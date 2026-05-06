ATP/WTA Rzym PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Wysokie nagrody pieniężne w Rzymie!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-06 12:56

Trwają turnieje ATP i WTA w Rzymie, a premie w tych zawodach są imponujące. To zawody rangi ATP Masters 1000/WTA 1000, więc prestiżem ustępują tylko turniejom Wielkiego Szlema. Nagrody pieniężne w turniejach mężczyzn i kobiet są identyczne. Sprawdź, jakie są premie w Rzymie i ile zarobiła już Iga Świątek oraz inni polscy tenisiści.

ATP/WTA Rzym PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Wysokie nagrody pieniężne w Rzymie!

i

Autor: Manu Fernandez/ Associated Press
  • Trwają turnieje WTA i ATP w Rzymie czyli Internazionali BNL d'Italia
  • Poza Igą Świątek w głównych drabinkach singlowych znaleźli się Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch.
  • Sprawdź, jakie są premie w turniejach w Rzymie i ile zarobili polscy tenisiści.

Iga Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Ostatnio jednak przeżyła tam duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie. Oby w Rzymie spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekają niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.

Iga Świątek nagle wparowała na konferencję prasową Aryny Sabalenki! I to w jej urodziny [WIDEO]

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania. - Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje. Trenowałam tutaj kilka dni temu w otoczeniu zabytków i to naprawdę wspaniałe miejsce do gry w tenisa. To był chyba mój najbardziej ekscytujący trening w karierze - dodała z uśmiechem Polka.

Poza Igą Świątek w drabinkach singlowych znaleźli się Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch. W kwalifikacjach odpadła Katarzyna Kawa. Premie w turnieju w Rzymie są imponujące. Co ciekawe, nagrody pieniężne w rywalizacji kobiet różnią się nieco od tych u mężczyzn. Poniżej lista nagród pieniężnych.

WTA Rzym 2026 PREMIE (turniej kobiet, singiel)

  • 1. runda - 15 815 euro
  • 2. runda - 25 515 euro
  • 3. runda - 46 080 euro
  • 4. runda - 79 510 euro
  • 1/4 finału - 150 000 euro
  • 1/2 finału - 289 115 euro
  • finał - 549 335 euro
  • zwycięstwo - 1 055 285 euro

ATP Rzym 2026 PREMIE (turniej mężczyzn, singiel)

  • 1. runda - 21 285 euro
  • 2. runda - 31 583 euro
  • 3. runda - 54 110 euro
  • 4. runda - 92 470 euro
  • 1/4 finału - 169 375 euro
  • 1/2 finału - 297 550 euro
  • finał - 535 585 euro
  • zwycięstwo - 1 007 165 euro
QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz