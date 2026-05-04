Iga Świątek na podium rankingu! Właśnie wyszło najnowsze zestawienie

Michał Skiba
2026-05-04 7:44

Opublikowano najnowsze zestawienie rankingu WTA, uwzględniające rezultaty z prestiżowego turnieju w Madrycie. Iga Świątek przesunęła się na trzecie miejsce, a zmiany objęły również inne reprezentantki Polski.

Autor: Manu Fernandez/ Associated Press

Dla Świątek rywalizacja na madryckiej mączce nie była udana. W trzeciej rundzie zmagała się z problemami zdrowotnymi i ostatecznie wycofała się z meczu przeciwko Amerykance Ann Li. W efekcie straciła 325 punktów za ubiegłoroczny półfinał, a jej dorobek wynosi teraz 6948 punktów.

Mimo tego Polka zanotowała awans z czwartej na trzecią lokatę. Stało się tak dlatego, że Coco Gauff nie obroniła punktów za zeszłoroczny finał w Madrycie. Obecnie Świątek wyprzedza Amerykankę o 199 punktów.

Również Aryna Sabalenka nie utrzymała punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w stolicy Hiszpanii. Białorusinka ma teraz 10110 punktów, co pozwoliło Jelenie Rybakinie zmniejszyć stratę. Kazaszka nadal zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 8555 punktów, choć odpadła w czwartej rundzie turnieju i nie wykorzystała szansy na jeszcze większe zbliżenie się do liderki.

Na piątej pozycji pozostała Jessica Pegula, a tuż za nią – kontuzjowana Amanda Anisimova. O jedno miejsce w górę awansowały Mirra Andriejewa (finalistka w Madrycie), Jasmine Paolini oraz Victoria Mboko. Z kolei Elina Switolina zanotowała spadek i zamyka pierwszą dziesiątkę rankingu. Ranking WTA:

  • 1. Aryna Sabalenka 10110 pkt
  • 2. Jelena Rybakina (Kazachstan) 8555
  • 3. Iga Świątek (Polska) 6948
  • 4. Coco Gauff (USA) 6749
  • 5. Jessica Pegula (USA) 6136
  • 6. Amanda Anisimova (USA) 5985
  • 7. Mirra Andriejewa 4181
  • 8. Jasmine Paolini (Włochy) 3722
  • 9. Victoria Mboko (Kanada) 3531
  • 10. Elina Switolina (Ukraina) 3530
  • ...
  • 45. Magdalena Fręch (Polska) 1263
  • 55. Magda Linette (Polska) 1084
  • 113. Maja Chwalińska (Polska) 697
  • 138. Katarzyna Kawa (Polska) 560
  • 157. Linda Klimovicova (Polska) 491
