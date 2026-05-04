WTA Rzym DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie. W piątek trenowała nawet na słynnym Piazza del Popolo w otoczeniu rzymskich zabytków i tłumów kibiców. Polka ma za sobą przykre niepowodzenie w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła już po drugim meczu, kreczując w starciu z Ann Li (przy stanie 6:7, 6:2, 0:3). Zgodnie z zasadą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nasza gwiazda ma przynajmniej teraz mnóstwo czasu na spokojne treningi na rzymskim Foro Italico. A tamtejsze korty mocno różnią się od tych w La Caja Magica, w stolicy Hiszpanii.
Za nami ceremonia losowania i jest już drabinka. Iga Świątek rywalizację zacznie w 2. rundzie i zagra z Darią Kasatkiną albo z Catty McNally. Rywali w 1. rundzie poznali też Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Poniżej zapis relacji z losowania i drabinki turniejów WTA i ATP.
Iga Świątek ma z Rzymu kapitalne wspomnienia, bo triumfowała tam aż trzy razy w latach 2021, 2022 i 2024. A stolica Włoch to miasto, w którym bardzo lubi spędzać czas, odwiedzając ulubione miejsca i knajpki. Korty ziemne na Foro Italico są chyba najwolniejsze w całym kobiecym tourze, co zazwyczaj odpowiadało czterokrotnej mistrzyni Roland Garros. Ostatnio jednak przeżyła w Rzymie duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Iga Świątek zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie, ale teraz też pod tym względem było ostatnio kiepsko. Oby w Rzymie spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekają niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.
Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann w 1. rundzie
Trwa już losowanie drabinki mężczyzn, w której będzie jeden Polak - Hubert Hurkacz
Magda Linette - Tatjana Maria w 1. rundzie
Magdalena Fręch - Alexandra Eala w 1. rundzie
W 4. rundzie Iga może trafić m.in. na Osakę, Sznejder, Lys, Boulter
Potencjalne rywalki Igi w 3. rundzie to Navarro i Cocciaretto
Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Darią Kasatkiną albo Catherine McNally!
Iga w 3. rundzie może zagrać z Emmą Navarro
W ćwiartce Igi wylądowały też Ludmiła Samsonowa i Diana Sznajder
W ćwiartce Igi Świątek są już Jessica Pegula, Karolina Muchowa i Naomi Osaka
Iga w dolnej części drabinki. Razem z Jeleną Rybakiną
- Uwielbiam tutaj wracać. Rzym jest dla mnie jak drugi dom. Zawsze wracam tutaj do ulubionych knajp i odwiedzam ulubione miejsca - mówi Iga.
Drabinkę kobiet ma wylosować Iga Świątek. Drabinkę mężczyzn - Felix Auger-Aliassime.
Witamy w relacji na żywo z losowania turnieju WTA w Rzymie. Początek ceremonii o godzinie 10.30 na Piazza del Popolo, a weźmie w nim udział Iga Świątek!