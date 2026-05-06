Kiedy gra Iga Świątek w Rzymie? Z kim zagra pierwszy mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie odnosiła liczne sukcesy.

Iga Świątek szybko odpadła z turnieju WTA w Madrycie, kreczując w starciu z Ann Li (przy stanie 6:7, 6:2, 0:3) w 3. rundzie. Zgodnie z zasadą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nasza gwiazda ma przynajmniej teraz mnóstwo czasu na spokojne treningi na rzymskim Foro Italico. A tamtejsze korty mocno różnią się od tych w La Caja Magica, w stolicy Hiszpanii. Korty ziemne na Foro Italico są chyba najwolniejsze w całym kobiecym tourze, co zazwyczaj odpowiadało czterokrotnej mistrzyni Roland Garros.

Niestety z turnieju w Rzymie w środę odpadła już trójka polskich tenisistów. Hubert Hurkacz, Magda Linette i Magdalena Fręch przegrali swoje mecze w 1. rundzie.

WTA Rzym DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek?

Iga Świątek w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra albo z Darią Kasatkiną albo z Caty McNally. Rywalkę pozna w środę wieczorem. W 3. rundzie Polka może trafić m.in. na Emmę Navarro albo Elsiabettę Cocciaretto. Iga jest w dolnej połówce drabinki, razem z Jeleną Rybakiną i Jessicą Pegulą.

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie już od kilku dni. W piątek trenowała nawet na słynnym Piazza del Popolo w otoczeniu rzymskich zabytków i tłumów kibiców. A w poniedziałek wzięła udział w ceremonii losowania turniejowych drabinek.

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania. - Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje. Trenowałam tutaj kilka dni temu w otoczeniu zabytków i to naprawdę wspaniałe miejsce do gry w tenisa. To był chyba mój najbardziej ekscytujący trening w karierze - dodała z uśmiechem Polka.

Iga Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Ostatnio jednak przeżyła tam duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Iga Świątek zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie, ale teraz też pod tym względem było ostatnio kiepsko. Oby w Rzymie spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekają niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Rzym?

Turniej WTA w Rzymie ruszy we wtorek 5 maja 2026, ale Iga Świątek zacznie rywalizację w 2. rundzie. Polka jest w dolnej połowie drabinki, więc pierwszy mecz zagra w piątek 8 maja. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

