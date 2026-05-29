Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Roland Garros? Z kim zagra kolejny mecz w 1/8 finału?

Iga Świątek zameldowała się w 4. rundzie Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linette.

Polka jest czterokrotną mistrzynią paryskiego French Open i walczy o piąty triumf.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Roland Garros. Awans wywalczyła, pokonując 6:4, 6:4 Magdę Linette. Niedawno przegrała z koleżanką z reprezentacji Polski 6:1, 5:7, 3:6 w Miami Open i teraz zrewanżowała jej się za tamtą przykrą porażkę.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Iga Świątek w 4. rundzie Roland Garros zagra z Martą Kostiuk. Ukrainka pokonała 6:4, 6:3 Szwajcarkę Viktoriję Golubic. Tenisistka z Kijowa ma 23 lata i zajmuje 15. miejsce w rankingu. Ostatnio prezentowała bardzo wysoką formę. Wygrała turniej WTA 1000 w Madrycie, a wcześniej triumfowała w Rouen, więc ma za sobą długą serię zwycięstw. Jej trenerką jest Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne ukraińskiej tenisistki odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, która kilka lat temu współpracowała z Igą Świątek.

Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą trzy razy. Wszystkie te spotkania wygrała Polka, nie tracąc w nich ani jednego seta. Ostatni mecz Świątek i Kostiuk rozegrały w 2024 roku w Cincinnati. Iga wygrała wtedy 6:2, 6:2.

Iga Świątek pozostaje jedną z głównych faworytek do triumfu w Roland Garros. - Jeśli zapytasz mnie teraz, kto jest faworytką Roland Garros w turnieju kobiet, to powiedziałbym, że Iga Świątek, ponieważ wygrała go cztery razy, ma dzięki temu ogromne doświadczenie i czuje się tam komfortowo - powiedział kilka dni temu w rozmowie z "Super Express" słynny Boris Becker. - Oczywiście, Coco Gauff jest obrończynią tytułu. Aryna Sabalenka była o set od wygrania w zeszłym roku. Elina Switolina wygrała w Rzymie, a Marta Kostiuk w Madrycie. Jednak kiedy wracasz na taki turniej jak Roland Garros, który wygrałeś cztery razy, czujesz się dobrze ze sobą. Moim zdaniem nie ma jednej wyraźnej faworytki, ale Iga na pewno jest jedną z największych faworytek do zdobycia tytułu - dodał Becker.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w Roland Garros? DATA

Mecz Iga Świątek - Marta Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w niedzielę 31 maja 2026. Plan gier i godzinę spotkania poznamy w sobotę popołudniu. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i w Playerze.

