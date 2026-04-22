Hubert Hurkacz już wygrywa z nowym trenerem! Pewny awans do 2. rundy ATP w Madrycie!

Hubert Hurkacz awansował do 2. rundy turnieju ATP w Madrycie, pokonując 6:3, 6:3 Jaimego Farię.

Dla Polaka był to pierwszy oficjalny mecz po zatrudnieniu nowego trenera Gillesa Cervary.

Zobacz, z kim i kiedy Hurkacz zagra kolejny mecz w Madrycie.

Hubert Hurkacz bez większych problemów pokonał 6:3, 6:3 Jaimego Farię. Portugalczyk zajmuje 136. miejsce w rankingu i nie sprawił Polakowi większych problemów. Hubi w całym spotkaniu zaserwował 12 asów i choć bronił trzech breakpointów, ani razu nie stracił podania. Za to trzy razy przełamał serwis rywala, w tym w ostatnim gemie. 29-latek zaprezentował się bardzo solidnie. Popełnił tylko osiem niewymuszonych błędów, przy 14 zagraniach wygrywających.

Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Włoch Lorezno Musetti, dziewiąta rakieta świata. Zawodnik z Toskanii w 1. rundzie miał wolny los. Musetti ostatnio zmagał się z kontuzjami, ale zapewnia, że jest już zdrowy. Rok temu doszedł w Madrycie aż do półfinału. Hurkacz i Musetti grali ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Ostatnio górą był Polak - 7:6, 6:4, 6:4 na trawie Wimbledonu w 2023 roku. Mecz Hurkacz - Musetti w Madrycie zostanie rozegrany w piątek.

Hubert Hurkacz ma nowego trenera. Kim jest Gilles Cervara?

Kilka dni temu Hubert Hurkacz zatrudnił nowego trenera. Został nim Gilles Cervaram, który zastąpił Nicolasa Massu. Francuz to doświadczony trener. Kojarzony jest głównie ze współpracy z Daniiłem Miedwiediewem (w latach 2017–2025). Wspólnie osiągnęli m.in. tytuł mistrza US Open 2021, 1. miejsce w rankingu ATP oraz 20 tytułów turniejowych. W ostatnich miesiącach Cervara współpracował krótko z młodym Amerykaninem Nisheshem Basavareddy (rozstanie na początku kwietnia 2026).

