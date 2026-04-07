Hubert Hurkacz o przełomowym zwycięstwie w Monte Carlo. Poruszające słowa

Hubert Hurkacz przełamał złą passę siedmiu porażek, wygrywając w Monte Carlo.

Polski tenisista pokonał Luciano Darderiego 7:6(4), 5:7, 6:1, co było jego pierwszym zwycięstwem od Australian Open.

Wzruszony Hurkacz podziękował kibicom i opowiedział o trudnych chwilach po rozstaniu z trenerem.

Jakie są dalsze plany Hurkacza i co to zwycięstwo oznacza dla jego kariery?

Hubert Hurkacz do turnieju w Monte Carlo przystępował po siedmiu kolejnych przegranych spotkaniach. Czarna seria zaczęła się od drugiej rundy Australian Open, w której uległ Amerykaninowi Ethanowi Quinnowi. Później doznał porażek w pierwszej rundzie w Montpellier, Rotterdamie, Dubaju, Indian Wells, Miami, a nawet w challengerze ATP 175 w Cap Cana.

ATP Monte Carlo: Hubert Hurkacz wreszcie się przełamał! Po siedmiu kolejnych porażkach

Przełamanie przyszło w Monte Carlo. W pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 na mączce Hubert Hurkacz pokonał 7:6(4), 5:7, 6:1 Włocha Luciano Darderiego (nr 21), specjalistę od gry na kortach ziemnych. Jego kolejnym rywalem będzie w środę Węgier Fabian Marozsan.

- Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Dużo to dla mnie znaczy, szczególnie też po okresie, w którym przez jakiś czas nie wygrywałem meczów - powiedział Hubert Hurkacz na przesłanym "Super Expressowi" przez jego zespół nagraniu. - Dużo ostatnio pracowaliśmy nad przygotowaniami na ziemię. Sporo czasu spędziliśmy na treningach. Chciałem wam podziękować za super wsparcie. Dużo to dla mnie znaczy - zwrócił się do kibiców. - Cieszę się, że wracam ze zwycięstwem do Monako. Liczę na kolejne dobre spotkania, że z każdym meczem będę się cały czas rozwijał swoją grę, bo też ostatni okres nie był, tak jak mówiłem, najłatwiejszy. Też rozstaliśmy się z trenerem Niko i były takie cięższe momenty, gdzie się pojawiało zawahanie, czy to co robię jest dobre. A tutaj dobre zwycięstwo. Na pewno to buduje przed kolejnymi meczami tutaj i turniejami - dodał Hubi.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 30 Tenisista na tym zdjęciu to... Carlos Alcaraz Rafael Nadal Jack Draper Juan Carlos Ferrero Następne pytanie