Hubert Hurkacz za burtą ATP w Madrycie. Kosztowne błędy w starciu z Lorenzo Musettim

Hubert Hurkacz zaczął występ w Madrycie z nowym trenerem (Francuz Gilles Cervara) i na otwarcie rywalizacji bardzo pewnie pokonał 6:3, 6:3 Portugalczyka Jaimego Farię (nr 136 ATP). Wiadomo było jednak, że w 2. rundzie czekać go będzie prawdziwy sprawdzian, a poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko. Lorenzo Musetti w ostatnim czasie zadomowił się w To-10 rankingu. Ostatnio zmagał się z kontuzjami, ale wiadomo było, że Polak będzie musiał zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby nawiązać walkę.

Hubert Hurkacz mecz z Lorenzo Musettim zaczął słabo. Już w pierwszym gemie stracił podanie. Po kolejnym przełamaniu przegrywał 1:4, ale potem złapał wiatr w żagle. Grał coraz lepiej i zaczął odrabiać straty. Pierwszego seta przegrał 4:6, ale w drugiej partii pewnie wygrywał gemy przy własnym serwisie. Popisywał się efektownymi akcjami przy siatce i wywierał na rywalu presję w jego gemach serwisowych. Niestety, w kluczowych momentach popełniał błędy, marnując szanse, na przejęcie inicjatywy. W kończącym drugiego seta tie-breaku słabo serwował. Podwójny błąd serwisowy Polaka i kilka innych prostych błędów pozwoliły Włochowi zbudować przewagę. Mecz zakończył kolejny niewymuszony błąd Hurkacza.

W całym meczu Hubert Hurkacz miał 29 wygrywających uderzeń i niestety aż 30 niewymuszonych błędów. Mimo tej porażki awansuje o kilka pozycji w rankingu ATP - z 63. w okolicie 57. miejsca.

Z turnieju WTA w Madrycie odpadły też Madga Linette i Magdalena Fręch. Obie w 2. rundzie. Linette w czwartkowy wieczór uległa 4:6, 1:6 Ivie Jovic. Fręch w piątek przegrała 2:6, 4:6 z Solaną Sierrą. W sobotę Iga Świątek zagra w 3. rundzie z Ann Li.

