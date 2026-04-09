ATP Monte Carlo PREMIE: Ile zarobił Hubert Hurkacz? Nagrody pieniężne robią wrażenie

Hubert Hurkacz walczy w turnieju ATP w Monte Carlo.

Po dwóch kolejnych zwycięstwach Polak jest w 3. rundzie.

Sprawdź, jakie są premie w turnieju ATP Monte Carlo i ile zarobił już Hurkacz.

Hubert Hurkacz długo musiał czekać na przełomowe zwycięstwo, które przerwie jego fatalną serię porażek. Tenisista z Wrocławia po siedmiu kolejnych przegranych meczach wreszcie na otwarcie rywalizacji w turnieju ATP w Monte Carlo pokonał 7:6(4), 5:7, 6:1 Luciano Darderiego.

Dużo to dla mnie znaczy, szczególnie też po okresie, w którym przez jakiś czas nie wygrywałem meczów - powiedział Hubert Hurkacz na przesłanym "Super Expressowi" przez jego zespół nagraniu. - Dużo ostatnio pracowaliśmy nad przygotowaniami na ziemię. Sporo czasu spędziliśmy na treningach. Chciałem wam podziękować za super wsparcie. Dużo to dla mnie znaczy - zwrócił się do kibiców. - Cieszę się, że wracam ze zwycięstwem do Monako. Liczę na kolejne dobre spotkania, że z każdym meczem będę się cały czas rozwijał swoją grę, bo też ostatni okres nie był, tak jak mówiłem, najłatwiejszy. Też rozstaliśmy się z trenerem Niko i były takie cięższe momenty, gdzie się pojawiało zawahanie, czy to co robię jest dobre. A tutaj dobre zwycięstwo. Na pewno to buduje przed kolejnymi meczami tutaj i turniejami - dodał Hubi.

Następnego dnia Hubert Hurkacz poszedł za ciosem i w bardzo dobrym stylu pokonał 6:2, 6:3 Węgra Fabiana Marozsana. Widać było, że przełomowe zwycięstwo dodało mu dużo pewności siebie. Grał z większą swobodą.

Kolejny dobry mecz tutaj w Monako. Mega się cieszę ze zwycięstwa, z kolejnego tutaj na mączce. I cieszę się, że coraz lepiej powoli buduję formę i na pewno też zwycięstwa dodają pewności siebie. Także też dziękuję za mega wsparcie i do zobaczenia jutro na kortach - powiedział Hurkacz, który w 3. rundzie zagra z Valentinem Vacherotem z Monako.

ATP Monte Carlo PREMIE, nagrody pieniężne

Turniej ATP w Monte Carlo to impreza rangi ATP Masters 1000. Poniżej lista premii w tej imprezie.

1. runda - 25 220 euro

2. runda - 45 520 euro

3. runda - 84 890 euro

1/4 finału - 158 700 euro

1/2 finału - 290 960 euro

finał - 532 120 euro

zwycięstwo - 974 370 euro