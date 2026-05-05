Arsenal Londyn gra z Atletico Madryt rewanżowy mecz w półfinale Ligi Mistrzów.

W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, a oba gole strzelono po rzutach karnych.

Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Arsenal - Atletico NA ŻYWO.

Arsenal Londyn - Atletico Madryt SKŁADY

Znamy już składy, w jakich Arsenal Londyn i Atletico Madryt rozpoczną rewanżowy mecz w 1/2 finału Ligi Mistrzów. Kanonierzy rozpoczną bardzo ofensywnie z dwoma nominalnymi napastnikami - Viktorem Gyokeresem i cofniętym Eberechim Eze. Poniżej składy:

Arsenal Londyn: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice, Trossard, Saka – Eze, Gyokeres

Atletico Madryt: Oblak – Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubil – Lookman, Llorente, Koke, Giuliano – Alvarez, Griezmann

Arsenal - Atletico. Znów będą piłkarskie szachy?

Mecz Arsenal Londyn - Atletico Madryt zapowiada się ciekawie, ale kibice mogą się spodziewać raczej znów taktycznych piłkarskich szachów i dbałością o defensywę, a nie ofensywnego futbolu i piłkarskich fajerwerków. W Lidze Mistrzów londyńska drużyna pozostaje jedyną niepokonaną w tej edycji - 10 zwycięstw, 3 remisy. To jej najdłuższa seria bez porażki w historii Pucharu Europy/Ligi Mistrzów.

Statystyki są po stronie Arsenalu. Kanonierzy przegrali tylko jeden z ostatnich 15 meczów u siebie w rozgrywkach UEFA z hiszpańskimi klubami (oprócz tego 9 zwycięstw, 5 remisów). W trzech poprzednich zwyciężyli bez straty gola, m.in. właśnie z Atletico w fazie ligowej obecnego sezonu - aż 4:0 w październiku 2025 roku. Łącznie Atletico przegrało cztery ostatnie mecze wyjazdowe w rywalizacji UEFA z drużynami Premier League.

Arsenal - Atletico Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Arsenal Londyn - Atletico Madryt w 1/2 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 5 maja 2026. Początek meczu Arsenal - Atletico o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Arsenal - Atletico na antenach TVP 1 i TVP Sport (ZA DARMO) oraz na Canal+ Extra 1. Stream online z meczu Arsenal - Atletico na SPORT.TVP.PL (ZA DARMO) oraz na Canal+ ONLINE.

