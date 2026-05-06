Rywalka Igi Świątek ogłosiła to niespodziewanie. Przewrót w turnieju

Zawodniczka spędziła kilka dni na kortach Foro Italico, przygotowując się do gry na nawierzchni ziemnej. Jako rozstawiona miała rozpocząć rywalizację od drugiej rundy. Podczas spotkania z mediami przyznała jednak, że ostatnie tygodnie były dla niej wymagające pod względem fizycznym. Jak podkreśliła, dopiero niedawno zaczęła odczuwać poprawę i odzyskiwać formę.

Raducanu mówiła też o powrocie motywacji i radości z gry, zaznaczając, że przerwa dobrze na nią wpłynęła i pozwoliła na nowo złapać głód rywalizacji. Tym większym zaskoczeniem była decyzja ogłoszona zaledwie pół godziny później — organizatorzy poinformowali, że Brytyjka nie wystąpi w turnieju.

Warto dodać, że w kobiecym cyklu obowiązują określone zasady – zawodniczki rezygnujące z udziału w obowiązkowych imprezach muszą spełnić zobowiązania medialne. Gdyby Raducanu nie pojawiła się na konferencji, groziłaby jej kara finansowa w wysokości 15 tysięcy dolarów.

Nieobecność w Rzymie oznacza, że jej przerwa od regularnej rywalizacji wydłuży się do ponad dwóch miesięcy. Ostatni raz grała w marcu podczas turnieju w Indian Wells, gdzie odpadła w trzeciej rundzie po wyraźnej porażce z Amanda Anisimova. W tamtym czasie również nie była w pełni sił po chorobie, której nabawiła się podczas startów na Bliskim Wschodzie.

