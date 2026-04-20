Hubert Hurkacz ma nowego trenera. Kim jest Gilles Cervara?

Hubert Hurkacz rozpoczyna nowy rozdział w karierze, łącząc siły z doświadczonym francuskim szkoleniowcem.

Gilles Cervara, znany z sukcesów z Daniiłem Miedwiediewem, ma pomóc Polakowi w powrocie do szczytowej formy.

Czym zaskoczy nowy duet i czy analityczne podejście trenera Cervary odmieni grę Hurkacza?

Gilles Cervara zastąpił Nicolasa Massu. Współpraca z Chilijczykiem trwała od końca 2024 roku i zakończyła się w marcu 2026. „Jestem bardzo wdzięczny Nico za zaangażowanie, ciężką pracę i czas, który poświęcił mi w najtrudniejszym okresie mojej kariery. Wspólnie podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy i kontynuowaniu dalszej drogi niezależnie od siebie. Dziękuję raz jeszcze za wszystko!” - napisał wtedy Hubert Hurkacz.

Kim jest Gilles Cervara, nowy trener Huberta Hurkacza?

Gilles Cervara to doświadczony trener. Kojarzony jest głównie ze współpracy z Daniiłem Miedwiediewem (w latach 2017–2025). Wspólnie osiągnęli m.in. tytuł mistrza US Open 2021, 1. miejsce w rankingu ATP oraz 20 tytułów turniejowych. W ostatnich miesiącach Cervara współpracował krótko z młodym Amerykaninem Nisheshem Basavareddy (rozstanie na początku kwietnia 2026).

Obecność Gillesa Cervary na treningach Huberta Hurkacza w Madrycie wywołała duże zainteresowanie mediów. Zespół tenisisty z Wrocławia potwierdził nam, że panowie właśnie zaczęli współpracę. Francuz znany jest z analitycznego podejścia, pracy nad taktyką i serwisem – elementami kluczowymi w grze Polaka. Dla 29-letniego Hurkacza (obecnie nr 63 w rankingu) to szansa na stabilizację formy po trudnym okresie.

Hubert Hurkacz występ w turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie zacznie w 1. rundzie. Zagra z kwalifikantem. W kolejnej rundzie może trafić na Lorenzo Sonego.

