Gem Świątek. Długi gem, walka na przewagi. Iga obroniła trzy breakpointy. Na koniec autowy bekhend Magdy, która celowała w boczną linię
Przewaga Świątek. Iga trafiła idealnie w linię
Kolejna równowaga po błędzie Świątek
Przewaga Świątek. Dobry cięty serwis Igi
Równowaga. Iga miała dużą przewagę w punkcie, ale na koniec przestrzeliła z forhendu
Przewaga Świątek. Dobry serwis na zewnątrz Igi a po chwili forhend w otwarty kort
Równowaga. Mocny pierwszy serwis Igi a po chwili jej wygrywający forhend
Duży aut po forhendzie Świątek. Linette ma znów breakpointa
40-40 Dokładny forhend Igi z dużą rotacją
30-40 Piękny bekhend Igi po crossie
15-40 Iga pod presją zagrała w aut. Magda ma szanse na przełamanie
15-30 Iga chciała zagrać forhend wzdłuż linii, ale przestrzeliła
15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek
15-0 As serwisowy Igi
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec gema długa i ciekawa wymiana. Magda pod presją zagrała w aut.
Iga ma już breakpointa po widowiskowej akcji
Realizator pokazuję często Agnieszkę Radwańską
40-40 Niecelny forhend Linette
30-40 Autowy return Igi
30-30 po mocnym forhendzie Świątek, pod samą końcową linię
0-30 Dobre serwisy i pewnie wygrane punkty przez serwującą Magdę
1:0
Gem Świątek. Iga bardzo pewnie obroniła podanie.
40-0
30-0 Iga pewnie wygrała dwa pierwsze punkty
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Trwa rozgrzewka
Obie Polki są już na korcie!
Iga Świątek i Magda Linette rok temu zgodnie dotarły w Miami Open do ćwierćfinału. Iga przegrała wtedy sensacyjnie z młodą Ealą. Magda uległa Paolini
Dziś z turnieju w Miami odpadł niestety Hubert Hurkacz. Przegrał 2:6, 4:6 z Ethanem Quinnem. To już siódma porażka z rzędu Hubiego...
Kto będzie górą? Już za chwilę polski hit w Miami
W 3. rundzie na lepszą w meczu Polek czeka już Alexandra Eala
Fonseca właśnie pokonał Marozsana. Iga Świątek i Magda Linette ok. godziny 23 pojawią się na korcie!
W mecz Marozsan - Fonseca jest 4:6, 6:3 i będzie trzeci set. Zatem Iga i Magda zaczną najwcześniej przed godziną 23
Fonseca wygrał właśnie pierwszego seta 6:4. Coraz bliżej do meczu Świątek - Linette. Polki zaczną może już ok. godz. 22.20
Dopiero o godzinie 20:57 zaczął się mecz Marozsan - Fonseca. Iga Świątek i Magda Linette wyjdą na kort po zakończeniu tego spotkania
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Magda Linette w 3. rundzie Miami Open. Początek spotkania ok. godziny 20-21 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Marozsan - Fonseca.
Iga Świątek i Magda Linette w Miami Open grają ze sobą dopiero po raz drugi. Kibicom dwóch Polek przyszło długo czekać na ich pierwsze oficjalne starcie, a doszło do niego w październiku 2023 roku w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Spotkanie wywoływało duże emocje, ale okazało się bardzo jednostronnym pojedynkiem. Wyraźnie lepsza Świątek ograła Linette 6:1, 6:1. Poznanianka nie miała wtedy najlepszego dnia i zupełnie oddała pole młodszej koleżance z reprezentacji Polski.
Czy teraz mecz Igi Świątek z Magdą Linette dostarczy więcej emocji? Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie z pewnością osoba Agnieszki Radwańskiej. Była wybitna tenisistka, mistrzyni Miami Open 2012, towarzyszy Linette na Florydzie i doradza jej jako konsultantka. Jaki pomysł na mecz z Igą Świątek będzie miała słynna Krakowianka? I czy Linette będzie potrafiła go zrealizować?