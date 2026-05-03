Pierwszy finał Huberta Hurkacza od 344 dni i porażka. Włoch był za mocny

Hubert Hurkacz zagrał w finale singlowego turnieju pierwszy raz od 24 maja 2025 r.

Występ w challengerze ATP 175 w Cagliari zakończył porażką z niżej notowanym Matteo Arnaldim 4:6, 4:6.

Mecz z reprezentantem gospodarzy trwał godzinę i 44 minuty i stanowił ostateczne przetarcie Hurkacza przed najważniejszymi turniejami na mączce.

Porażka Hurkacza w finale w Cagliari. Pierwszym od blisko roku

Hubert Hurkacz, były zawodnik z czołowej dziesiątki rankingu ATP, rzadko pojawia się w turniejach rangi challenger. Decyzja o starcie na Sardynii, gdzie otrzymał "dziką kartę", była podyktowana chęcią rozegrania większej liczby meczów na nawierzchni ziemnej przed zbliżającymi się ważniejszymi imprezami - w Rzymie i przede wszystkim French Open.

Droga Polaka do finału była pełna wyzwań. W ćwierćfinale stoczył zacięty, trzysetowy bój z dobrze sobie znanym Włochem Matteo Berrettinim, z którym przegrał kiedyś w półfinale Wimbledonu. Tym razem to Hurkacz wygrał 4:6, 6:3, 6:4. Jeszcze więcej emocji dostarczył półfinał, w którym Hubi pokonał rozstawionego z "4" Argentyńczyka Romana Andresa Burruchagę 4:6, 7:6(3), 6:3, broniąc po drodze piłek meczowych. Finałowe starcie nie ułożyło się jednak po myśli Wrocławianina.

Włoch Matteo Arnaldi, zajmujący 103. miejsce w rankingu ATP, od początku grał bardzo pewnie, wspierany przez lokalną publiczność. 25-latek skutecznie przełamywał serwis Hurkacza w kluczowych momentach obu setów, nie pozwalając Polakowi na odwrócenie losów spotkania. Mimo ambitnej postawy, Hurkacz musiał uznać wyższość rywala, przegrywając obie partie w identycznym stosunku 4:6.

Pomimo porażki w finale, występ w Cagliari przyniósł Hurkaczowi cenne punkty do rankingu ATP, co zaowocuje awansem o 10 pozycji w najnowszym poniedziałkowym zestawieniu na 53. miejsce. Przede wszystkim jednak turniej spełnił swoje główne zadanie, dając Polakowi solidną dawkę meczowego ogrania na "mączce" i cenne doświadczenie przed głównymi imprezami tej części sezonu.

Matteo Arnaldi nie był specjalnie gościnny dla Huberta Hurkacza. 💔Choć Polak w obu setach prowadził z przełamaniem, to na niewiele się to zdało. Włoch odbił sobie bardzo słabe wejście na mączkę w tym sezonie i zdobył pierwszy tytuł od 2023 roku.#zkortu | 📸 ATP Challenger pic.twitter.com/zpj0Xe8oSc— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 3, 2026