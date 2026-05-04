Iga Świątek na podium rankingu! Właśnie wyszło najnowsze zestawienie

Dla Świątek rywalizacja na madryckiej mączce nie była udana. W trzeciej rundzie zmagała się z problemami zdrowotnymi i ostatecznie wycofała się z meczu przeciwko Amerykance Ann Li. W efekcie straciła 325 punktów za ubiegłoroczny półfinał, a jej dorobek wynosi teraz 6948 punktów.
Mimo tego Polka zanotowała awans z czwartej na trzecią lokatę. Stało się tak dlatego, że Coco Gauff nie obroniła punktów za zeszłoroczny finał w Madrycie. Obecnie Świątek wyprzedza Amerykankę o 199 punktów.
Również Aryna Sabalenka nie utrzymała punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w stolicy Hiszpanii. Białorusinka ma teraz 10110 punktów, co pozwoliło Jelenie Rybakinie zmniejszyć stratę. Kazaszka nadal zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 8555 punktów, choć odpadła w czwartej rundzie turnieju i nie wykorzystała szansy na jeszcze większe zbliżenie się do liderki.
Iga Świątek trenowała na Piazza del Popolo w centrum Rzymu [Zdjęcia]
Na piątej pozycji pozostała Jessica Pegula, a tuż za nią – kontuzjowana Amanda Anisimova. O jedno miejsce w górę awansowały Mirra Andriejewa (finalistka w Madrycie), Jasmine Paolini oraz Victoria Mboko. Z kolei Elina Switolina zanotowała spadek i zamyka pierwszą dziesiątkę rankingu. Ranking WTA:
- 1. Aryna Sabalenka 10110 pkt
- 2. Jelena Rybakina (Kazachstan) 8555
- 3. Iga Świątek (Polska) 6948
- 4. Coco Gauff (USA) 6749
- 5. Jessica Pegula (USA) 6136
- 6. Amanda Anisimova (USA) 5985
- 7. Mirra Andriejewa 4181
- 8. Jasmine Paolini (Włochy) 3722
- 9. Victoria Mboko (Kanada) 3531
- 10. Elina Switolina (Ukraina) 3530
- ...
- 45. Magdalena Fręch (Polska) 1263
- 55. Magda Linette (Polska) 1084
- 113. Maja Chwalińska (Polska) 697
- 138. Katarzyna Kawa (Polska) 560
- 157. Linda Klimovicova (Polska) 491