Kiedy gra Maja Chwalińska z Marią Sakkari? O której godzinie mecz w Roland Garros?

Maja Chwalińska zagra w 3. rundzie Roland Garros, co jest jej życiowym sukcesem.

Kolejną rywalką 24-letniej Polki będzie Greczynka Maria Sakkari.

Maja Chwalińska awans do głównej drabinki w Roland Garros wywalczyła, wygrywając kwalifikacje, a w 1. rundzie zdemolowała słynną Qinwen Zheng (6:4, 6:0). W starciu z chińską mistrzynią olimpijską zagrała bardzo mądrze i solidnie, nękając chaotycznie grającą rywalkę głębokimi mocno rotowanymi uderzeniami.

Kolejną rywalką Mai Chwalińskiej była Elise Mertens, zupełnie inna tenisistka niż Qinwen Zheng. Doświadczona Belgijka zajmuje 21. miejsce w rankingu. Na korcie gra różnorodny i wszechstronny tenis, potrafi grać bardzo solidnie. Jest jedną z najlepszych deblistek na świecie. Chwalińska rozegrała kolejne znakomite spotkanie i po zwycięstwie 6:4, 6:0 cieszyła się z awansu do następnej rundy. To jej życiowy sukces.

Maja Chwalińska zajmuje 115. miejsce w rankingu i już na pewno zadebiutuje w Top-100, co najmniej w okolicach 90. miejsca.

- Jeszcze to do mnie do dociera, szczerze mówiąc. Na pewno bardzo się cieszę - powiedziała szczęśliwa Maja Chwalińska zaraz po meczu w rozmowie z Eurosportem. - Za każdym razem jak wychodzę na kort, to nie wiem, czego się spodziewać, bo nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o grę z tak mocnymi rywalkami. Ale myślę, że działa to w obie strony. One też mnie nie znają i nie wiedzą, jak gram - dodała, dziękując kibicom za wsparcie.

Maja Chwalińska kolejny mecz zagra z Marią Sakkari. Greczynka to była wiceliderka rankingu WTA. Na mączce spisuje się bardzo dobrze, to półfinalistka Roland Garros 2021 (pokonała wtedy Igę Świątek). Obecnie zajmuje 49. miejsce. W poprzedniej rundzie pokonała 6:7, 6:3, 6:3 Claire Liu.

Kiedy mecz Maja Chwalińska - Maria Sakkari w Roland Garros?

Mecz Maja Chwalińska - Maja Sakkari w 3. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w sobotę 30 maja 2026. Plan gier i godzinę meczu poznamy w piątek popołudniu. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl

