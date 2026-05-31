Kiedy gra Maja Chwalińska z Diane Parry? Jest godzina meczu w Roland Garros!

Maja Chwalińska zameldowała się w 4. rundzie Roland Garros po zwycięstwie nad Marią Sakkari

To życiowy sukces 24-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i sprawiać niespodzianek. W sobotę polska tenisistka awansowała do 4. rundy Roland Garros po wygranej z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. W pierwszym secie Chwalińska dała się zdominować dobrze grającej rywalce, ale potem grała coraz lepiej. Sprytną grą z często zmianą rytmu i świetnymi skrótami oraz lobami zupełnie rozmontowała tenis Sakkari, która w trzecim secie była już zupełnie bezradna.

- Trudno to wytłumaczyć, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Dziękuję wam za przybycie, za doping i za polskie flagi. Byłam bardzo zmęczona, dałam z siebie wszystko, bo pierwszy set nie wyglądał dobrze. Chciałam walczyć do końca i wierzyć, że odwrócę losy meczu - powiedziała szczęśliwa Maja Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W kolejnym notowaniu listy WTA na pewno pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce. Obecnie wirtualnie jest 75.

W 1. rundzie Polka wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, a następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens.

Maja Chwalińska - Diane Parry w 4. rundzie Roland Garros?

Maja Chwalińska w 4. rundzie Roland Garros zagra z Diane Parry. Zajmująca 92. miejsce w rankingu Francuzka pokonała 6:3, 4:6, 7:6 Amandę Anisimovą. Pochodząca z Nicei tenisistka - tak jak Chwalińska - odniosła w Paryżu życiowy sukces. W meczu z Polką będzie mogła liczyć na doping żywiołowiej francuskiej publiczności. To będzie pierwszy mecz Chwalińskiej z Parry.

Kiedy gra Maja Chwalińska kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 1 czerwca 2026. Początek meczu Chwalińska - Parry ok. godz. 13-14 (drugi mecz od 11 po meczu mężczyzn Cobolli - Svajda). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.

