Hubert Hurkacz kontynuuje walkę w turnieju ATP w Monte Carlo.

Po dwóch kolejnych zwycięstwach Polak jest w 3. rundzie.

O ćwierćfinał nasz tenisista zagra z Valentinem Vacherotem z Monako.

Hubert Hurkacz długo musiał czekać na przełomowe zwycięstwo, które przerwie jego fatalną serię porażek. Tenisista z Wrocławia po siedmiu kolejnych przegranych meczach wreszcie na otwarcie rywalizacji w turnieju ATP w Monte Carlo pokonał 7:6(4), 5:7, 6:1 Luciano Darderiego.

Dużo to dla mnie znaczy, szczególnie też po okresie, w którym przez jakiś czas nie wygrywałem meczów - powiedział Hubert Hurkacz na przesłanym "Super Expressowi" przez jego zespół nagraniu. - Dużo ostatnio pracowaliśmy nad przygotowaniami na ziemię. Sporo czasu spędziliśmy na treningach. Chciałem wam podziękować za super wsparcie. Dużo to dla mnie znaczy - zwrócił się do kibiców. - Cieszę się, że wracam ze zwycięstwem do Monako. Liczę na kolejne dobre spotkania, że z każdym meczem będę się cały czas rozwijał swoją grę, bo też ostatni okres nie był, tak jak mówiłem, najłatwiejszy. Też rozstaliśmy się z trenerem Niko i były takie cięższe momenty, gdzie się pojawiało zawahanie, czy to co robię jest dobre. A tutaj dobre zwycięstwo. Na pewno to buduje przed kolejnymi meczami tutaj i turniejami - dodał Hubi.

Następnego dnia Hubert Hurkacz poszedł za ciosem i w bardzo dobrym stylu pokonał 6:2, 6:3 Węgra Fabiana Marozsana. Widać było, że przełomowe zwycięstwo dodało mu dużo pewności siebie. Grał z większą swobodą.

Kolejny dobry mecz tutaj w Monako. Mega się cieszę ze zwycięstwa, z kolejnego tutaj na mączce. I cieszę się, że coraz lepiej powoli buduję formę i na pewno też zwycięstwa dodają pewności siebie. Także też dziękuję za mega wsparcie i do zobaczenia jutro na kortach - powiedział Hurkacz.

Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Monakijczyk Valentin Vacherot (nr 23). To będzie pierwszy pojedynek Polaka z tym tenisistą.

Kiedy gra Hurkacz kolejny mecz? O której godzinie 3. runda ATP Monte Carlo?

Mecz Hubert Hurkacz - Valentin Vacherot w 3. rundzie turnieju ATP w Monte Carlo zostanie rozegrany w czwartek 9 kwietnia 2026. Początek meczu Hurkacz Vacherot ok. godziny 16.30-17.30 (czwarty mecz od godz. 11 po meczach Bergs - Zverev, Machac - Sinner i Alcaraz - Etcheverry). Transmisja TV z turnieju ATP w Monte Carlo na sportowych kanałach Polsatu.

