Czarny dzień polskiego tenisa w Rzymie! Wszyscy odpadli!

Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch odpadli z turniejów w Rzymie już po pierwszych meczach.

W rywalizacji singlistów na Foro Italico z Polaków została już tylko Iga Świątek, która zacznie w 2. rundzie.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Rzymie.

Porażki Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza są tym bardziej przykre, że ich rywale byli zdecydowanie w zasięgu naszych tenisistów. Niestety, cała trójka w środę pożegnała się z zawodami w Rzymie już po pierwszych meczach.

Najgorzej zaprezentowała się Magda Linette, która zmierzyła się z doświadczoną reprezentantką Niemiec Tatianą Marią (nr 54 WTA). To zawodniczka, która gra bardzo nietypowy tenis. Zagrywa mnóstwo slajsów, często atakuje przy siatce. Linette zupełnie nie potrafiła złapać rytmu gry w starciu z tą tenisistką. Dała się zdominować i przegrała po słabej grze aż 0:6, 3:6.

Iga Świątek nagle wparowała na konferencję prasową Aryny Sabalenki! I to w jej urodziny [WIDEO]

Fatalnie mecz z młodą Filipinką Alexandrą Ealą (nr 42) zaczęła również Magdalena Fręch. Ona także przegrała pierwszego seta 0:6, grając bardzo słabo, ale potem poderwała się do walki i spotkanie było wyrównane. Polka doprowadziła do trzeciej partii, w której prowadziła nawet 3:1. Roztrwoniła szybko przewagę, a w dramatycznej końcówce popełniła za dużo błędów. Przegrała 0:6, 6:3, 4:6.

Hubert Hurkacz w 1. rundzie turnieju ATP w Rzymie trafił na Niemca Yannicka Hanfmanna (nr 59). Mecz był niezwykle wyrównany i - jak to w pojedynkach tenisisty z Wrocławia bardzo często bywa - dwa pierwsze sety skończyły się tie-breakami. Pierwszego w dobrym stylu wygrał Hubi. W drugim górą był niemiecki rywal. W trzeciej partii Hurkacz grał już słabo, na co być może wpływ miał nieprzyjemny uraz palca dłoni (korzystał z przerwy medycznej). Przegrał mecz 7:6(3), 6:7(2), 2:6, odpadając z rywalizacji.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w Rzymie?

W turnieju w Rzymie w rywalizacji singlistów została zatem już jedna polska tenisistka - Iga Świątek. Była liderka rankingu WTA zacznie rywalizację w piątek i zagra z Darią Kasatkiną albo z Caty McNally.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie