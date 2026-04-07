ATP Monte Carlo: Hubert Hurkacz wreszcie się przełamał! Po siedmiu kolejnych porażkach

Hubert Hurkacz przełamał serię siedmiu porażek, pokonując Luciano Darderiego w ATP Monte Carlo.

Polski tenisista wygrał z Włochem 7:6(4), 5:7, 6:1 pomimo trudności w dwóch pierwszych setach.

Hubert Hurkacz znakomicie zaczął sezon, wygrywając wraz z reprezentacją Polski United Cup, ale potem przegrywał kolejne mecze, a wraz z następnymi porażkami spadła jego pewność siebie. Wreszcie przyszło przełamanie! W 1. rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo Hubi pokonał 7:6(4), 5:7, 6:1 mocnego rywala - zajmującego 21. miejsce w rankingu włoskiego tenisistę Luciano Darderiego, specjalistę od gry na mączce. Hurkacz mieszka w Monte Carlo, więc dla niego jest to w pewnym sensie domowy turniej.

Hubert Hurkacz znakomicie rozpoczął mecz z Luciano Darderim. Szybko przełamał podanie rywala, popisując się ładnymi bekhendami po linii i prowadził 3:0. Tak szybko jak zbudował przewagę, niestety ją roztrwonił. Rywal wyrównał, a potem wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim Polak był zawodnikiem solidniejszym i skuteczniejszym.

Drugi set źle się dla Huberta Hurkacz układał. Przegrywał w nim 1:4, ale odrobił straty. Niestety, kiedy wydawało się, że znów będzie tie-break, Polak stracił podanie i przegrał tę partię 5:7.

Wszystko rozstrzygnęło się w trzecim secie. Kluczowy był gem, w którym Hubert Hurkacz przełamał podanie włoskiego rywala, wychodząc na prowadzenie 2:1. Chwilę później poszedł za ciosem, powiększając przewagę. Luciano Darderi coraz bardziej się denerwował i popełniał coraz więcej błędów, a uskrzydlony Polak kontrolował już przebieg rywalizacji.

Hubert Hurkacz jest już zatem w 2. rundzie. Jego kolejnym rywalem będzie Damin Dzumhur (Bośnia i Hercegowina, nr 81) albo Fabian Marozsan (Węgry, nr 43).

ATP Masters 1000 Monte Carlo, 1. runda: Hubert Hurkacz - Luciano Darderi 7:6(4), 5:7, 6:1

