WTA Rzym DRABINKA: Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami! [RELACJA NA ŻYWO]

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie. W piątek trenowała nawet na słynnym Piazza del Popolo w otoczeniu rzymskich zabytków i tłumów kibiców. Polka ma za sobą przykre niepowodzenie w Madrycie, gdzie osłabiona chorobą odpadła już po drugim meczu, kreczując w starciu z Ann Li (przy stanie 6:7, 6:2, 0:3). Zgodnie z zasadą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nasza gwiazda ma przynajmniej teraz mnóstwo czasu na spokojne treningi na rzymskim Foro Italico. A tamtejsze korty mocno różnią się od tych w La Caja Magica, w stolicy Hiszpanii.

Losowanie WTA Rzym NA ŻYWO. Relacja live

Za nami ceremonia losowania i jest już drabinka. Iga Świątek rywalizację zacznie w 2. rundzie i zagra z Darią Kasatkiną albo z Catty McNally. Rywali w 1. rundzie poznali też Magda Linette, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Poniżej zapis relacji z losowania i drabinki turniejów WTA i ATP.

Iga Świątek ma z Rzymu kapitalne wspomnienia, bo triumfowała tam aż trzy razy w latach 2021, 2022 i 2024. A stolica Włoch to miasto, w którym bardzo lubi spędzać czas, odwiedzając ulubione miejsca i knajpki. Korty ziemne na Foro Italico są chyba najwolniejsze w całym kobiecym tourze, co zazwyczaj odpowiadało czterokrotnej mistrzyni Roland Garros. Ostatnio jednak przeżyła w Rzymie duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Iga Świątek zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie, ale teraz też pod tym względem było ostatnio kiepsko. Oby w Rzymie spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekają niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.

Na żywo Losowanie WTA Rzym Tu cała drabinka ATP Rzym 2026 Hubi z Hanfmannem. Tu drabinka ATP pic.twitter.com/zw7lvs9h0Y — Michał Chojecki (@chechaouen) May 4, 2026 Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann w 1. rundzie Trwa już losowanie drabinki mężczyzn, w której będzie jeden Polak - Hubert Hurkacz Tutaj cała drabinka turnieju WTA w Rzymie Tu cała drabinka WTA Rzym 2026 #WTARomeDraw pic.twitter.com/wJNFTQHk8O — Michał Chojecki (@chechaouen) May 4, 2026 Magda Linette - Tatjana Maria w 1. rundzie Magdalena Fręch - Alexandra Eala w 1. rundzie W 4. rundzie Iga może trafić m.in. na Osakę, Sznejder, Lys, Boulter Potencjalne rywalki Igi w 3. rundzie to Navarro i Cocciaretto Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Darią Kasatkiną albo Catherine McNally! Teraz komputer dolosuje zawodniczki nierozstawione Iga w 3. rundzie może zagrać z Emmą Navarro W ćwiartce Igi wylądowały też Ludmiła Samsonowa i Diana Sznajder W ćwiartce Igi Świątek są już Jessica Pegula, Karolina Muchowa i Naomi Osaka Iga w dolnej części drabinki. Razem z Jeleną Rybakiną Trwa losowanie zawodniczek rozstawionych Iga w czasie losowania 😎 pic.twitter.com/uNIM8SiyeX — Michał Chojecki (@chechaouen) May 4, 2026 Już po wywiadach. Czas na losowanie drabinki kobiet - Uwielbiam tutaj wracać. Rzym jest dla mnie jak drugi dom. Zawsze wracam tutaj do ulubionych knajp i odwiedzam ulubione miejsca - mówi Iga. Trwa wywiad z Igą Świątek Ceremonia właśnie się zaczęła! Ceremonia losowania już za chwilę! Drabinkę kobiet ma wylosować Iga Świątek. Drabinkę mężczyzn - Felix Auger-Aliassime. Witamy w relacji na żywo z losowania turnieju WTA w Rzymie. Początek ceremonii o godzinie 10.30 na Piazza del Popolo, a weźmie w nim udział Iga Świątek!

