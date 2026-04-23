ATP/WTA Madryt PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Wysokie nagrody pieniężne w Madrycie!

- Trwa Mutua Madrid Open czyli rozgrywane równocześnie turnieje ATP Masters 1000 i WTA 1000 w Madrycie.
- Poza Igą Świątek w głównych drabinkach singlowych znaleźli się Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch.
- Sprawdź, jakie są premie w turniejach w Madrycie i ile zarobili polscy tenisiści.
Mutua Madrid Open to turniej rozgrywany w stolicy Hiszpanii w tzw. La Caja Magica czyli Magicznym Pudełku. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski. Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie - dzieliła się spostrzeżeniami nasza gwiazda.
Poza Igą Świątek w drabinkach singlowych znaleźli się Hubert Hurkacz, Madga Linette i Magdalena Fręch. W kwalifikacjach odpadła Katarzyna Kawa. Premie w turnieju w Madrycie są imponujące. Mistrzowie zgarną po ponad milion euro. Poniżej lista nagród pieniężnych.
ATP/WTA Madryt 2026 PREMIE, nagrody pieniężne (singiel)
- 1. runda - 21 285 euro
- 2. runda - 31 583 euro
- 3. runda - 54 110 euro
- 4. runda - 92 470 euro
- 1/4 finału - 169 375 euro
- 1/2 finału - 297 550 euro
- finał - 535 585 euro
- zwycięstwo - 1 007 165 euro