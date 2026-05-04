Iga Świątek na podium rankingu! Właśnie wyszło najnowsze zestawienie

Dla Świątek rywalizacja na madryckiej mączce nie była udana. W trzeciej rundzie zmagała się z problemami zdrowotnymi i ostatecznie wycofała się z meczu przeciwko Amerykance Ann Li. W efekcie straciła 325 punktów za ubiegłoroczny półfinał, a jej dorobek wynosi teraz 6948 punktów.

Mimo tego Polka zanotowała awans z czwartej na trzecią lokatę. Stało się tak dlatego, że Coco Gauff nie obroniła punktów za zeszłoroczny finał w Madrycie. Obecnie Świątek wyprzedza Amerykankę o 199 punktów.

Również Aryna Sabalenka nie utrzymała punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo w stolicy Hiszpanii. Białorusinka ma teraz 10110 punktów, co pozwoliło Jelenie Rybakinie zmniejszyć stratę. Kazaszka nadal zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 8555 punktów, choć odpadła w czwartej rundzie turnieju i nie wykorzystała szansy na jeszcze większe zbliżenie się do liderki.

Na piątej pozycji pozostała Jessica Pegula, a tuż za nią – kontuzjowana Amanda Anisimova. O jedno miejsce w górę awansowały Mirra Andriejewa (finalistka w Madrycie), Jasmine Paolini oraz Victoria Mboko. Z kolei Elina Switolina zanotowała spadek i zamyka pierwszą dziesiątkę rankingu. Ranking WTA: